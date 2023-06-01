Bottas: "İspanya'dan puansız ayrılmayacağım"

Bottas, 2023 sezonunda yalnızca ilk yarış olan Bahreyn'de puan alabildi. Fin pilot, şu anda 4 puanla Pilotlar Şampiyonası'nda 14. sırada yer alıyor.

Bu hafta gerçekleşecek İspanya Grand Prix'si pistinin daha geleneksel olması sebebiyle çoğu takım, araçlarında yaptıkları geliştirmelerin gerçekçi etkilerini görmek için sabırsızlanıyor; Alfa Romeo da bunlardan biri.

Bottas bu konuda, "Bence buraya geri dönmenin en ilginç yanı, bu tür bir pistte performansın nasıl olduğunu görmek. Burada grubun neresinde olduğunuza dair oldukça iyi bir yanıt alıyorsunuz."

"Yaptığımız iyileştirmeleri Monako'da değerlendirmek o kadar kolay değil, bu yüzden bu hafta sonu için oldukça heyecanlıyım." dedi.

Takvimde çok fazla sokak pisti olup olmadığı sorusuna ise Bottas, şu yanıtı verdi: "Bence şu an iyi, ama daha fazlası gelirse bilemiyorum."

"Ben eski tarz pistleri tercih ediyorum, örneğin Suzuka benim favori pistim. Her zaman daha geleneksel pistleri tercih ederim çünkü sürüşten, duygudan ve ritimden aldığınız keyif oldukça farklıdır."

Araçtaki geliştirmeler hakkında Bottas, eskisiyle büyük bir fark olmadığını ve ufak değişiklikler yapıldığından bahsetti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo pilotu, "Gerçekten çok basit, sadece daha fazla yere basma kuvveti var ama daha çok orta ve yüksek hız aralığında."

"Yavaş hızda bir değişiklik yok, teorik olarak eskisiyle aynı olmalı. Belki araç yüksekliği öncekinden biraz farklı bir pencerede olabilir, ancak yalnızca birkaç mm'den bahsediyoruz."

"Bence takımda daha ufak ayrıntılara gösterilen özen çok arttı, araca baktığımda her şey daha iyi tamamlanmış ve daha ayrıntılı."

"Aynı şekilde takımda da operasyonel olarak ileriye doğru adımlar attığımızı düşünüyorum. Ancak performans konusunda kış boyunca attığımız adımlar yeterli değildi, dolayısıyla şu anda odaklandığımız konu bu. Ama takımda ilerleme görüyorum. Ayrıca takımdaki herkesin takımın gelecekteki kadrosu hakkında heyecanlandığını hissediyorum. Yani evet, bence işler doğru yönde ilerliyor, belki geçen yıl umduğumuz kadar hızlı değil ama doğru yönde."

"Padoktaki örnek takımlardan biri olan Aston'un kış boyunca neler yapabildiğini görmek oldukça motive edici. Eğer işleri doğru yaparsanız iyi sıçramalar yapabileceğinizi gösteriyor, bu yüzden Aston veya Red Bull gibi takımlara ve yaptıklarına bakmamız bize motivasyon aşılıyor."

Bottas, Barselona pisti geçiş için en ideal pist olmasa da buradan puansız ayrılmayacağını net bir şekilde dile getirdi.

Fin pilot, "Dediğim gibi, aracımızın burada nasıl bir performans gösterdiğini görmemiz gerekiyor. Çünkü puan almak için iyi bir araca ihtiyacınız var."

"Cuma gününü bekleyip göreceğiz ve nerede olacağımıza dair bir fikrimiz olacak. Ama buradan puansız ayrılmayacağım."

"Buradaki yarışı seviyorum. Muhtemelen geçiş için en kolay pist değil ama güzel ve geleneksel bir yarış sağlıyor."

"İyi bir atmosfer var ve pist sürüş için harika; hatta şimdi yeni düzenlemeyle daha da iyi." yorumunu yaptı.

Mercedes'in son iki yıldaki mücadelesi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda ise Bottas, şunları söyledi: "Elbette bu beni şaşırttı."

"Ama F1 tarihinde hiçbir takım sonsuza kadar üstünlük sağlayamadı, bu yüzden bazen böyle oluyor. Ancak sahip oldukları çalışanlarla ve olanaklarla ilerleme kaydedeceklerinden hiç şüphem yok. Hem artık sidepod'ları da var!"