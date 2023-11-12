Ecclestone: "Las Vegas Grand Prix'sinin Formula 1'le hiçbir ilgisi yok"

Liberty'e satılmasının ardından Amerika'daki varlığını arttırmaya çalışan ve ülkedeki yarış sayısını her geçen yıl arttıran Formula 1, uzun zamandır Las Vegas Grand Prix'sine hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli etkinliklerinden birisi olması hedeflenen Las Vegas GP için milyonlarca dolar harcandı ve harcanmaya da devam ediliyor.

Pistin kendisi, normal yarış pistlerinden biraz farklı görünüyor. Ayrıca yarışın da adeta bir karnaval havasında geçmesi için pek çok özel etkinlik planlanmış durumda.

Ülke saatiyle gece yapılması planlanan bu yarışla ilgili F1 taraftarları ikiye bölündü. F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, yarışı sevmeyenler arasında.

NOS'a konuşan Ecclestone, sözlerine takvimi yorumlayarak başladı: "Sporumuzun dünya çapında büyümeye devam etmesinden çok memnunum."

"Formula 1'i Avrupa'dan çıkarıp dünyaya yayan kişi benim."

"Sonuçta bir Avrupa şampiyonası değil, dünya şampiyonası düzenliyoruz. Hâlâ böyle olması iyi bir şey."

"Fakat Las Vegas Grand Prix'sini sabırsızlıkla beklemiyorum. Neden beklemiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu yarışın Formula 1 ile hiçbir ilgisi yok."

Las Vegas Grand Prix'si 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve sezonun üçüncü Amerika yarışı olacak.

Buradaki son yarışı 1982 yılında Cesar Palace'ta düzenlenmişti.