Formula 1 Sao Paulo GP

Alonso: “Son birkaç yarıştır daha rekabetçi bir konumdayız”

Fernando Alonso, kariyerinin en özel pistlerinden Interlagos'ta Aston Martin'in performansını değerlendirirken Brezilya'nın yarış mirasının önemine de dikkat çekti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 5 Kas 2026 17:59

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

İki dünya şampiyonluğunu ilan ettiği ve kariyerinde 9 kez podyuma çıktığı Interlagos pistine geri dönen Fernando Alonso, Brezilya Grand Prix'si öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Austin ve Meksika yarışlarında şasi performansının yükselişe geçtiğini belirten tecrübeli pilot, pazar günü puan barajı içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Brezilya’daki anılarının kariyerinde çok ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan ve aracın son yarışlardaki performans gelişimini değerlendiren Fernando Alonso, hafta sonu hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Burada harika anılarım var ve Pazar günleri pist yapısı gereği her zaman aksiyona sahne oluyor.”

“Son birkaç yarıştır daha rekabetçi bir konumdayız. Austin tüm hafta sonu boyunca çok güçlü geçti, Meksika'da da performans anlamında iyi bir sürpriz yakaladık ancak dayanıklılık yeterli değildi.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Rakım faktörünün daha az zorlayıcı olduğu bu pistte, şasideki ve viraj performansındaki ivmeyi koruyabilirsek rekabetçi bir hafta sonu geçirebiliriz. Bizim için rekabetçi bir hafta sonu demek, şu an için 12, 13 veya 14. sıralar civarında yer almak demektir.”

“Eğer o pozisyonlarda yarışıp öyle başlarsanız puan kazanmak mümkün olur. Doğru zamanda doğru yerde bulunarak ilk dört takımın arkasındaki grubun zirvesine yakın durmamız gerekiyor."

Brezilya yarış mirasına olan derin saygısını dile getiren ve efsane pilot Ayrton Senna’nın insanlarla kurduğu doğal bağı anlatan Alonso, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Brezilya'ya harika şampiyonları nedeniyle büyük saygı duyuyoruz.”

“Ben henüz küçük yaşlarımda bile Brezilya'nın dev bir şampiyonlar ülkesi olduğunu biliyordum. İspanya'da Emerson Fittipaldi çok popülerdir; hatta bizde bir yere çok hızlı giden birini gördüklerinde 'Nereye yetişiyorsun, Fittipaldi mi olacaksın?' derler.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Nelson Piquet ve Ayrton Senna da elbette çok büyük isimler. Ayrton'un sahip olduğu karizma ve karakter çok farklıydı, taraftarlarla kurduğu bağ diğer tüm şampiyonlardan daha başkaydı.”

“İnsanlarla bağ kurmak için istediğiniz kadar çabalayabilirsiniz ama doğal değilseniz başaramazsınız. Ayrton'un böyle bir çabaya ihtiyacı yoktu, sanırım farkı yaratan da buydu."

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- Motorsport.com Ekibi

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