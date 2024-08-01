Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Jack Doohan, Alpine Formula 1 takımıyla gelecek yıl Pierre Gasly ile birlikte yarışacağı bir anlaşmanın eşiğinde.

Carlos Sainz'ın Alpine'den gelen teklifi geri çevirip Williams'a katılma kararının ardından, Fransız üretici takım gelecek yıl için kalan seçeneklerini değerlendiriyor.

Kaynaklar, beş kez 500cc motosiklet dünya şampiyonu Mick'in oğlu olan yedek sürücü Doohan'ı terfi ettirmeyi seçtiğini belirtti.

Henüz nihai bir sözleşme imzalanmadığı anlaşılsa da formalitelerin yakın zamanda tamamlanacağı ve bir duyuru yapılabileceği öne sürülüyor.

Doohan bir süredir 2025 Alpine koltuğu için yarışıyordu ancak yeni F1 takım danışmanı Flavio Briatore'nin Sainz'i önermesiyle belirsiz birkaç hafta geçirdi.

İspanyol sürücü teklifi kabul etseydi, F1'e yükselmek için başka seçeneği yokmuş gibi görünen Doohan için kapı kapanmış olacaktı.

Ancak Sainz'ın başka bir yere gitme kararı ve Doohan'ın F1 araçlarını sürerken gösterdiği umut verici performans, takımın Avustralyalı pilotun yarış koltuğuna oturmak için doğru kişi olduğundan emin olmasını sağladı.

Jack Doohan, Alpine F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Doohan'ın şansı, geçmişte Hitech'te birlikte yarıştığı yeni takım müdürü Oliver Oakes'un gelişiyle de zarar görmedi.

F1 koltuğuna terfi etmek, Doohan'ın 2017-2021 yılları arasında Red Bull'un genç takımının bir parçası olduktan sonra 2022'de Alpine genç sürücü programına katılma kararını da haklı çıkaracak.

Doohan, Alpine’in Red Bull’a kıyasla kendisine daha fazla test fırsatı sunabileceğini hissetti ve bu, başlangıçta takımın önceki nesil araçlarıyla başladı, ancak Losail, Monza, Hungaroring, Zandvoort, Paul Ricard ve Spa gibi mevcut F1 pistlerinde de devam etti. Ayrıca Meksika, Abu Dabi, Kanada ve Silverstone’da olmak üzere altı tane birinci antrenman seansına katıldı.

Doohan bu hafta Spa-Francorchamps'ta Pirelli lastik testi için A524 aracını test ediyor ve müsait olmayan Esteban Ocon'un yerini alıyor.

Doohan'ın terfisi onaylanırsa, bu muhtemelen gelecek yıl F1 gridinde üç çaylak olacağı anlamına gelecek. Haas, Oliver Bearman ile anlaştığını teyit ederken, Mercedes'in de Andrea Kimi Antonelli'yi George Russell'ın takım arkadaşı olması için terfi ettirmesi bekleniyor.