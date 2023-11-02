Sainz: "Sprint, ana yarış hakkında çok fazla ipucu veriyor"

Interlagos, F1'in sprint yarışları denemeye başlamasından bu yana üç sezonda da sprint yarışlarına ev sahipliği yapan tek pist olurken, 2023 sezonunun altıncı ve son sprint yarışı Sao Paulo Grand Prix hafta sonunda gerçekleşecek.

Sprint yarışları 2021 ve 2022'de ana yarış için grid belirleme yöntemiydi, ancak 2023'ün yeni formatında Cumartesi günleri yarıştan tamamen bağımsız.

Sainz, Cumartesi gününün Pazar günkü ana yarışa dair ipucu vermeyen bir formül geliştirmek için F1'in sprintler için farklı formatlar denemeye devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Sainz, "Şu anda altı sprintin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ancak Cumartesi günü, Pazar gününe dair çok fazla ipucu veriyor."

"Bence asıl gösteri Pazar günkü yarış olmalı. Bu yüzden Cumartesi günü başka bir şey denemeliyiz."

"Bu ters grid mi olur, tek turluk sıralama mı olur bilmiyorum. Ancak sprint formatının şu anda Formula 1'de devam eden bir deney olduğunu düşünürsek, hangi formatın en iyi olduğunu görmek için deney yapmaya devam etmeliyiz." dedi.

Sainz'ın eski takım arkadaşı Lando Norris de sprint yarışının ortadan kalkmasını ve yarış hafta sonunun sıralama turlarından önce tek bir antrenman seansını tercih edeceğini söyledi.

Bu, F1'in COVID'den etkilendiği 2020 sezonunda denediği bir formattı; Emilia-Romagna Grand Prix'si 90 dakikalık tek bir antrenman seansıyla yapılmıştı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Norris, "Dürüst olmak gerekirse normal yarış hafta sonlarını her zaman sevmişimdir. Eğer seçme şansım olsaydı, buna geri dönerdim."

"Bunun nedeni taraftarlar, daha fazla şov yapmak ve bunun gibi şeyler. Sadece tek antrenman seansı ve ardından sıralama turları olmasını seviyorum, bence bu daha iyi. Çünkü mühendisler ve pilotlar için daha zorlu bir format."

"Yani sadece ilk antrenman seansı, sıralama ve ana yarış olsaydı güzel olurdu. Bence tek sorun bu ama bu benim kararım değil, o yüzden fark etmiyor." dedi.