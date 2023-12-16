Alonso: "Monako'da galibiyet mümkündü"
Fernando Alonso, Aston Martin pit stop sırasında orta hamur yerine geçiş lastiklerini taksaydı Monako Grand Prix'sinde galibiyet elde edebileceğini düşünüyor.
Monako'da 0.1'den daha az bir farkla pole pozisyonunu Max Verstappen'e kaybeden Alonso, yarışta yağmur yağmaya başladığında orta hamurla ikinci sıradaydı.
78 turluk yarışın 55. turunda aniden bastıran yağmurun bazı araçları etkilemesiyle yarış tersine döndü ve Verstappen yoluna devam ederken Alonso yeni bir set orta lastik için pite girdi.
Aston Martin'in yarış sonrası bilgisayar simülasyonları, Alonso'nun 55. turda geçiş lastikleri takmış olması halinde liderliğe yükseleceğini gösteriyordu. Yarışın sonunda galibiyeti Verstappen aldı ve Alonso ikinci oldu.
İki kez şampiyon olan Alonso, yarışın takım için iyi bir öğrenme eğrisi olduğuna ve galibiyetin mümkün olduğuna inanıyor.
Alonso, "Geçmişte bunu başardılar, ancak takımın bu konuda yeni olduğunu düşünüyorum."
"Force India ve Racing Point olarak birkaç güzel sonuç aldılar ama düzenli olarak podyumda olmak ve diğer takımlarla en üst seviyede mücadele etmek sanırım pek çok kişi için yeni bir şey."
"Monako'da kazanmak mümkündü, muhtemelen galibiyete en yakın yarışımızdı. Belki farklı bir lastikte olsaydık bu yıl bir galibiyet alabilirdik, ya da Zandvoort'taki yarış yeniden başladığında farklı bir pozisyonda olsaydık..."
"Kısacası sezon içinde birkaç fırsatımız oldu ve gerçekten bu yıl galibiyeti herkesten daha fazla hak ettiğimize inanıyorum." dedi.
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