Knoors: "Stroll'ün zor bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum"
Eski Bridgestone mühendisi Ernest Knoors, Fernando Alonso ile çalışmak zor olsa da takım arkadaşı Lance Stroll'ün iki kez Dünya Şampiyonu'na karşı daha zor bir karaktere sahip olduğunu düşünüyor.
Stroll, iki kırık kemiğine rağmen 2023 sezon açılışındaki Bahreyn Grand Prix'sinde altıncı olurken Alonso, takım arkadaşını 'kahraman' olarak nitelendirdi.
Ancak sezon ilerledikçe Stroll, İspanyol pilotun hızından oldukça geriye düştü. Zorunlu basın toplantılarında kısa cevaplar veren Stroll'ün artık Formula 1 pilotu olmak isteyip istemediği bile sorgulandı; hatta F1'i bırakıp tenise başlamayı planladığı iddia edildi.
Aston Martin'in, Stroll'ün gelecek sezon da Alonso ile birlikte yarışacağını doğrulamasıyla bu gerçekleşmedi.
Alonso zor biri olarak ün yapmış olsa da, eski Bridgestone mühendisi Knoors ikisi arasında daha zor olanın Stroll olduğuna inanıyor.
racingnews365.nl'ye verdiği demeçte Knoors, "Fernando Alonso ile çalışmak bir zevk. Bir takımda yer aldığında bu oldukça zor da olabiliyor çünkü o her zaman kendisi için en iyi çözümleri arayan biri oluyor."
"Yine de genel olarak motive olan ve en iyisini elde etmek için kendilerini zorlayan insanlarla çalışmak her zaman iyidir."
"Bu yüzden Lance Stroll'ün gerçekten zor bir pilot olduğunu düşünüyorum."
"O gerçekten zor bir karakter, ancak direkt olarak onunla çalışanların Stroll ile iyi bir ilişkisi olabilir." şeklinde konuştu.
Son Haberler
Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"
Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak" Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"
Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"
Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak" Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"
McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"
McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi" McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"
Ayhancan Güven, 2024'te Porsche ile devam edecek
Ayhancan Güven, 2024'te Porsche ile devam edecek Ayhancan Güven, 2024'te Porsche ile devam edecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar