Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Monte Carlo sokaklarında kariyerinin 39. galibiyetine ulaşan Verstappen, böylece Sebastian Vettel'e ait bir rekoru da tarihe gömdü: Red Bull tarihinin en çok yarış kazanan ismi rekoru! 2009-2014 sezonları arasında Red Bull ile mücadele eden ve arka arkaya dört kez şampiyon olan Vettel, bu altı sezonluk periyoda tam 38 zafer sığdırmış ve birçok rekora imza atmıştı.

Rekor hakkındaki düşünceleri sorulan Verstappen ise kariyerine başlarken beklediklerine göre çok daha iyi bir konumda olduğunu söylüyor.

RacingNews365'e konuşan Verstappen, "Eğer belli bir süre zarfında iyi bir aracınız olursa, bu tür rekorları da kırabilirsiniz."

"Ama evet, bu harika. Kariyerimin bu noktaya geleceğini düşünemezdim."

"Büyüdüğümde Formula 1 pilotu olmak istiyordum, bu kadar çok yarış kazanmak inanılmaz. Kesinlikle hayal edebileceğimden çok daha iyi!" dedi.