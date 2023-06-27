Ferrari çekim gününü tamamladı, Red Bull konseptli yeni taban dikkat çekti

Maranello'da güncelleme ve gelişme çalışmaları son sürat ilerliyor çünkü takım, yaz arasına girmeden önce artık bazı şeyleri netleştirmek istiyor.

Yeni güncellemelerle doğru yola girilip girilmediğini görülmesi gerek. Bu konudaki soru işaretlerinin kaldırılması ve aero anlamında gidilecek yönden emin olunması, 2024 aracının gelişimi için bu çok önemli.

2024 aracının gelişimi için temiz ve net fikirlere olmak için kritik zamanlara girdik zira takımlar normalde Ekim-Kasım gibi ilk şasilerini üretmiş oluyorlar. Bu yüzden yaz arasından önce Ferrari'nin ilerleyeceği yön ve uygulayacağı konseptleri, fikirler konusunda artık emin olması gerek.

2024 aracının ilk çizimleri bu haftalarda ortaya çıkacak ve teknik ekip, Ferrari'nin hangi yönde gideceğine karar vermek zorunda. Özellikle de aero konusunda.

Barselona'da yeni sidepod ve tabanı gördük. Avusturya'da da araçta güncellemeler olacak. Takımın bu güncellemeleri pistte görerek, korelasyonlarına bakmaları ve bekleneni verdiklerini görmeleri çok önemli.

Kısacası Ferrari, son güncellemelerle doğru yola girip girmediğini doğrulamak zorunda. Özellikle 2024 aracının gelişimine başlanmadan bu soru işaretleri ortadan kaldırılmalı.

Bunun için de pistte bolca turlayarak km ve veri toplanması gerekiyor. Ferrari bu yüzden 2. çekim gününü bugün kullandı ve Fiorano'da testte çıktı.

Avusturya GP'de sprint formatından ötürü sadece bir antrenman seansı olacak, dolayısıyla yeni güncellemeleri denemek için o kadar zaman olmayacak. Bu yüzden bu çekim günü Avusturya'ya gelecek güncellemeler için önemliydi.

Yani bugün aslında bir çekim gününden ziyade yenilenen aracın shakedown'u gibi oldu diyebiliriz.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano Fotoğraf: Davide Cavazza

Sabah bölümü: Sainz araçtaydı, yeni ön kanat denendi

Bildiğiniz gibi çekim günlerinde takımlar sadece 100km sürüş yapabiliyorlar. Ferrari bu 100 kilometreyi iki pilotu arasında ellişer ellişer böldü. Sabah seansında Sainz, öğleden sonra seansında Leclerc pistteydi.

Fiorano'da çekim günü yerel saatle sabah 9 gibi erkenden başladı. Bahsettiğimiz gibi sabah seansında Sainz araçtaydı. İlginç bir şekilde, Le Mans galibi 499P de SF-23'e katıldı ve iki aracı aynı anda pistte gördük.

Sainz ilk olarak tüm sistemlerin ve aracın doğru çalıştığından emin olunması için bir keşif turu attı. Ardından garaja geldi ve uzun süre orada kaldı.

Sonrasında İspanyol pilot yeniden piste çıktı ve aracında yeni ön kanat vardı. Bu ön kanatta daha çok diğer takımların kullandığı ve başarılı olan tasarımlardan esintiler gördük. Planyalar uçlara yaklaştıkça bükülüyor ve aşağı doğru iniyordu.

Özellikle de uç taraflarda Red Bull'dan esintiler olan bu ön kanadın amacı "outwash" efekti artırarak lastiklerin etrafından daha çok hava akışı sağlamak. O bölgedeki türbülanslı havayı daha iyi yönetmek.

Ferrari Filming day in Fiorano Fotoğraf: Davide Cavazza

Ön kanada ek olarak motor kapağında da bir değişim göze çarptı: Motor kapağındaki ızgaraların da daha büyük olduğunu gördük. Ancak bu bir güncelleme değil, pist özelinde yapılan bir değişimdi. Avusturya'nın yüksek rakımıyla baş edebilmek için ızgaralar büyütülmüştü, sonuçta Avusturya GP'de kullanılacak SF-23 pistteydi.

Sainz sabah seansındaki 50 kilometresini sorunsuz bir şekilde tamamladı ve garaja geldi. Böylelikle Maranello'nun mühendisleri korelasyon çalışmaları için önemli veriler toplayabildiler. Öğlen arasında ise araç Leclerc için hazırlandı.

Carlos Saint, Ferrari SF-23 in Fiorano Fotoğraf: Davide Cavazza

Öğleden sonra seansı: Leclerc araçtaydı, Red Bull'dan kopyalanan taban dikkat çekti

Çekim gününün kalan 50 kilometresini tamamlamamak için öğleden sonra seansında Leclerc piste çıktı ve SF-23'te çok ilgi çekici bir yeni taban gördük. Çünkü bu tabanın girişi birebir Red Bull'un taban girişini anımsatıyordu.

Tabanların girişinde yer alan ve havayı venturi kanallarına yönlendiren çubuklar, aşırı önemliler çünkü tüm tabana gidecek hava akımı ilk olarak buradan geçiyor. Yani hava akımının kalitesi ve kanallara doğru aktarılması için çok önem teşkil ediyorlar.

Ferrari "akım yönlendiricilerin" bulunduğu bu alanda Red Bull'u kopyalamaktan çekinmemiş gibi duruyor. İtalyan ekip artık Red Bull'un konseptini takip edecek gibi zira "downwash" etkili sidepodların ardından şimdi de ön kanat ve tabanda Red Bull esintileri görüyoruz.

Yeni bir tabanla sürüş yapan Leclerc de 50 kilometresini sorunsuz bir şekilde tamamladı ve Ferrari, çekim gününü bitirmiş oldu.

Avusturya GP öncesinde tüm bu güncellemelerin piste çıkarılarak veri toplanması çok önemliydi. Tabii bugün pistte olan tüm güncellemelerin kullanılıp kullanılmayacağını bilmiyoruz.

Belki de gelişim sürecinde olan parçalar hakkında veri toplandı ve korelasyon çalışmaları yapıldı. Yine de Red Bull'un yolunda ilerlemeye başlayan Ferrari için verimli bir gün geride kaldı diyebiliriz.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano Fotoğraf: Davide Cavazza