Albon: "Sekizinci olduğum için neredeyse hayal kırıklığına uğrayacağım!"

Williams pilotu Cuma günü her iki antrenman seansında da üçüncü oldu ve Cumartesi günkü son antrenmanda ikinci oldu.

Sıralama turlarında ise Q1'de yedinci, Q2'de dördüncü ve Q3'te sekizinci oldu.

Albon, bazı rakiplerinin aksine Williams'ın Silverstone'da en başından beri iyi durumda olduğunu ve diğer takımların performans bulduğunu söyledi.

"İnanılmaz bir hafta sonu oldu, neredeyse 8. bitirdiğim için hayal kırıklığına uğrayacağım!"

"Ancak gerçekçi olmak zorundayız. Bence hafta sonunun başlarında her şeyin üstesinden geldik. Sanırım ben de bu hafta sonu çok hızlı bir şekilde ritmi yakaladım, rüzgar değişikliklerine ve bu tür şeylere iyice adapte oldum."

"Ancak hafta sonu ilerledikçe herkes bizi yakaladı. Yine de hafta sonuna başlamadan önce kaçıncı olmayı beklediğimizi sorsaydınız, muhtemelen 15 civarı bir sıralamayı söylerdik."

Albon, özellikle Q1'de zorlandıklarını kabul etti.

"Q1'de gerçekten zorlandım. Pist çok ıslaktı, özellikle 2. sektör çok fenaydı, pistte 'hayali nehirler' vardı."

"Virajın belli bir noktasına geldiğinizde araç tüm yol tutuşunu kaybediyordu ama bunu fiziksel olarak göremiyordunuz. Bu yüzden bu hayali nehirlerin sınırlarını zorlamanız gerekiyordu ve ben biraz fazla iyimserdim."

Bu zorlanmalara rağmen Q2'ye kalması hakkında şunları söyledi: "Checo'nun [Perez] ilk araç olmasına sevindim çünkü ona biraz yaklaşabiliyordunuz."

Albon ayrıca kuruyan pistte bazı lastik sorunları yaşadığını da belirtti.

"Seans başta oldukça sorunsuz geçiyordu. Q3'te pist kuruyup viraj hızları arttıkça lastikler çok daha fazla ısındı ve bu aslında nadir görülen bir durum."

"Bu yüzden Q3'te neden ikinci ve üçüncü sektörlerde yüksek hızlı virajlarda oldukça zorlanmaya başladığımızı anlamamız gerekiyor."

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Eğer sorun yaşamasaydık yedinci olur muyduk bilmiyorum çünkü Lewis [Hamilton] ile aramızda biraz fark vardı."

Albon, Silverstone'un FW45'in bazı özelliklerine uymasına rağmen takımın aracın neden bu kadar hızlı olduğunu hâlâ tam olarak anlamadığını kabul etti.

"Neredeyse anladığımız ve anlamadığımız iki kısım var."

"Bir tür tersine mühendislik yapmamız gerekiyor. Neden yavaş olduğunuzu anlamak önemli ama neden hızlı olduğunuzu anlamak da önemli."

"Bence bazı üst düzey takımlar beklediğimizden biraz daha fazla zorlanıyor. Ayrıca bu tür pistlerde fazla frenleme bölgesi olmadığı için frenlerde zayıf olduğumuzu biliyoruz."

"Dolayısıyla bu tür pistler bizim için oldukça elverişli, çok fazla tam gaz gittiğiniz bölümler var ve kaygan koşullarda da bizim için iyi."

"Yumuşak lastiklerde iyiydik ama orta ve sert lastiklerde oldukça zorlanıyorduk. Onlarda o kadar rekabetçi olamadık. Ancak zamanı geldiğinde ve yumuşak lastiğe geçtiğimizde oldukça hızlandık."