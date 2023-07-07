F1 pilotları, çamurlukların test edilecek olmasından memnun

Mercedes ve McLaren 13 Temmuz'da Silverstone'da piste çıkacak, test kapsamında Wellington Düzlüğü yapay olarak ıslatılarak FIA'nın "çamurluklar" hakkında veri toplamasına olanak sağlanacak.

Çamurluk fikrinin en büyük sebebi sprey etkisinin minimuma indirgenebilmesi, nitekim araçlar ve tekerleklerin büyümesi nedeniyle sprey sürekli artıyor, görüş ise azalıyor.

Geçen hafta Spa'daki yağmurlu FRECA yarışında genç sürücü Dilano Van't Hoff'un kaza geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından bu konu daha da ciddi şekilde gündemde yer buldu.

Autosport'un konuyla ilgili sorusu üzerine Pierre Gasly, "Yağmurda görüş mesafesinin kritik olduğunu düşünüyorum."

"Ne yazık ki talihsiz olaylar yaşandı, biz de böyle olaylar yaşadık. Avusturya'da geçiş töreninde Esteban [Ocon] ile konuştuk, 2012 sezonunda Formula Renault'ta biz de benzer bir durumla karşılaşmış, görüş çok düşükken gridin en arkasından başlamıştık."

"Dürüst olmak gerekirse, kimsenin ortada kalmaması için dua ediyorsunuz çünkü beş metre önünüzü bile göremiyorsunuz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the start of the Sprint Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Zorlu koşullarda piste çıkmıyor olmamızın nedeni sürüş anlamındaki sıkıntılar değil, sadece önümüzü dahi göremiyor olmamız."

"Bence bu kesinlikle ele alınması gereken bir nokta. Umarım bunu gerçekten geliştirebiliriz." dedi.

Sonrasında söz alan Lance Stroll, "Ağır yağışlı havalarda hiçbir şey göremiyoruz, örneğin geçen yılki Japonya GP'sini hatırlıyorum, F1'de son birkaç yılda bir aracın arkasındayken hiçbir şey göremediğiniz birçok yarışı hatırlıyorum."

"Eğer önünüzde biri bir kaza geçirir ve pistin ortasında spin atarsa epey tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor, nitekim nereye gittiğinizi kestiremiyorsunuz."

"Bu şekilde yarışmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu yüzden çamurluk fikri işe yararsa mümkün olan en kısa sürede araçlarda görmemiz gereken bir şey. İşe yaramazsa da kendimizi göremediğimiz koşullarda yarıştığımız durumlara sokmamalıyız."

"Çamurluklar umarım işe yarar ve umarım ıslak hava yarışları için ileriye dönük harika bir çözüm olur." dedi.

Rain caused havoc at the 2021 Belgian Grand Prix Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Silverstone testine katılacak olan McLaren'de Lando Norris, görüş mesafesinin şu anda sporun karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik sorunu olduğunu öne sürdü.

Norris, "Bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini söyleyebilirim, hatta pilotlar olarak yıllardır bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bence F1'de ya da diğer birçok kategoride hiçbir şey olmadığı için şanslıydık."

"Ne yazık ki, insanların bu tür şeylerin olabileceğini anlaması için bir can kaybetmemiz gerekti. Geçen hafta Avusturya'da biz de benzer bir durumla karşılaşabilirdik."

"İnsanların neler olabileceğini anlaması için böyle bir sonuç görmek zorunda kalmamız çok yazık."

"Görüş mesafesinin şu anda F1'deki en büyük güvenlik sorunu olduğunu söyleyebilirim. Hangi açıdan bakarsanız bakın, güvenliği en çok artırabilecek bir sonraki şey nedir? Elbette nereye gittiğimizi görebilmek, bize epey yardımı dokunuyor!"

"Kısa sonra bir test yapacağız ve [çamurlukların] ne kadar iyi olacağını göreceğiz, ancak işe yaramazsa, bir çözüm bulmak için başka bir şey yapılması gerekiyor." dedi.

Son olarak Sergio Perez, "Eğer işe yarayacaklarsa, çamurlukları F1'de görmek isterim."

"Aerodinami açısından epey cezalandırıcı olacak, bazı takımlara yere basma gücü dahi kaybettirecek, ancak güvenlik her şeyden önde gelir."

"Özellikle geçen hafta sonu olanlardan sonra, bunun geliştirmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Ancak şimdilik, yarış direktörlerinin sadece güvenli olduğunda yarışmamıza izin vermesi en makul çözüm, zaten herkes bunun farkında." dedi.