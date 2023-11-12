Ecclestone: "Las Vegas Grand Prix'sinin Formula 1'le hiçbir ilgisi yok"
Bernie Ecclestone, Las Vegas Grand Prix'sinin bir Formula 1 yarışına "benzemediğini" bu yüzden de yarışı sabırsızlıkla beklemediğini söyledi.
Liberty'e satılmasının ardından Amerika'daki varlığını arttırmaya çalışan ve ülkedeki yarış sayısını her geçen yıl arttıran Formula 1, uzun zamandır Las Vegas Grand Prix'sine hazırlanıyor.
Dünyanın en önemli etkinliklerinden birisi olması hedeflenen Las Vegas GP için milyonlarca dolar harcandı ve harcanmaya da devam ediliyor.
Pistin kendisi, normal yarış pistlerinden biraz farklı görünüyor. Ayrıca yarışın da adeta bir karnaval havasında geçmesi için pek çok özel etkinlik planlanmış durumda.
Ülke saatiyle gece yapılması planlanan bu yarışla ilgili F1 taraftarları ikiye bölündü. F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, yarışı sevmeyenler arasında.
NOS'a konuşan Ecclestone, sözlerine takvimi yorumlayarak başladı: "Sporumuzun dünya çapında büyümeye devam etmesinden çok memnunum."
"Formula 1'i Avrupa'dan çıkarıp dünyaya yayan kişi benim."
"Sonuçta bir Avrupa şampiyonası değil, dünya şampiyonası düzenliyoruz. Hâlâ böyle olması iyi bir şey."
"Fakat Las Vegas Grand Prix'sini sabırsızlıkla beklemiyorum. Neden beklemiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu yarışın Formula 1 ile hiçbir ilgisi yok."
Las Vegas Grand Prix'si 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve sezonun üçüncü Amerika yarışı olacak.
Buradaki son yarışı 1982 yılında Cesar Palace'ta düzenlenmişti.
Fotoğraf: Las Vegas GP
Las Vegas GP rendering
Son Haberler
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak? F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas" Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı" Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor" Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar