F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?

Bu yarış İrlandalı rock grubu U2'nun yeni açılan mekandaki konserlerine üç haftadan fazla bir süre ara vermesine neden oldu.

U2, yapımı 2.3 milyar dolara mal olan ve iç ve dış yüzeylerinde yüksek çözünürlüklü video ekranları bulunan Sphere'de bir dizi beğenilen konserler verdi.

Ancak yarış nedeniyle buna bir süre ara vermek zorunda kalan grup, ilk serinin son konserini 4 Kasım'da verdikten sonra 1 Aralık'ta Şubat ayına kadar sürecek bir konser için geri dönecek.

F1'in sahipleri Liberty Media, pistin etrafından geçmesi ve çevredeki arazinin bir kısmının gerekli olması nedeniyle Sphere'in yönetimiyle bir anlaşma yapmak zorunda kaldı.

Duraklamadan önce sahneden bir konuşma yapan solist Bono, hayranlarına neden gösteriye ara vereceklerini anlattı.

"Bahsettiğim gibi bu geceden sonra biraz ara veriyoruz çünkü Las Vegas'ı F1'e veriyoruz."

"F1'in ne olduğunu bilmiyorsanız; çok düzenli, güçlü erkeklerin ve bazı olağanüstü kadınların roketlere tırmanıp yeryüzünde kalmaya ve yörüngeye ulaşmamaya çalıştıkları bir spordur, bunun gibi bir şey. Aslında biraz rock 'n' roll gibi! Sadece daha az tehlikeli."

Ayrıca grubu Max Verstappen [Hollandalı yedek davulcu Bram van den Berg], Lewis Hamilton [Adam Clayton], Charles Leclerc [The Edge] ve Daniel Ricciardo [kendisi] olarak tanıttı.

Şunu da ekledi: "Country müzik ve metal ile evimdeyim ve F1 ile NASCAR arasında barışı sağlayacak doğru kişiyim."

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, şirketin Sphere'in arazisini kullanma maliyetinin bir kısmını telafi edeceği ve aslında burayı başka herhangi bir etkinlik için kapatacağı konusunda ısrar etti.

"Bu yıl Sphere'i hem içeriden hem de dışarıdan kiraladık."

"Yarış Sphere'in etrafında olacak. Yani onların mülkünü kullanıyoruz. Yarış süresince Sphere'deki tüm reklamlara sabit bir ücret karşılığında sahip olacağız."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, startta pistin geri kalanı

"Bunu bazı [sponsorluk] anlaşmalarıyla bir araya getirdik ve yarış sırasında doğrudan taraflara reklam sattık, bu maliyetlerimizin bir kısmını karşılayacak. Bu bizim için gerekli bir maliyetti çünkü onların arazisinde olmamız gerekiyordu."

"Ancak buna ek olarak, dediğim gibi Sphere'i kiralamak bizim için bir gelir fırsatıydı."

"Buna ek olarak, Pazar sabahı Sphere'de bir brunch yapacağız ve yarışın önemli anlarını dahili olarak göstereceğiz."

Maffei, F1'in gelecek yıllarda Sphere'den daha fazla yararlanmayı umduğunu, çünkü ilk etkinlik için plan yapmak için nispeten az zamanları olduğunu vurguladı.

"Sphere ile uzun vadeli bir ilişkimiz var ve sanırım daha fazla şey planlayacağız."

"Sphere'in tamamlanıp tamamlanmayacağını bilmediğimizden ve acele ettiğimizden, bu yıl plan yapmakta zorlandık.

"Ama gelecek yıllarda çok daha fazla şey yapacağımızı düşünüyorum."