Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!

Alpine, 2025 yılı Formula 1 takımı 2025 yılı için mevcut yedek pilotunu terfi ettirmeye hazırlanıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Jack Doohan, Reserve Driver, Alpine F1 Team, does a seat fit

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Jack Doohan, Alpine Formula 1 takımıyla gelecek yıl Pierre Gasly ile birlikte yarışacağı bir anlaşmanın eşiğinde.

Carlos Sainz'ın Alpine'den gelen teklifi geri çevirip Williams'a katılma kararının ardından, Fransız üretici takım gelecek yıl için kalan seçeneklerini değerlendiriyor.

Kaynaklar, beş kez 500cc motosiklet dünya şampiyonu Mick'in oğlu olan yedek sürücü Doohan'ı terfi ettirmeyi seçtiğini belirtti.

Henüz nihai bir sözleşme imzalanmadığı anlaşılsa da formalitelerin yakın zamanda tamamlanacağı ve bir duyuru yapılabileceği öne sürülüyor.

Doohan bir süredir 2025 Alpine koltuğu için yarışıyordu ancak yeni F1 takım danışmanı Flavio Briatore'nin Sainz'i önermesiyle belirsiz birkaç hafta geçirdi.

İspanyol sürücü teklifi kabul etseydi, F1'e yükselmek için başka seçeneği yokmuş gibi görünen Doohan için kapı kapanmış olacaktı.

Ancak Sainz'ın başka bir yere gitme kararı ve Doohan'ın F1 araçlarını sürerken gösterdiği umut verici performans, takımın Avustralyalı pilotun yarış koltuğuna oturmak için doğru kişi olduğundan emin olmasını sağladı.

Jack Doohan, Alpine F1 Team

Jack Doohan, Alpine F1 Team

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Doohan'ın şansı, geçmişte Hitech'te birlikte yarıştığı yeni takım müdürü Oliver Oakes'un gelişiyle de zarar görmedi.

Read Also:

F1 koltuğuna terfi etmek, Doohan'ın 2017-2021 yılları arasında Red Bull'un genç takımının bir parçası olduktan sonra 2022'de Alpine genç sürücü programına katılma kararını da haklı çıkaracak.

Doohan, Alpine’in Red Bull’a kıyasla kendisine daha fazla test fırsatı sunabileceğini hissetti ve bu, başlangıçta takımın önceki nesil araçlarıyla başladı, ancak Losail, Monza, Hungaroring, Zandvoort, Paul Ricard ve Spa gibi mevcut F1 pistlerinde de devam etti. Ayrıca Meksika, Abu Dabi, Kanada ve Silverstone’da olmak üzere altı tane birinci antrenman seansına katıldı.

Doohan bu hafta Spa-Francorchamps'ta Pirelli lastik testi için A524 aracını test ediyor ve müsait olmayan Esteban Ocon'un yerini alıyor.

Doohan'ın terfisi onaylanırsa, bu muhtemelen gelecek yıl F1 gridinde üç çaylak olacağı anlamına gelecek. Haas, Oliver Bearman ile anlaştığını teyit ederken, Mercedes'in de Andrea Kimi Antonelli'yi George Russell'ın takım arkadaşı olması için terfi ettirmesi bekleniyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"
Sonraki haber Mercedes, ilk incelemelerden sonra Russell'ın arabasında ağırlık kaybına neden olabilecek faktörleri açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Norris'ten Red Bull'a sert eleştiri: "Perez'in yerine Sainz'ı almalıydınız"

Norris'ten Red Bull'a sert eleştiri: "Perez'in yerine Sainz'ı almalıydınız"

Formula 1
Belçika GP
Norris'ten Red Bull'a sert eleştiri: "Perez'in yerine Sainz'ı almalıydınız"
Audi, Red Bull'un Wheatley açıklamasına hazırlıksız yakalandı

Audi, Red Bull'un Wheatley açıklamasına hazırlıksız yakalandı

Formula 1
Belçika GP
Audi, Red Bull'un Wheatley açıklamasına hazırlıksız yakalandı
Mercedes, Belçika'da aracından çıkardığı güncellenmiş zemini Hollanda'da geri getirmeyi planlıyor

Mercedes, Belçika'da aracından çıkardığı güncellenmiş zemini Hollanda'da geri getirmeyi planlıyor

Formula 1
Hollanda GP
Mercedes, Belçika'da aracından çıkardığı güncellenmiş zemini Hollanda'da geri getirmeyi planlıyor
Daha fazlası
Jack Doohan
Bearman ve Doohan, Silverstone'daki ilk antrenman seansına katılacak

Bearman ve Doohan, Silverstone'daki ilk antrenman seansına katılacak

Formula 1
Britanya GP
Bearman ve Doohan, Silverstone'daki ilk antrenman seansına katılacak
Ocon, Doohan'ın kendisi yerine antrenman seansına çıkacak olmasını "ceza" olarak değerlendirmiyor

Ocon, Doohan'ın kendisi yerine antrenman seansına çıkacak olmasını "ceza" olarak değerlendirmiyor

Formula 1
Kanada GP
Ocon, Doohan'ın kendisi yerine antrenman seansına çıkacak olmasını "ceza" olarak değerlendirmiyor
Jack Doohan, Ocon'un boşalan koltuğuna oturabilir

Jack Doohan, Ocon'un boşalan koltuğuna oturabilir

Formula 1
Jack Doohan, Ocon'un boşalan koltuğuna oturabilir
Alpine
Daha fazlası
Alpine
Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!

Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!

Formula 1
Belçika GP
Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!
OnlyFans, Alpine'in yeni sponsoru olabilir!

OnlyFans, Alpine'in yeni sponsoru olabilir!

Formula 1
Belçika GP
OnlyFans, Alpine'in yeni sponsoru olabilir!
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Formula 1
Belçika GP
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Son Haberler

Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"

Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"

F1 Formula 1
Belçika GP
Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"
Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"

Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"

MGP MotoGP
Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"
Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak

Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak

MGP MotoGP
Britanya GP
Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak
Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

F1 Formula 1
Belçika GP
Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye