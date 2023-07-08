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Leclerc: "Sainz hakkındaki telsiz mesajım 'olması gerekenden daha agresifti'"

Charles Leclerc, Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları sırasında Ferrari takım arkadaşı Carlos Sainz hakkındaki öfkeli telsiz mesajının 'olması gerekenden daha agresif' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Her iki pilot da Cumartesi günü Q1'de pist pozisyonu için mücadele ederken telsizden agresif yorumlarda bulundu.

Leclerc, kendisinin seansta önceliği olmasına rağmen Sainz'ın kendisini pistte geçmesinin ardından "güzel Carlos, güzel, son virajda iyi bir geçiş..." dedi.

Ardından Sainz, takıma şunu söyledi: "Benden yapmamı istediğiniz şey biraz adaletsiz. Lastik sıcaklığımı feda etmemi istiyorsunuz. Ama her neyse. Ayrıca ben dördüncü sıradayım yani daha fazla risk altındayım."

Seansın ardından Leclerc, aşırı tepki verdiğini söyleyerek o an yaşadığı adrenalini suçladı, Sainz da aynı şekilde tur atamama riski olduğu için gerilimli bir an yaşadığını söyledi.

Autosport tarafından ikilinin yer değiştirmesinin arkasındaki düşüncenin ne olduğu sorulduğunda Leclerc şunları söyledi: "Pit alanında bu, beklediğimiz bir şeydi çünkü her zaman araçları aynı anda çıkarmaya çalışıyoruz."

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"Asıl tartıştığımız yer pistte olan olaydı, çünkü genelde Carlos ile yarışlarda sırayla önde ya da arkada olmayı seçiyoruz."

"Burada seçim hakkı bendeydi ve ben önde olmaya karar verdim, ancak yarışın sonunda zamanlama konusunda çok sıkışıktık ve kırmızı bayraktan önce tur atıp atamayacağımızı bilmek bizim için çok zordu. Bu yüzden Carlos geçmeye karar verdi."

"Bu ideal değildi ve bunu tartışacağız; ancak herhangi bir etkisi olmadı, bu yüzden önemli değil."

"Açıkçası aracın içindeki adrenalinle ve o noktada başarıp başaramayacağınızı bilmediğinizden, telsiz mesajı muhtemelen olması gerekenden biraz daha agresifti."

Autosport tarafından Q1'in sonunda üzgün olup olmadığı sorulan Sainz şunları söyledi: "Hayır, üzgün değildim; sadece son virajda çok fazla beklediğimiz damalı bayrak nedeniyle tur atıp atamayacağımıza dair gergin bir an yaşadım."

"Ve bir noktada bir tur atmam gerekiyordu. Öyle olmasaydı tur atamazdım."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Bir hafta sonu benim, diğer hafta sonu onun birinci olması gibi bir kural var. Bu hafta sonu ilk gitme sırası ondaydı ve ben bunu sürekli pit şeridinin çıkışında yapmak zorunda kalıyordum. Açıkçası sıralamada geride olduğunuzda, bir tur atmak için daha fazla acele etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu yüzden öne geçmek zorundaydım."

Sainz seansın sonunda yaşanan karışıklıktan trafiği sorumlu tuttu ve centilmenlik anlaşmasının tamamen unutulduğunu belirtti.

FIA'nın devreye girmesi gerektiği yönündeki bir öneriyi reddetti, ancak pilotların buna giderek daha az saygı duyduğunu açıkladı.

"Sorun, arkadakilerin bizi geçmeye başlamasıydı, bu da tüm araçlar arasında dört saniyelik bir boşluk bırakırsanız, herkesin aşağı yukarı birbirimize verdiğimiz dört saniyelik boşluğa saygı duyması durumunda bir tur atamayacağım anlamına geliyordu."

"Centilmenlik anlaşması artık yok ve tamamen unutuldu."

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