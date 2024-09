Bottas, Brundle'ın grid eleştirisinin ardından Colapinto'yu suçladı

Valtteri Bottas, Monza'da yorumcu Martin Brundle'ın öfkesine neden olan grid sıralamasındaki gecikmenin sorumlusunun F1 çaylak pilotu Franco Colapinto olduğunu söyledi.

Sauber ikilisi Bottas ve takım arkadaşı Guanyu Zhou, İtalya Grand Prix'sinde Williams'ın yeni pilotu Colapinto'nun arkasında son iki sırada yer aldı.

Ancak son iki aracın starttan önce yavaş bir şekilde sıralanmaları Brundle'ın dikkatini çekti ve öndeki sürücülerin lastiklerin soğumasına yol açtığı için bir süre beklemek zorunda kalmalarının iyi olmadığını söyledi.

Sky'ın yayınında konuşan Brundle şunları söyledi: “Gridin ön tarafında oldukça uzun bir süre beklemek zorundalar ve geçen hafta Zandvoort'ta yaşadıkları sorun, arka lastiklerine yeterince ısı alamamalarıydı. Gridin ön sırasında uzun süre beklemek McLaren'a yardımcı olmayacaktır.”

Bottas ve Zhou'nun griddeki yerlerini almaları için biraz daha bekledikten sonra şunları ekledi: “Bu çok uzun sürüyor. Sürücüler brifinginde bu konuda gerçekten konuşmaları gerekiyor, gridin arka sırasının yerini alması çok uzun sürüyor.”

Ancak dikkatler griddeki son araçlara odaklanmışken, Bottas sorunun Colapinto'nun önündeki Aston Martin pilotu Lance Stroll'un çok gerisinde kalmasından kaynaklandığını ve bu nedenle kendisinin de yavaş gitmekten başka çaresi olmadığını açıkladı.

Bu durum o sırada takım telsizinden de dile getirilmişti.

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images