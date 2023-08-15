Bradley: "Red Bull'un Albon'u düşünmemesi 'aptalca' olur"

Albon, 2019-2020 yılları arasında bir buçuk sezon boyunca Red Bull için yarıştı ve Max Verstappen'e ayak uydurmakta zorlandıktan sonra 2021 için yedek pilot rolüne geçti.

Bu durum, Red Bull'un sürücü programının dışına çıkmasının ve Verstappen'in takım arkadaşı olarak Sergio Perez'i seçmesine neden oldu.

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından Albon, Williams'ta kariyerini yeniden inşa etti ve 2023 Kanada GP'sindeki yedinciliği de dahil olmak üzere etkileyici performanslar sergiledi. Bu durum Red Bull'a gelecekteki potansiyel bir dönüş söylentilerini ateşledi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ve Red Bull danışmanı Helmut Marko, Ferrari koltuğu için de adı geçen Albon'u güçlü performansından dolayı övdü.

2015 Le Mans 24 Saat yarışında LMP2 sınıfında birincilik elde eden Bradley, bu takımların boş bir koltuk için Albon'u değerlendirmemesinin 'aptalca' olacağını söyledi.

On Track GP podcast'inde Red Bull'un Albon ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Bradley şu yanıtı verdi: "Yani, onlardan iyi şartlarda ayrıldı ve hepsi bunu doğruladı."

"Alex'i biraz tanıyorum ve onunla aranızın nasıl kötü olabileceğini gerçekten anlamıyorum, o çok iyi bir adam."

"Onu değerlendirmemek aptallık olurdu. Gerçekten cana yakın biri. Tayland bağlantısıyla da sponsor anlamında büyük katkı sağlıyor ve olağanüstü bir iş çıkarıyor."

"Daha önce de böyle büyük ortamlarda bulundu, muhtemelen şimdi biraz büyüdü ve daha olgunlaştı."

"Ayrıca hâlâ oldukça genç. Yani kariyerinin sonuna gelmiş birini almıyorsunuz, onunla bir şeyler inşa edebilirsiniz."

Albon'un Red Bull'a dönmesinin aleyhine olabilecek en bariz faktör, daha önce de orada bulunmuş ve Verstappen'in takım arkadaşı olmanın getirdiği baskının altında ezilmiş olması.

Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Ancak Bradley, Albon'un Williams pilotu olarak birçok kez baskılarla karşılaştığını ve başarılı olduğunu, bunun da ön sıralarda yer alan bir takımla bir kez daha şansını denemeye hazır olduğunun kanıtı olduğunu düşünüyor.

Bradley, "Red Bull'daki Alex'in şu anki Alex ile farkı, baskı altında birkaç kez ezilmiş olmasıydı."

"Ancak Williams'ta aşırı baskı altında kaldığı pek çok zaman oldu, örneğin Kanada'da öyleydi ama durumu oldukça iyi bir şekilde idare etti."

"Bu yüzden büyük takımlarla görüşmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.