Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Oliver Oakes, Alpine'in yeni takım müdürü olarak atandı.

Oakes, geçen sezonun başından bu yana Otmar Szafnauer ve Bruno Famin’in ardından bu görevi üstlenen üçüncü kişi oldu. Famin, geçici görevini kalıcı hale getirdikten sonra bir yıl dolmadan görevinden ayrıldı.

Takım patronu pozisyonu, son üç yılda değişim gösteren tek pozisyon değil zira Alpine’in üst düzey yöneticilerinde her yıl değişiklikler yapılmış gibi görünüyor.

Bu durum, eski takım patronu Flavio Briatore'nin danışmanlık görevine getirilmesinden bu yana değişmiş olsa da Oakes'in atamasının duyurulduğu basın açıklamasında yer alması, Briatore'nin takıma beklenenden çok daha fazla entegre olduğunu gösteriyor.

Peki, Mercedes motorlarının önümüzdeki yıllarda Renault’nun yerine geçmesi beklenirken, işleri yoluna koymakla görevlendirilen Oliver Oakes kimdir?

Bir Red Bull Genç Sürücüsü

Oakes, babasının sporla olan bağlantıları nedeniyle küçük yaşlardan beri yarışlarla iç içeydi. Billy Oakes, eski Formula Renault ve British F3 takımı Eurotek Motorsport’un kurucusu ve sahibiydi.

12 yaşında, Oakes iki kez Britanya Açık Karting Şampiyonu oldu ve 17 yaşında Karting Dünya Şampiyonu olarak Valtteri Bottas, Jules Bianchi ve Edoardo Mortara gibi isimleri geride bıraktı. Bu başarı, onu Red Bull’un ünlü genç sürücü programına dahil etti.

Oakes, bu dönemde eski F1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel, WEC şampiyonları Brendon Hartley ve Sebastien Buemi ile birlikte Red Bull’da yer alıyordu.

Formula BMW’ye geçiş yaptı, burada ilk yarışında pole pozisyonu ve zafer elde etti ve sezon sonunda McLaren Autosport BRDC Ödülü (şimdi Aston Martin Autosport BRDC Ödülü) için aday gösterildi.

Oliver Oakes Photo by: GP3 Series Media Service

Ancak, British F3 ve GP3'e geçişler yapsa da yarış kariyeri beklenen şekilde ilerlemedi ve kokpitten ayrılarak başarılı bir yönetim kariyerine adım attı.

Hitech Grand Prix Yöneticisi

Oakes’in Hitech’in başındaki dönemi belki de yönetim kariyerinin en bilinen kısmıdır,ancak çok daha erken yaşlardan itibaren motor sporlarında bazı parlak genç yeteneklerden sorumlu olmuştur.

Team Oakes Racing 2011 yılında karting branşında faaliyet göstermek üzere kuruldu ve Callum Ilott ve Marcus Armstrong takımın en önemli pilotları arasında yer aldı. Daha sonra Hitech'te Oakes ile çok daha yakın bağları olacak olan Nikita Mazepin ve Clement Novalak da takım için yarıştı.

Hitech Racing, 2015 yılında Oakes’in gözetiminde Hitech Grand Prix oldu ve yıllar içinde Nikita Mazepin’in babası Dmitry ve şirketi Uralkali’den fon aldı. Ancak bu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve Mazepinlerin AB yaptırımlarına maruz kalmasıyla tartışmalı hale geldi.

Ancak bunun dışında, takım katıldığı her seride zaferler kazandı ve şampiyonluk mücadelesi verdi, George Russell gibi isimler de onların saflarından geçti.

George Russell, HitechGP Dallara F312 – Mercedes-Benz with Oliver Oakes Photo by: James Gasperotti

Bu sezonun şu ana kadarki en önemli başarısı, Estonyalı sürücü Paul Aron’un sezonun ilk yarısındaki tutarlılığı sayesinde F2 sıralamasında üçüncü sırada yer almasıdır.

F3'te ise Luke Browning sezonun son turuna Monza'da girerken liderin sadece altı puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Oliver Oakes’in F1’deki Durumu

Oakes için Alpine ile F1'e adım atmak, şampiyonaya ilk bakışı değil. Hitech, geçen yıl FIA’nın İlgi Beyanı sürecini açtığında, 11. takım olmayı hedefleyen umutlu takımlardan biriydi, ancak takım, yönetim organının ilk başvuru aşamalarını geçemedi. Andretti, bunu başaran tek takım oldu, ancak onların başvurusu da F1 tarafından reddedildi.

Ancak Oakes’in bir organizasyonu ileriye taşıma konusundaki yetkinliği tartışılmaz. Briatore ile birlikte, Oakes, Alpine'in pistteki başarılarına odaklanabilecek ve sürücülerinin mevcut durumlarından giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşadığı bir dönemde takımı yönlendirecek.

Belçika Grand Prix'sinde Pierre Gasly, üç yarışta üç sorun yaşandıktan sonra takımın hataları azaltmasını istedi, takımdan ayrılacak olan Esteban Ocon ise sezonun yetersiz başlangıcından memnun değildi.

İroni şu ki, Oakes, bir zamanlar Christian Horner’ın Red Bull’daki genç sürücü kadrosunun bir parçasıydı, ancak kariyeri neredeyse aynı yolu izledi: Genç yarış takımına sahip bir baba, kısa süren bir yarış kariyeri ve dünya çapında tanınan bir marka ile tek koltuklu yarışların en üst kademesine adım atmak…

Oakes’in takımda nasıl bir değişim başlatacağı, yönetimi tek başına ne kadar özgürce üstleneceği ve Alpine ve Renault’yu daha önce sıklıkla engelleyen müdahalelerden ne kadar uzak olabileceği henüz belli değil.

Ancak Oakes, Horner’ın F1’deki başarısının yarısını elde edebilirse, Alpine oldukça mutlu olacaktır.