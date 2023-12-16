Knoors: "Stroll'ün zor bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum"

Stroll, iki kırık kemiğine rağmen 2023 sezon açılışındaki Bahreyn Grand Prix'sinde altıncı olurken Alonso, takım arkadaşını 'kahraman' olarak nitelendirdi.

Ancak sezon ilerledikçe Stroll, İspanyol pilotun hızından oldukça geriye düştü. Zorunlu basın toplantılarında kısa cevaplar veren Stroll'ün artık Formula 1 pilotu olmak isteyip istemediği bile sorgulandı; hatta F1'i bırakıp tenise başlamayı planladığı iddia edildi.

Aston Martin'in, Stroll'ün gelecek sezon da Alonso ile birlikte yarışacağını doğrulamasıyla bu gerçekleşmedi.

Alonso zor biri olarak ün yapmış olsa da, eski Bridgestone mühendisi Knoors ikisi arasında daha zor olanın Stroll olduğuna inanıyor.

racingnews365.nl'ye verdiği demeçte Knoors, "Fernando Alonso ile çalışmak bir zevk. Bir takımda yer aldığında bu oldukça zor da olabiliyor çünkü o her zaman kendisi için en iyi çözümleri arayan biri oluyor."

"Yine de genel olarak motive olan ve en iyisini elde etmek için kendilerini zorlayan insanlarla çalışmak her zaman iyidir."

"Bu yüzden Lance Stroll'ün gerçekten zor bir pilot olduğunu düşünüyorum."

"O gerçekten zor bir karakter, ancak direkt olarak onunla çalışanların Stroll ile iyi bir ilişkisi olabilir." şeklinde konuştu.