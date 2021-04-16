Bottas: “Hâlâ en hızlı araç olduğumuzu düşünmüyoruz”

Valtteri Bottas kendisini hüsrana uğratan Bahreyn GP’nin ardından, Imola’daki yarış hafta sonuna güzel bir başlangıç yaptı.

Fin pilot, cuma günkü iki antrenman seansını da birinci sırada tamamlayarak Emilia Romagna GP’ye oldukça iyi başladı ve kendisi de sonuçlarından memnun olduğunu söyledi.

Bottas yoğun geçen günün ardından şu yorumlarda bulundu: “Evet, dürüst olmak gerekirse, bu hafta sonunu Bahreyn ile karşılaştırırsam, araç kesinlikle çok daha iyi hissettiriyor, bu gerçekten güzel.''

''Ancak dün söylediğim, gibi bu farklı bir pist, farklı bir yüzey ve kavrama seviyesi ama en azından hafta sonu olumlu bir şekilde başladı ve araç ayarı bakımından da kötü değildi.”

“Tabii ki hâlâ ayarlanması gereken şeyler var ama genel olarak denge açısından, aracın 3 hafta önceki durumuna kıyasla çok daha memnunum."

"Pist sıcaklığı oldukça düşüktü ama dürüst olmak gerekirse, genel olarak yer tutuşu gayet iyi olan bir pistti, bu yüzden daha önce yarıştığımız yere kıyasla oldukça hoş bir histi. Elbette göreceğiz, bu hafta sonu hâlâ yağmur yağabilir, bu yüzden ne olacağını asla bilemezsiniz.”

Ayrıca Bottas’a araçtaki değişiklikler hissedip hissetmediği sorulduğunda Mercedes pilotu şu şekilde cevap verdi: "Evet, daha iyi hissettiriyor. Ancak, daha az olsa da aynı tür sorunlar devam ediyor, bu yüzden hâlâ mükemmel değil.”

“Ancak bu daha 23 yarışlık sezonun ikincisi, bu yüzden umarım bunu düzeltmek için yeterli zamanımız olacak. Yine de en azından ileriye doğru adımlar attığımızı hissedebiliyoruz, bu yüzden bu iyi."

Bottas ayrıca lastik tercihleri hakkında da konuştu.

“Burada lastik hamurları arasında büyük bir fark yok, bu yüzden hangi lastikle sıralama turlarına çıkacağımıza bakacağız. Hâlâ yumuşak lastiklerle denememiz gereken çok şey var çünkü sıralama turlarında eminim ki herkes onları kullanacak."

“Tüm grid özellikle orta ve ön kısım gerçekten yakın görünüyor ve kesinlikle bugün Red Bull'un maksimum potansiyelini görmedik, bunu yarın sıralama turlarının üçüncü bölümünde göreceğiz.''

"Ancak hiç şüphesiz hızlı olacaklar ve açıkçası hâlâ en hızlı araca sahip olduğumuzu düşünmüyoruz. Bugünkü performansımızı, cumartesi günü kanıtlamamız lazım."