Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"
Alfa Romeo takım patronu Alessandro Alunni Bravi, Hinwil ekibinin kalan beş yarışta Williams'ı geçebileceğine ve Dünya Şampiyonası'nda yedincilik için mücadele edebileceğine inanıyor.
Sekiz hafta sonunda sadece bir puan alarak hayal kırıklığı yaratan takım, Valtteri Bottas'ın sekizinci ve Zhou Guanyu'nun dokuzuncu olduğu Katar'da önemli bir adım attı.
Altı puan Alfa Romeo'yu şampiyonada Haas'ın önünde sekizinci sıraya yükseltirken Williams'ın sadece yedi puan gerisinde bıraktı.
Williams odağını 2024'e çevirdiğini açıkça belirtirken, rakipleri Alfa ve AlphaTauri pistlere yeni parçalar getirmeye devam etti, Haas ise bu hafta sonu Austin'de tanıtılacak olan büyük bir güncelleme paketine çok güveniyor.
Alunni Bravi, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Aracı geliştirmeye devam etme kararımıza dayanarak sezon sonuna kadar yedincilik için mücadele edebileceğimize inanıyoruz."
"Ancak elbette her yarış hafta sonu hem takım hem de pilot açısından Katar'daki gibi mükemmel bir yarış gerçekleştirmemiz gerekiyor."
"Katar iyi bir ödül oldu, zorlu bir dönemden sonra takım için, güven için ve pilotlarımız için iyi oldu."
"Ancak şampiyona hâlâ uzun, beş yarış ve iki sprint seansı daha var. Yani hâlâ gelişime açık bir alan var. Bir sonraki yarışta ekstra performans bulmak için önümüze bakmamız gerekiyor."
Haas güncellemeleri kapsamlı olması nedeniyle daha fazla dikkat çekerken, Alfa sessizce aracını yarıştan yarışa değiştiriyor.
Alunni Bravi, "Aracı geliştirmenin tek bir yolu yok, bu aynı zamanda rüzgar tünelinde ne bulduğunuza da bağlı."
"Bence her takımın bazı geliştirmeleri var, ancak daha sonra bir adım atmak için gerekli olan ekstra performansı getiren herhangi bir şey olup olmadığını anlamanız gerekiyor."
"Yılın başında geliştirme konusunda gerçekten zorlamaya karar verdik ve son yarışa kadar aracı geliştirmeye devam edeceğiz."
"Büyük bir güncellemeden sonra her zaman paketi optimize etmeye çalışırız. Katar'da da Singapur'da tanıtılan paketi; orta/düşük hızlı virajlarda iyi bir performans elde etmek için ve hâlâ zayıf noktalarımızdan biri olan maksimum hız için gerekli olan daha alçak bir arka kanat kanadı ile tamamladık."
Alex Albon, Williams FW45
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alunni Bravi aracın Austin'de rekabetçi olacağına inanıyor, ancak başka yerlerde de puan elde etmek için fırsatlar görüyor.
"Bizim için düşük verimli bir piste sahip olduğumuzda ve daha yüksek bir yere basma kuvveti seviyesine sahip olmamız gerektiğinde, aracımızın bu koşullara daha iyi uyduğunu gördüğümüzü düşünüyorum. Bu yüzden Austin'in bizim lehimize olacağını düşünüyoruz."
"Meksika biraz daha zor olacak, çünkü orada Williams ve AlphaTauri'nin gerçekten güçlü olacağını düşünüyorum. Sao Paulo ve Abu Dhabi, biraz ilginç ve öngörülemez yarışlar olacaktır."
"Las Vegas herkes için yeni ve ne bekleyebileceğimizi bilmiyoruz. Ancak Miami'de rekabetçiydik."
"Bence önemli olan zihniyet, takımın ve pilotların yaklaşımı, yeni geliştirmeler ve elbette her iki pilotun sağlam ve kusursuz bir yarış çıkarması. Sezon sonunda her puan önemli olacak, bu yüzden pistte herhangi bir hata yapmamalıyız."
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