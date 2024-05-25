Canlı anlatım
Canlı anlatım: Monako GP sıralama turları
2024 Monako GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
İlk hakların ardından lider 1:10.418 ile Leclerc. Onun arkasında Piastri, Verstappen, Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Gasly ve Albon var.
Albon'un da piste çıkmasıyla herkes sürüşe başlamış oldu. Gasly, Albon, Norris ve Tsunoda'da kullanılmış set yumuşaklar var gibi
Monaco'nun mevcut düzeninde şu ana kadarki en hızlı pole derecesi 1:10.166'ymış... Ne dersiniz, son seansta o dereceyi zorlarlar mı?
Leclerc henüz antrenmanlardaki ekstra gücünü sergileyemedi ancak ilk 5 pilot ikinci seansta sadece 0.164 sn içerisinde yer aldılar.
Norris, 2. seansı 1:10.732 ile ilk sırada tamamlarken onu Verstappen, Piastri, Leclerc, Gasly, Russell, Hamilton, Sainz, Tsunoda ve Albon son seansta takip edecek isimler oluyorlar
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