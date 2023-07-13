De Vries, AlphaTauri'den ayrıldıktan sonra Wolff ile görüntülendi
Nyck de Vries, AlphaTauri ile yollarını ayırmasının ardından Mercedes patronu Toto Wolff ile görüntülendi.
Nyck de Vries, Mercedes'in yedek sürücüsü olarak geçirdiği birkaç yılın ardından geçen yılın sonunda AlphaTauri takımıyla F1'e adım atmıştı.
Ancak De Vries'in AlphaTauri macerası sadece 10 yarış sürdü. Bu yıl beklentileri karşılayamayan Hollandalı sürücünün kontratı Britanya GP sonrası feshedildi.
Bu olaylardan 24 sonra Hollandalı sürücü, eski patronunu Toto Wolff ile birlikte görüldü.
Reddit kullanıcılarından biri, Monako'da çekildiğini belirtilen bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta Mercedes'in patronu Wolff ve de Vries'in bir kafede sohbet ettiği görülüyor.
Son olayları ve olası bir Mercedes'e dönüşü tartıştıkları söylenebilir. Hollandalı pilot, son yıllarda düzenli olarak antrenmanlara katılıyordu.
The Race, AlphaTauri kariyeri sona eren De Vries'in daha önce şampiyon olduğu Formula E'ye geri döneceğine inanıyor ve kendisini isteyen iki takım olabileceğini yazıyor.
Bunlardan ilki, kendisine AlphaTauri'ye gitmeden önce ilgi duyan Maserati, ikincisi ise Nissan gibi görünüyor.
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