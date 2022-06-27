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Aston Martin, Silverstone güncellemesiyle 0.5 saniye hızlanmayı hedefliyor

Aston Martin patronu Mike Krack, Silverstone'a getirecekleri güncellemeler sayesinde 0.3 ila 0.5 saniye arasında bir performans artışı beklediklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Aston Martin, Silverstone güncellemesiyle 0.5 saniye hızlanmayı hedefliyor
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Aston Martin, bu yılki ilk büyük güncelleme paketini İspanya GP'ye getirmiş ve aracın konseptini değiştirmişti. Şimdi takım, bir sonraki adıma geçiyor ve konsepti daha da hızlandırmak için güncellemeler hazırlıyor.

Bu güncellemeler için Silverstone yarışı seçilirken, takım hafta sonunda henüz açıklanmayan büyük bir güncelleme paketi kullanacak.

Bunun ne kadar zaman getireceği pistte görülecek olsa da, takımın yaptığı analizler 0.3 ila 0.5 saniye arasında bir performans artışı olacağını ortaya koyuyor.

Mike Krack, bu güncelleme paketi sayesinde ileriye doğru iyi bir adım atmalarını umuyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Krack, şöyle dedi: "Aracımız Barselona pistinde yeterince hızlı değildi."

"O zamandan beri hiç değişmesek de önceki üç yarışta daha iyi görünüyorduk çünkü bu pistlerin karakteristikleri daha rekabetçi görünmemize yardımcı oluyordu."

"Sanırım son üç yarış Barcelona gibi pistlerde olsaydı bu kadar iyi görünmezdik."

"Aracı bu tür pistlere daha uygun olacak şekilde geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden güncelleme paketi hazırlamak için Silverstone'u seçtik."

"Rekabetçi kalmak için güncelleme yapmamız gerekiyor. Büyük olasılıkla takımların tamamı bir sonraki yarışa güncelleme getirecek."

"Hedefimiz 0.3 ila 0.5 saniyelik bir gelişim kaydetmek. Mercedes'i yenmek için yeterli olacağını düşünmüyorum ama Alpine'in önüne geçmek ve orta grubun zirvesine yerleşmek için yeterli olacak."

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