Emilia-Romagna GP: Mercedes her zamanki yerine geri mi döndü?

Antrenmanları yorumlamak her zaman zordur ancak bu sene yorumlamak daha da zorlaştı. Bildiğiniz üzere geçen senelerde Cuma günkü antrenman seansları 90'ar dakika sürerken, bu sene Cuma antrenmanları birer saat sürüyor.

Eskiden takımlar ayar çalışmaları yapmak ve lastikleri test etmek için daha fazla zamana sahip oluyordu. Seansların uzun olması nedeniyle büyük takımlar genelde küçük takımların piste çıkmalarını ve pist şartlarının iyileşmesini bekliyordu.

Ancak bu seneki seanslar kısa olduğu için takımlar şartların olgunlaşmasını beklemeden piste çıkıyorlar. Olası bir sorun ya da kırmızı bayrak halinde zaman kaybını telafi etmek pek kolay olmayacağı için takımlar bunu yapmak zorundalar. Öyle olunca seans başlar başlamaz pist üstü çalışmalar başlıyor ve doğrudan yoğun bir çalışma programını izlemiş oluyoruz. Bunun dışında zaman kısa olduğu için takımlar uzun sürüşleri de geçen seneye göre daha kısa tutuyorlar ya da tutmak zorunda kalıyorlar.

Bu hafta sonu hava şartlarının Bahreyn'e göre daha serin olması da işleri daha karmaşık hale getirdi. Pilotlar erkenden lastikleri ısıtmanın ve ardından kabarcıklanma olmadan kullanmaya devam etmenin bir yolunu bulmak zorundalar. Imola'nın eski tarz bir pist olması, yani en ufak hatada pilotların pist dışına çıkması da işleri zorlaştıran etmenlerden birisi oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc, piste çıkan birçok pilottan birisiydi ancak o duvara vurmaktan kurtaramadı. Leclerc, 2. Rivazza virajı öncesinde aracının hafif bir şekilde arkadan kaymasının ardından bariyerlere vurdu.

Cuma günkü seanslarda en iyi turlar 2. antrenman seansında geldi. Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, ilk seansta olduğu gibi yine ilk iki sırada yer aldılar.

Açık olan bir şey var ki Mercedes, Imola'da Bahreyn'de olduğuna göre çok daha iyi görünüyor. Mercedes'in bu sene daha çok aracın arka tarafının dengesinde sorun yaşadığı düşünülüyor ve Sakhir pisti aşırı aşındırıcı asfalt yüzeyi, pistin genel yapısı ve aynı zamanda rüzgarla bu açıdan en zorlayıcı pistlerden birisi.

Mercedes pilotları Imola'da çok daha rahat göründüler ve aynı şekilde W12'nin dengesi Bahreyn'e göre daha iyi göründü. Bunda, Bahreyn'den sonra Mercedes mühendislerinin yaptıkları çalışmalar ve Imola pistinin yüksek yol tutuşa sahip olmasının da etkisi olabilir. Ayrıca Mercedes'in serin koşullarda Red Bull'dan hep daha iyi olduğunu, bu açıdan hava şartlarının da Mercedes'in lehine olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak her iki seansın lideri olan Bottas, her ne kadar daha iyi hissediyor olsa da Bahreyn'deki sorunların az da olsa devam ettiğini söyledi.

Dünkü testlerde açık olan şeylerden birisi, Mercedes pilotlarının yumuşak lastiklerden maksimumu alamamasıydı. Bottas, orta lastiklerle seansın daha erken bir döneminde attığı tur zamanıyla lider olmayı başarırken Hamilton'ın yumuşak lastiklerle attığı en hızlı tur zamanının, arkasındaki AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly'nin tur zamanı arasında pek fark yoktu. Tabii bu durum, Mercedes'in lastiklerden ziyade en hızlı turlarında motorunu çok kıstığı manasına da geliyor olabilir.

Tek turlarda Red Bull'dan Max Verstappen'in olmaması, Mercedes'in ana rakibi Red Bull'a kıyasla nerede olduğunu anlamamızı da zorlaştırmış oldu. Verstappen, seansın başında yaşadığı şaft sorunuyla ikinci seansı erken noktaladı. Ancak kardeş takım AlphaTauri'den Gasly'nin gösterdiği performans, Verstappen'in çok daha iyi bir konumda olacağını işaret ediyor.

Ferrari her ne kadar Leclerc'in kazasıyla kötü bir olay yaşamış olsa da kendi ülkesinde ön gruba daha yakın görünüyor. Sainz ve Leclerc seansı 4. ve 5. sıralarda tamamlarken onları yılın çaylağı gibi görünen Yuki Tsunoda takip etti. Fabrikası Imola'dan sadece 15 km uzaklıkta yer alan AlphaTauri için işler yolunda görünüyor.

McLaren şimdilik önündeki diğer orta sıra takımlarının gerisinde kalmış gibi. Benzer şekilde ilk seansta daha iyi performans gösteren Alpine de ikinci seansta geride kaldı.

Orta lastikle uzun sürüşler

1 AlphaTauri 1m19.126s 4 tur 2 Ferrari 1m19.232s 8 tur 3 Mercedes 1m19.613s 6 tur 4 Red Bull 1m19.853s 10 tur 5 Alfa Romeo 1m20.332s 8 tur 6 Alpine 1m20.489s 13 tur 7 Aston Martin 1m20.510s 12 tur 8 McLaren 1m21.028s 4 tur 9 Haas 1m21.364s 6 tur

Orta lastiklerle yapılan sürüşlere baktığımızda her ne kadar AlphaTauri yukarıdaki tablonun zirvesinde yer alsa da 4 turluk stintin pek gerçekçi kıyaslama olmadığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde Ferrari her ne kadar bu hafta sonu daha iyi görünüyor olsa da, bir anda uzun sürüşlerde Mercedes ve Red Bull'u geçecek kadar ilerleme kaydetmiş olması pek olası değil.

Bu açıdan Mercedes'in yukarıda yer aldığını söylersek yanlış yapmış olmayız. Ancak burada Red Bull'a dikkat çekmemiz gerekiyor. Verstappen'in yolda kalmasının ardından takım için tek referans, takıma yeni katılan ve yeni aracına alışmaya çalışan Sergio Perez oldu. Perez'in 4 tur daha fazla atmasına rağmen Mercedes'in 6 turluk stintine göre çok az geride kalması, takım için iyiye işaret. Yani benzer şartlarda takımın deneyimli pilotu Verstappen, Mercedes'in önünde olmasa bile çok daha yakın bir yerde olacak gibi görünüyor. Formula 1'in resmi internet sitesinde yapılan incelemede de Mercedes ve Red Bull'un neredeyse birbirinden ayrılmadığı, onları kendi ülkelerinde yarışan Ferrari ve AlphaTauri'nin takip ettiği tahmin ediliyor.

Imola'nın uzun pit yolu nedeniyle takımlar tek pit stop yapmaya çalışacaklardır ancak bunu başarmak, sıralamalarda 2. seansı orta lastiklerle geçen pilotlar için daha kolay olacak. Orta ve yumuşak lastikler arasında yarım saniyelik fark olduğu hesaplanıyor. Mercedes ve Red Bull muhtemelen bugünkü sıralamalarda 2. seansı orta lastiklerle geçip, orta ve sert lastiklerle yarışı tamamlamaya çalışacaklar ancak orta sıra takımlardan kimler buna cesaret edebilir, etse dahi bunu başarabilir şimdiden söylemek zor.

Bahreyn'de bunu AlphaTauri yapmıştı ancak takım o stratejisini Tsunoda'nın 2. turunda yavaş kalıp elenmesi, iyi bir sıralama geçiren Gasly'nin ise ilk turda Daniel Ricciardo ile temas etmesi nedeniyle çalıştıramadı.

Cuma günkü zamanlara bakarsak, bugünkü sıralamalarda yine AlphaTauri ve Ferrari bu stratejiyi deneyebilirler gibi görünüyor. Ancak Autosport'un analizlerine göre her ne kadar Ferrari ve AlphaTauri'nin yumuşak lastikle hızlı turları Mercedes'e yakın görünüyor olsa da, o turlarda iki takımın düzlükte Mercedes'ten daha hızlı olduğu, bu nedenle Mercedes'in hızlı turlarında aslında motorun gücünü kıstığını, diğerlerinin ise daha fazla açtığı düşünülüyor.

Yumuşak lastiklerle uzun sürüşler

1 Ferrari 1m19.309s 6 tur 2 AlphaTauri 1m20.197s 10 tur 3 Williams 1m20.677s 12 tur 4 McLaren 1m20.712s 8 tur 5 Alpine 1m21.014s 12 tur 6 Alfa Romeo 1m21.164s 10 tur

Takımların tamamı yumuşak lastiklerle uzun sürüş yapmayı tercih etmiyorlar. Yumuşak lastiklerle sürüş, özellikle sıralamalarda ikinci seansı yumuşak lastiklerle geçip yarışın ilk bölümünü bu lastiklerle geçirecek pilotlar için büyük önem taşıyor.

Bu lastiklerle sürüş yapanlara baktığımızda yine Ferrari ve AlphaTauri'nin diğer orta sıra takımlarından öne çıktığı görülüyor.

İlginç bir şekilde Williams takımı bu lastiklerle uzun sürüşte doğrudan orta sıra takımlarıyla mücadele edebilecek performans göstermiş.

McLaren takımı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Imola'da pek güçlü görünmüyor. En azından şu ana kadarki veriler bunu gösteriyor. Alpine ve Aston Martin takımları da şu ana kadar gösterdikleri performansla orta grubun arka tarafında kalacak gibi duruyorlar. Alfa Romeo, zaman zaman fırsat bulduğunda orta gruba yakın olacağını, Williams'ın ise net bir şekilde Haas'ı geçeceğini söyleyebiliriz.

Pazar günü % 60 yağmur ihtimali bulunuyor. Bu, yarışa kadar yapılan tüm çalışmaları olumsuz etkileyebilir ancak diğer taraftan heyecanlı ve beklenmedik bir yarış olmasını sağlayabilir.

Yağmur olmasa dahi her iki takım için işler yolunda giderse Mercedes ve Red Bull arasında mücadele izleyebiliriz. Ancak Imola'nın dar ve hatayı kabul etmeyen yapısı nedeniyle bugünkü sıralamalar büyük önem taşıyacak.

Bunun dışında Red Bull, Mercedes'e yakın ve hatta önde olsa dahi yarışı kazanması için Perez'e büyük iş düşüyor. Bahreyn'de de gördüğümüz üzere, ön tarafta birbirine yakın iki pilota sahip olan takım, stratejik açıdan daha özgür oluyor ve daha erken ya da geç pit stopla öne geçme hamlesi yapabiliyor.

Geçen sene Verstappen erken pit stopla liderlik için Bottas'ı geçmeye çalışmış ancak bunu başaramamıştı. Onların karşısında Hamilton ise daha geç pit stopla liderliği ele geçirerek kazanmayı başardı.

Bakalım 2021 Emilia-Romagna GP'de liderlik için benzer mücadele izleyebilecek miyiz?