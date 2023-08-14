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Formula 1 Haberler

Horner: "Perez'i gözden çıkarmadık"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'i henüz gözden çıkarmadıklarını, aksine kendisine destek olduklarını belirtti.

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Red Bull Racing Team Principal Christian Horner

Geçen yıl sadece iki zafer alan Sergio Perez, bu yıla fırtına gibi başladı ve ilk dört yarışta iki galibiyet elde ederek şampiyonluk için savaşacağının sinyallerini verdi.

Fakat o günden bu yana gerçekleştirilen yarışlarda neredeyse podyuma dahi çıkmakta zorlanan Perez, sıralama turlarında Q3'e kalma mücadelesi verdi ve bundan ötürü de şampiyonluk savaşından koptu.

Perez son dönemde epey eleştiri alıyor fakat Christian Horner, bu eleştirileri pek desteklemiyor.

Sky Sports'a konuşan Horner, Perez'in 2021'de Abu Dhabi GP'de Hamilton'a karşı yaptığı savunmaya güçlü bir gönderme yaparak, "Checo takım içinde inanılmaz derecede seviliyor; 2021'de yaptıklarını unutmamak lazım."

"Şu anda şampiyonada ikinci sırada ve bu yıl Verstappen dışında yarış, hatta iki yarış kazanan tek sürücü o."

"Checo'nun ana hedefi Cumartesi günkü temposunu arttırmak fakat bunu yapacağına eminim."

"Kimse onu gözden çıkarmadı." dedi.

2024 sezonunun ardından Perez'in kontratı sona erecek ve Horner pek çok sürücünün kendi koltuklarına ilgi gösterdiğini doğruladı.

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