Formula 1 Sao Paulo GP

Alonso: “Şampiyonluk, sahip olunabilecek en güzel problem”

Fernando Alonso, Kimi Antonelli'nin genç şampiyonluğu, Lewis Hamilton'ın 400. yarışı ve Rafa Camara'nın ilk F1 yarışı hakkında konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 08:00

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Brezilya Grand Prix'si öncesinde konuşan Fernando Alonso, spordaki genç yeteneklerin yaşadığı medya yoğunluğunu ve tarihe geçen milatları değerlendirdi. 2026 dünya şampiyonluğunu kazanan Kimi Antonelli'nin başarısını ve üzerindeki sorumlulukları kendi ilk şampiyonluk dönemiyle kıyaslayan İspanyol pilot, sporun 20 yılda çok değiştiğini belirtti.

Rakibi Lewis Hamilton'ın 400. Grand Prix'sine çıkmasını kutlayan Alonso, kendi evinde ilk yarışına çıkacak Rafa Camara'ya da pist üzerindeki baskıyı yönetmesi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Kimi Antonelli'nin genç yaşta kazandığı şampiyonluğu değerlendiren Fernando Alonso, 20 yıl öncesine kıyasla bugünkü F1’in çok daha yoğun olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Şampiyon olmak aslında sahip olunabilecek en güzel problem.”

“Ancak 20 yıl önce, bugünkü içerik üretimi zorunluluklarına, medya baskısına ve bu kadar büyük ekiplere sahip değildik.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Benim zamanımda kazandığınızda basın toplantısını yapar, biraz eve döner, fabrikayı ziyaret edip herkese teşekkür ederdiniz ve biterdi. Şimdiyse pist dışındaki görevler çok daha fazla. Yine de Antonelli harika bir iş başardı."

Brezilya’da 400. yarışına çıkmaya hazırlanan Lewis Hamilton'ı da tebrik eden Alonso, aynı zamanda Haas ile ilk yarışına kendi evinde çıkacak olan Rafa Camara'ya şu tavsiyelerde bulundu: "Lewis'in 400 yarışa ulaşması inanılmaz. Sürekli uzayan takvimler yüzünden gelecekte daha fazla isim 400’ler kulübüne katılacaktır ancak Lewis, tüm yarışlarını rekabetçi konumda geçirdi.”

“Onu gönülden tebrik ediyorum ve iyi bir hafta sonu diliyorum.”

“İlk F1 yarışınıza kendi evinizde çıkmak büyük bir heyecan yaratırken aynı zamanda ciddi bir baskı getirebilir. Rafa Camara için ilk kural anın tadını çıkarmak ve direksiyonun arkasında kendi işini yapmaktır.”

“Formula 1'de başarılı olmak için gereken tüm yeteneğe sahip. En önemli nokta, üstünüzde fazla baskı hissetmeden doğru şekilde ilk adımı atmaktır."

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