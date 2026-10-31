Formula 1 Meksika GP
Hadjar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarla gerginlik yaşadı
Meksika GP padoğunda bir taraftarla tartışan Isack Hadjar’ın, fotoğraf çektirmek isteyen kişiyi ittiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 06:00
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Meksika Grand Prix’si öncesinde Isack Hadjar, padokta bir taraftarla yaşadığı fiziki temas ve gerginlikle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fotoğraf çekilme talebini reddeden Hadjar’ın üzerine gelmeye devam eden taraftarı iterek kendisinden uzaklaştırdığı görüldü.
RB22’sinde yaşadığı güç ünitesi sorunları nedeniyle ilk antrenman seansını 11. sırada tamamlayan ve çaylak Ayumu Iwasa’nın gerisinde kalan Fransız pilotun yaşadığı gerginlik, Max Verstappen’in geçtiğimiz günlerde padoktaki kalabalıkla ilgili yaptığı "hayvanat bahçesi" benzetmesini yeniden akıllara getirdi.
Padoktaki insan kalabalığının ve VIP misafirlerin yarattığı baskıyı daha önce De Telegraaf’a değerlendiren Max Verstappen, pilotların dinlenme alanlarının bile işgal edildiğini şu sözlerle anlatmıştı: "Padok artık adeta bir hayvanat bahçesine döndü. Biriyle sakin bir şekilde sohbet etmek bile neredeyse imkânsız hale geldi. Bu yüzden zamanımın çoğunu sadece odam, garaj ve pit yolu arasında gidip gelerek geçiriyorum.”
“Hatta kendi misafirhane alanlarımızda bile sizden sürekli bir şeyler isteyen bir sürü konuk oluyor.”
“Tabii ki iyi niyetle yaklaşıyorlar, bunu anlıyorum ama benim de sürekli rahatsız edilmeden dinlenmeye ihtiyacım var.”
“Bunun işin bir parçası olduğunu biliyorum. Ne kadar başarılıysanız insanlar sizi o kadar çok yanlarında görmek istiyor. Bu açıdan bakıldığında tabii ki güzel bir şey ama sınırları korumak kolay olmuyor."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Alonso: “Araç beklediğimizden daha iyi çalışıyor”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
2026 MotoGP Malezya GP sıralama: Son turlarda Alex Marquez pole’de, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
2 s
2026 MotoGP Malezya GP sıralama: Son turlarda Alex Marquez pole’de, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada
Resmi: Jorge Martin Malezya GP'den çekildi!
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
2 s
Resmi: Jorge Martin Malezya GP'den çekildi!
Alonso: “Araç beklediğimizden daha iyi çalışıyor”
Formula 1
Formula 1 6 s
Alonso: “Araç beklediğimizden daha iyi çalışıyor”
Son Haberler
Hadjar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarla gerginlik yaşadı
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
Hadjar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarla gerginlik yaşadı
2026 MotoGP Malezya GP sıralama: Son turlarda Alex Marquez pole’de, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada
MotoGP
MGP MotoGP
Malezya GP
2 s
2026 MotoGP Malezya GP sıralama: Son turlarda Alex Marquez pole’de, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada
Resmi: Jorge Martin Malezya GP'den çekildi!
MotoGP
MGP MotoGP
Malezya GP
2 s
Resmi: Jorge Martin Malezya GP'den çekildi!
MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Bastianini lider, Alex Marquez ikinci sırada
MotoGP
MGP MotoGP
Malezya GP
3 s
MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Bastianini lider, Alex Marquez ikinci sırada
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol