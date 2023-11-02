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Formula 1 Brezilya GP
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F1 pilotlarının pit alanında durmaları yasaklandı

Formula 1 pilotlarının Brezilya Grand Prix'sindeki sıralama turları sırasında pitin hızlı şeridinde durmaları yasaklandı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, leads Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, and others out of the pit lane

FIA, sıralama turlarında pistte tehlikeli trafik sorunlarından kaçınmak için giriş ve çıkış turlarına maksimum tur süresi getirdi.

Ancak bu, pilotların hazırlık turlarına başladıklarında rakiplerinin arkasında açık bir boşluk bulamamalarını tetikledi.

Bunun üzerine pilotların pit çıkışında dramatik bir şekilde yavaşladıkları, hatta tamamen durdukları ve arkalarındaki rakiplerini beklettikleri birçok durum gözlendi.

Geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix'sinde Max Verstappen, George Russell ve Fernando Alonso'nun Q1'de pit çıkışında durarak aradaki farkı açmaya çalıştıkları için soruşturulsalar da daha sonra bir ceza çıkmadı.

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F1 yarış direktörü Niels Wittich, Sao Paulo GP öncesinde bu duruma bir çözüm buldu.

Wittich'in Brezilya GP öncesinde tüm takımlara gönderdiği etkinlik notlarında, hem ana sıralama hem de Sprint Shootout'ta pilotlardan yeni bir davranış beklendiğini söyledi.

Pilotların sıralama seansları sırasında pitlerin hızlı şeridinde rakiplerini bekletmelerinin artık kesinlikle yasak olduğunu belirtildi ve pilotların boşluklarını nerede bulabileceklerine dair katı kurallar koyuldu.

"Formula 1 Spor Yönetmeliği'nin 33.4 maddesi uyarınca, pilotların gereksiz yere yavaş gitmelerine izin verilmez, buna pit şeridinin hızlı şeridinde bir aracı durdurmak da dahildir."

"Shootout ve Sıralama turları sırasında pilotlar pit çıkış ışıkları ile SC2 çizgisi arasında bir boşluk yaratabilirler."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde

"Bunu yapmak isteyen herhangi bir pilot, diğer pilotların pit çıkış yolunun sağ tarafından kendilerini geçmesine izin vermek için mümkün olduğunca sola doğru sürmelidir."

McLaren'in patronu Andrea Stella, Meksika'da yaptığı açıklamada pit alanı engelleme sorununun acil bir çözüm gerektirecek kadar ciddi olduğunu söyledi.

Stella, "Bence derhal önlem alınması gerekiyor."

"Bu iyi bir gösteri değil. Durumu çok zorlaştırıyor çünkü aracınızı piste gönderiyorsunuz ama ne zaman piste çıkacağını bilmiyorsunuz."

"Bu durum tüm pilotları diğer pilotların insafına bırakıyor ve bu adaletsiz olmaya başlıyor. Durumu kontrol altına almak için politikalar ve kurallar oluşturmamız gerekiyor ki bence bu hiç uygun değil."

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