Formula 1

Hadjar: "Kişisel alanıma saygı duyacaksınız”

Meksika GP padokunda bir taraftarı ittiği için resmi uyarı alan Isack Hadjar, padoğun kalabalığına tepki göstererek herkesin işine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 14:10

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Meksika hafta sonunun cuma günkü ilk serbest antrenman seansı öncesinde, kendisiyle izinsiz selfie çekilmeye çalışan taraftarı ittiği gerekçesiyle Uluslararası Spor Yasası'nı ihlal etmekten Hakem Kurulu'na sevk edilen Red Bull pilotu Isack Hadjar, olayla ilgili konuştu.

Hakemler, yoğun padok kalabalığı içinde güvenlik yetersizliğini ve taraftarın saldırgan tavrını hafifletici sebep olarak değerlendirip Fransız pilota yalnızca resmi uyarı cezası verdi. Sıralama turlarında 7. sırayı alan genç pilot, hakemlerin kendisini haklı bulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirirken takım arkadaşı Max Verstappen'in padoku "hayvanat bahçesine" benzeten eleştirilerine de tam destek verdi.

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Isack Hadjar, şu ifadeleri kullandı: "Hakemlerin bakış açımı tam anlamıyla kavramış olmasından ve adil bir karar vermesinden dolayı son derece memnunum. Kararları son derece mantıklıydı. Hakemlerle yüz yüze görüştüm ve beni çok iyi anladılar.”

“Olayın detaylarına gelirsek her şeyin bir sınırı var. Özellikle belli bir yaşa geldiğinizde.”

“Karşımdaki bir çocuk olduğunda elbette durur ve fotoğraf çektiririm. Ancak yetişkin bir adamsanız ve ben o an fotoğraf çektirmek istemiyorsam kişisel alanıma saygı duyacaksınız.”

“Benim alanımı ihlal etmeyin; çünkü ben orada işimi yapmaya gidiyorum, burası bir şov programı değil! Ben gerçekten garaja, mesaimi yapmaya gidiyorum.”

“Max'in de söylediği gibi, F1 padokunun bugünlerde bir hayvanat bahçesini andırdığı fikrine kesinlikle katılıyorum. İnsanların ve organizasyonun artık biraz sakinleşmesi ve bu duruma bir çeki düzen vermesi gerekiyor."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

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