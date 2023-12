Max Verstappen ve diğer şampiyonlar, 2023 kupalarına kavuştular

2023 yılında gerçekleştirilen FIA yarış sezonlarının tamamlanmasının ardından her yıl olduğu gibi FIA dünya şampiyonları için kendi kupa törenini düzenledi. Şampiyonlar 8 Aralık Cuma günü yılın en iyilerini taçlandırmak için seçilen yer olan Bakü'deki törene katıldılar.

FIA Ödül Töreni'nde 2023 boyunca en iyi performans gösteren yarışçıları ödüllendirdi. Bunlar arasında en önemlisi kuşkusuz, üçüncü kez Formula 1 dünya şampiyonu olan ve Ayrton Senna ve Niki Lauda gibi diğer büyük isimleri yakalayan Max Verstappen'di.

26 yaşındaki Verstappen, bu sene birçok rekoru kırarken bunlardan öne çıkanı bir sezonda 19 yarış zaferi ve 54. kariyer zaferi oldu. Verstappen, sezon içerisinde gerçekleştirilen 22 yarışın 19'unu kazanarak bir sezonda en çok kazanan pilot olma unvanını yeni bir seviyeye taşırken diğer taraftan 54. kariyer zaferi ile tüm zamanlar listesinde Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'in arkasında 3. sıraya yükseldi.

Verstappen Formula 1 pilotlar şampiyonluğu kupasını alırken Red Bull'un Formula 1 takımlar şampiyonluğunu kupasını takım patronu Christian Horner aldı. Red Bull, 2023 Formula 1 sezonunda gerçekleştirilen 22 yarışın 21'ini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Toyota Gazoo Racing; FIA Dünya Ralli Şampiyonası, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve FIA Dünya Ralli-Raid Şampiyonası olmak üzere en az üç yarışmada Sürücüler, Yardımcı Sürücüler ve Üreticiler şampiyonlukları için kupalar alarak kupa dolu bir akşamı geride bıraktı.

Finlandiyalı Kalle Rovanperä ve co-pilotu Jonne Halttunen, ikinci WRC şampiyonluk kupalarını aldılar.

Sébastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryō Hirakawa'dan oluşan Toyota Gazoo Racing ekibi üst üste ikinci FIA Hypercar Dünya Dayanıklılık Sürücüler Şampiyonluğu'nu elde ederken, Japon marka üst üste beşinci FIA WEC Üreticiler şampiyonluğunu elde etti.

Katarlı Nasser Al-Attiyah ve Andorra'da yaşayan Fransız yardımcı pilotu Mathieu Baumel, FIA Dünya Ralli-Raid Sürücüler ve Yardımcı Sürücüler Şampiyonluklarını ikinci sezonda da korudular.

Jake Dennis, istikrarlı bir sezon geçirmesinin ardından ilk ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası sürücüler şampiyonluk kupasını aldı. Envision Racing tamamen elektrikli tek koltuklu serinin en iyi takımı olarak taçlandırıldı.

Johan Kristoffersson, Hong Kong'daki serinin son turunda elde ettiği 40. zaferi ile kazandığı altıncı FIA Dünya Rallikros Şampiyonası şampiyonluğu için kutlandı.

Takımı Kristoffersson Motorsport, bu yıl da güçlü rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyerek arka arkaya Takımlar şampiyonluğunu elde etti.

FIA Gala Ödül Töreni, tanınmış isimler ve rekor kıranlarla ilgili olduğu kadar, yükselen yıldızlar ve yeni yeteneklerle de ilgilidir. Galada, kariyerlerinin farklı aşamalarında olan ve gelecek vadeden birçok motor sporları yarışmacısı taçlandırıldı.

Fotoğraf: FIA

Dries Van Langendonk, Mondokart.com FIA Kartin World Championship - Junior Champion with Kirill Kutskov, Mondokart.com FIA Kartin World Championship - OK Champion and Paolo Ippolito, Mondokart.com FIA Kartin World Championship - KC Champion awarded by Max Verstappen, FIA Formula One World Championship - Champion