Alpine, Silverstone'a yeni bir taban getiriyor

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Sezonun ilk yarısının sonuna doğru yaklaşırken, ilk yarının en çalışkan ve verimli takımlarından birinin Alpine olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Fransız ekip, neredeyse her hafta sonu güncelleme getirmesine rağmen bütçe sınırı konusunda da sürekli olarak şikayet etmiyor. Alpine'in takım patronu Otmar Szafnauer, Force India yıllarında küçük bütçelerle çalışmaya alışmış bir isim ve bu sezon da bu konuda iyi ilerliyorlar.

Şu ana kadar bütçe konusunda şikayet edilmese dahi güncelleme yarışında da geride kalınmadı.

Bahreyn testlerine yeni bir sidepod getirildi. Ardından hafifleme çalışmaları başladı. İlk olarak Avustralya GP'ye yeni bir ön kanat ile taban getirildi. Bu iki yeni parça sayesinde birkaç kg daha hafif bir araç elde edildi. Ardından Imola'da taban daha da hafifletildi ve daha hafif taban için destek kolları eklendi.

İspanya GP'de yeni bir arka kanat gördük. Bakü'de ise Red Bull tarzı, "kare" hava girişi tasarımına geçildi ve araç sürekli olarak güncellendi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Enstone'daki mühendislerin bu sıkı çalışması, karşılığını veriyor. A522, son birkaç yarıştır sürekli olarak puan barajının içerisinde yer alıyor ve A522'nin en hızlı 4. araç konumuna geldiği söylenebilir.

Alpine'in bu sezon için hedefi Markalar Şampiyonası'nda 4. sırayı almak. Sezonun başında en hızlı 4. araç Alfa Romeo gibi duruyordu hatta bazı durumlarda, Alfa Romeo'nun Mercedes ile baş edebildiğini dahi görüyorduk.

Ancak Alfa Romeo, Monako GP'den itibaren güç dengelerinde kesinlikle gerilemeye başladı ve Hinwil merkezli ekibin, artık en hızlı 4. takım olduğunu söylemek zor.

Aston Martin ve McLaren da sezona kötü başlamalarının ardından gelişim trendinde olan takımlar fakat Alpine, şu anda bu iki takımdan daha hızlı diyebiliriz.

Markalar Şampiyonası'nda 4. sırayı almak isteyen Alpine, diğer orta sıra takımlarından bir adım daha uzaklaşmak istiyor.

Bunun için Silverstone'a bir güncelleme paketi getirilecek. Bu güncelleme paketi ile 0.2 saniye civarında zaman kazanılması hedefleniyor. Aston Martin'in de Silverstone'a güncelleme paketi getireceği biliniyor.

Alpine, bu güncelleme paketi kapsamında yeni bir taban getirecek. Fransız ekip, dalgalanma ile halihazırda iyi bir şekilde baş edebildiğinden, yeni tabanın dalgalanmayı azaltmaktan ziyade yere basma gücünü artırmak için tasarlandığı düşünülüyor.

Britanya GP'ye hazırlanmak için bugün Enstone'da simülatörde olan Esteban Ocon, geçtiğimiz günlerde Silverstone güncellemeleri hakkında konuşmuş ve şunları söylemişti: "Birçok güncelleme gelecek ve bu bizim için iyi bir adım olacaktır. Yani büyük umutlarım var."

"Silverstone'da perşembe gününden itibaren önemli bir hafta geçireceğiz. Bu yüzden önümüzde çok iş var ve umarım iyi gider çünkü aracın olması gereken yerde olmasını umuyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Francois Trembley / Motorsport Images