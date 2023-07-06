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F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

Son yıllarda yağmurlu yarışlardaki sprey etkisini azaltmaya çalışan Formula 1, gelecek hafta Silverstone'da çamurlukları ilk kez test edecek.

Altay Gök
Ekleyen:
The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, George Russell, Williams FW43B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12

Çamurluk testinin zamanlaması üzücü derecede manidar, çünkü yalnızca bir hafta önce sprey nedeniyle bir trajedi yaşandı.

Belçika'daki Formula Regional Europe [FRECA] mücadelesinin son turu bir yeniden starta sahne aldı, ancak Kemmel düzlüğüne varıldığında birçok pilot görüş eksikliği ve kızaklama nedeniyle ya pist dışına taşmış, ya da spin atmıştı.

Düzlüğün girişinde ve oldukça tehlikeli bir noktada spin atan Hollandalı pilot Dilano Van't Hoff'un aracı, tam gaz gelen Adam Fitzgerald'ın teması sonucu paramparça oldu.

Van't Hoff kazanın ardından hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen 18 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kazanın ardından sprey etkisinin bir türlü azaltılamaması gündeme oturdu, ancak çamurluk testlerinin nihayet başlıyor olması olumlu bir adım.

Senelerdir pek çok kez gündeme gelen çamurlukların amacı lastiklerin arka tarafa doğru tahliye ettiği su miktarının azalması, böylece hiç olmazsa görüş problemlerinin bir nebze çözülebilmesi. 

Çamurlukların takımlar için kabul edilebilir yönü sürekli araçta yer almayacak olması, nitekim FIA'nın orijinal planı, yağmur yağdığında kırmızı bayrakla yarışı duraklatmak, takımların pite dönerek çamurlukları takması ve yarışa devam edebilmek.

Pist kuruduğunda da aynı prosedürün uygulanması çamurlukların çıkarılması planlanıyor.

 

Test hakkında resmi bir duyuru yok, ancak edinilen bilgilere göre iki takım testte yer alacak: Mercedes ve McLaren.

Mantıklı olarak, iki takım da çamurluklarla teste çıkmayacak; Mercedes çamurluklarla tur atarken, McLaren standart aracıyla pistte olacak, bu sayede iki takımdan da kıyaslanabilir veriler elde edilecek.

Çarşamba günü gerçekleşecek testte Mercedes'i Mick Schumacher temsil edecek, McLaren cephesinde kimin yer alacağı belirsiz, ancak tecrübeli test pilotu Oliver Turvey ideal bir aday.

Test bizzat FIA tarafından düzenlenmekte, dolayısıyla yapılacak hiçbir harcama bütçe sınırına dahil edilmeyecek. 

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