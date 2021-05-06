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Hamilton, 2021 Laureus Yılın Örnek Savunucu Sporcusu Ödülü'nü kazandı!

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2021 Laureus Yılın Örnek Savunucu Sporcusu ödülünü kazandı.

Hamilton, 2021 Laureus Yılın Örnek Savunucu Sporcusu Ödülü'nü kazandı!

Spor dünyasından başarılı atletleri ve takımları yıl boyunca gösterdikleri sportif başarıların yanı sıra onurlandıran ve her yıl düzenlenen Laureus Dünya Spor Ödülleri, bu sene ''Laureus Yılın Örnek Savunucu Sporcusu'' adında yeni bir kategori tanıtmıştı.

Daha önce Laureus Yılın Erkek Sporcusu ödülünü, Formula 1 Dünya'sından 3 isim almıştı: Michael Schumacher (2002, 2004), Sebastian Vettel (2014), Lewis Hamilton (2020).

Bu yeni eklenen kategori ise ödül töreninin tarihinde bir ilk oldu. Bu yeni kategorinin ilk senesindeki kazananı Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Yapılan açıklamada, ''Bu ödül töreni, senenin en iyi spor performanslarını onurlandırsa da bu sene,  atletlerin toplumların üzerindeki geniş etkisini vurgulayan yeni bir ödülümüz var ve bu yeni kategorinin kazananı Lewis Hamilton.''

"Irksal ayrımcılık konusundaki açık sözlülüğü ve desteği, 'Black Lives Matter' yazılı bir kask takması, her yarıştan önce ırkçılığa karşı bir mesaj olarak diz çökmesi ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla Mercedes-AMG aracının siyaha boyanması nedeniyle bu ödül ona takdim edilmiştir.'' denildi.

7 kez dünya şampiyonu Hamilton, 2008'de Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu ödülünü ve geçtiğimiz sene de Yılın Erkek Sporcusu ödülünü kazanmıştı.

Hamilton'ın ödül kabul konuşması ise şöyle: ''Tüm Dünya'nın ırkçılığa ve toplumlarımız içindeki eşitsizliklere dikkat çekmek için birleşmesi muazzam ama savaşmaya devam etmeliyiz. Hepimiz, dünyada pozitif bir değişim yaratmak için kendimizi sorumlu hissetmeliyiz ki geçen sene verilen sözler, aksiyona dönüşebilsin. Ben gerçekten hepimizin bunu başarabileceğine inanıyorum ve siz ileri doğru ilerlemeye devam ederken ben, sizin yanınızdayım.  Size, pozitif enerji ve sevgilerimi yolluyorum, güvende kalın. Teşekkürler.''

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Black Lives Matter kaskı

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Black Lives Matter kaskı

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Can Çarpıcı

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