Formula 1 Meksika GP

Hadjar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarla gerginlik yaşadı

Meksika GP padoğunda bir taraftarla tartışan Isack Hadjar’ın, fotoğraf çektirmek isteyen kişiyi ittiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 06:00

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix’si öncesinde Isack Hadjar, padokta bir taraftarla yaşadığı fiziki temas ve gerginlikle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fotoğraf çekilme talebini reddeden Hadjar’ın üzerine gelmeye devam eden taraftarı iterek kendisinden uzaklaştırdığı görüldü.

RB22’sinde yaşadığı güç ünitesi sorunları nedeniyle ilk antrenman seansını 11. sırada tamamlayan ve çaylak Ayumu Iwasa’nın gerisinde kalan Fransız pilotun yaşadığı gerginlik, Max Verstappen’in geçtiğimiz günlerde padoktaki kalabalıkla ilgili yaptığı "hayvanat bahçesi" benzetmesini yeniden akıllara getirdi.

Padoktaki insan kalabalığının ve VIP misafirlerin yarattığı baskıyı daha önce De Telegraaf’a değerlendiren Max Verstappen, pilotların dinlenme alanlarının bile işgal edildiğini şu sözlerle anlatmıştı: "Padok artık adeta bir hayvanat bahçesine döndü. Biriyle sakin bir şekilde sohbet etmek bile neredeyse imkânsız hale geldi. Bu yüzden zamanımın çoğunu sadece odam, garaj ve pit yolu arasında gidip gelerek geçiriyorum.”

“Hatta kendi misafirhane alanlarımızda bile sizden sürekli bir şeyler isteyen bir sürü konuk oluyor.”

“Tabii ki iyi niyetle yaklaşıyorlar, bunu anlıyorum ama benim de sürekli rahatsız edilmeden dinlenmeye ihtiyacım var.”

“Bunun işin bir parçası olduğunu biliyorum. Ne kadar başarılıysanız insanlar sizi o kadar çok yanlarında görmek istiyor. Bu açıdan bakıldığında tabii ki güzel bir şey ama sınırları korumak kolay olmuyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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