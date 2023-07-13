Allison: "Araçta geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz"

Şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alan Mercedes'in bu sezonki gelişimi, W14'ün tanıtılmasından itibaren aralıklı olarak devam etti ve Mercedes'in son birkaç yarışta podyuma geri dönmesini sağladı. Ancak Silverstone'a getirilen iyileştirmeler beklenen performans artışını sağlamazken takım Avusturya'da bir gerileme yaşadı.

Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton podyuma çıksa da bunu güvenlik aracının zamanlaması sayesinde başardı. Güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında Hamilton, yumuşak lastiklerle bile sert lastiklere sahip Lando Norris'i geçemedi.

Şampiyona lideri Max Verstappen'in bu sezonki sekizinci galibiyetini elde etmesiyle Red Bull şampiyonluk yarışında avantajını bir kez daha artırırken, Mercedes ile aralarındaki fark 208 puana çıktı. Takım patronu Toto Wolff Mercedes'in tüm dikkatini 2024 aracı olan W15'e vermesi gereken zamanın hızla yaklaştığını kabul etti.

"Sanırım en kısa sürede 2024'e odaklanmalıyız, başka seçeneğimiz yok."

"Şampiyonada ikinci ya da üçüncü olmak temelde beni ve takımı etkilemiyor. Önemli olan eski halimize geri dönmek ve bir Dünya Şampiyonluğu kazanabilmek. Bu yıl böyle bir şey olmayacak."

"Bu yüzden odağımızı gelecek yıla çevirmeli ve ardından gelecek tüm yarışlarda öğrenmeli, gelişmeli ve bunu gelecek yıla taşıyabildiğimizden emin olmalıyız."

"Bu aracı kullanmaya devam ederek hiçbir şey öğrenmiyor değiliz. Bu, doğru kurmamız gereken bir denge."

Ancak teknik direktör Allison, bu yılki araçtan alınan derslerin gelecek sezona da etki edeceği düşünüldüğünde bu dengenin sağlanabileceğine inanıyor.

Bu nedenle Allison, Mercedes'in W14'ü geliştirmeye devam edeceğini söylüyor ve ana rakipleri Aston Martin, Ferrari ve McLaren'in de bu planı takip edeceğini düşünüyor.

Ona göre şampiyonadaki en iyiler mücadelesinde onları diğerlerinden ayırmak için tek bir geliştirme yeterli olacak.

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes'in Silverstone'daki bilgilendirme toplantısında kendisine bir geliştirmenin mücadelede fark yaratabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda, "Temelde, evet."

"Sezonun daha yarısındayız ve bu araçlarda daha yapılacak pek çok geliştirme var. Elbette tüm takımlar dikkatlerini gelecek yıla çevirecek ve bu da araçlarımızı geliştirme hızımız açısından hepimizi biraz şaşırtacak."

"Ancak her birimiz ve bizim için, mevcut araçta yapmak istediğimiz ve gelecek yıla da taşıyacağımızı bildiğimiz iyileştirmeler kesinlikle var, bu yüzden boşa kürek çekiyormuşuz gibi hissettirmiyor. Bu geliştirmelerle her iki sezona da yatırım yapıyorsunuz diyebiliriz."

"Yani bizim tarafımızda geliştirmelerin bir süre daha devam edeceğini göreceksiniz, sanırım diğerleri için de aynı şekilde." yanıtını verdi.

Allison'a göre bu geliştirmeler, şampiyonada ikinci takımın kim olacağını değiştirebilir.