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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Monako GP sıralama turları

2024 Monako GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Piastri 2., Verstappen 6.!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Monaco GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Piastri 2., Verstappen 6.!
Anlatımı burada noktalıyor ve habere dönüyorum. Yarınki yarışta görüşmek üzere...
Verstappen'in art arda pole rekoru böylece 8'de kalıyor...
Verstappen, son turunda daha ilk virajda duvara vurmuş
Leclerc, 2022'den sonra yeniden Monako'da pole'de
Monako'da pole bir kez daha Leclerc'in oluyor
Pole pozisyonu Leclerc'in oluyorrrr
Norris 4. sıraya yükseliyor
Verstappen duvara temas etmiş, yavaş kaldı! Pole rekoru gidiyor!!!
Sainz 3. sıraya yükseldi!
Piastri de geliştiriyor ancak 2. sırada kalıyor!
Leclerc, 1:10.270 ile derecesini iyileştiriyor!
Russell, daha hızlı... Verstappen'i geçerek 3. sıraya yükseldi
Hamilton 4. sıraya yükseliyor
Russell, en hızlı ilk sektör zamanıyla geliyor
Sainz iki hazırlık turu atacak gibi
Albon haricinde herkes pistte
Son 3 dakikaya doğru gidiyoruz. Pilotlar son hakları için piste çıkmaya başladılar.
Şu anda pistte sadece Albon var. Wiliams pilotu 7. sıraya yükseliyor
İlk hakların ardından lider 1:10.418 ile Leclerc. Onun arkasında Piastri, Verstappen, Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Gasly ve Albon var.
Verstappen, 0.149 sn geride 3. sıraya yükseliyor, Russell 6. sırada
Leclerc, hemen yeni lastikler için pite yöneliyor. Hamilton ve Albon da
Sainz 0.255 sn geride 3. sırada
Piastri, 1:10.444 ile hemen arkasında!
Leclerc, 1:10.418 ile çok iyi bir tur atıyor!
Pilotların çoğu iki hazırlık turuyla seansa başladılar
1:10.975 ile Hamilton dereceyi geliştiriyor
1:11.805 ile ilk zaman turu Albon'dan geliyor
Albon'un da piste çıkmasıyla herkes sürüşe başlamış oldu. Gasly, Albon, Norris ve Tsunoda'da kullanılmış set yumuşaklar var gibi
Piastri ve Norris de piste dahil oluyorlar
Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc de piste çıkıyorlar
Piste çıkan ilk isim Sainz, sonra Albon ve Gasly oluyorlar
12 dakikalık üçüncü seans başlıyor
Monaco'nun mevcut düzeninde şu ana kadarki en hızlı pole derecesi 1:10.166'ymış... Ne dersiniz, son seansta o dereceyi zorlarlar mı?
Leclerc henüz antrenmanlardaki ekstra gücünü sergileyemedi ancak ilk 5 pilot ikinci seansta sadece 0.164 sn içerisinde yer aldılar.
Albon ve Gasly, bu sezon ilk defa Q3'e kalıyorlar.
Gasly, Mercedes pilotlarını geride bırakıyor...
Norris, 2. seansı 1:10.732 ile ilk sırada tamamlarken onu Verstappen, Piastri, Leclerc, Gasly, Russell, Hamilton, Sainz, Tsunoda ve Albon son seansta takip edecek isimler oluyorlar
Elenen isimler belli oluyor...

11. Ocon
12. Hulkenberg
13. Ricciardo
14. Stroll
15. Magnussen
Damalı bayrak sallanıyor
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