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Formula 1 Monako GP
Sıralama turları raporu

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Monaco GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim Ferrari pilotu Charles Leclerc olurken, Max Verstappen'in art arda 8 pole pozisyonu kazanma rekoru sona ermiş oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Top three Qualifiers Oscar Piastri, McLaren F1 Team, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kendi evinde tüm antrenmanlarda güçlü bir performans sergileyen ve hafta sonunun favorisi olarak görülen Leclerc, sıralamalarda kendisinden bekleneni yaptı ve büyük yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Leclerc böylece 2023 Las Vegas GP'den sonra ilk kez pole pozisyonunu kazanırken, 2022'den sonra Monaco'da ilk kez pole pozisyonunu aldı. Bu, Leclerc'in kariyerindeki 24. pole pozisyonuydu.

Leclerc ayrıca, geçen sezonun son yarışı Abu Dhabi'den bu yana aralıksız pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'in istikrarını bozmayı başaran isim oldu. Verstappen, geçen hafta sonu Imola'da art arda 8. pole pozisyonu ile Ayrton Senna'ya ait olan rekora ortak olmuştu ve bu hafta sonu o rekoru yeni bir seviyeye taşımak istiyordu ancak Leclerc'in pole pozisyonu ile bu rekor noktalanmış oldu.

Monako'da sıralamalarda Ferrari'de Leclerc'le McLaren'de Oscar Piastri ön plana çıktılar. Avustralyalı pilot, tüm seanslarda hızlıydı ve günün sonunda Leclerc'in 0.154 sn gerisinde ikinci oldu.

Gridde ikinci çizgiyi Ferrari ve McLaren'in diğer pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris dolduracaklar. Her iki isim son turlarında derecelerini iyileştirerek yükselirken onları Mercedes'ten George Russell takip etti.

Bu sezona art arda 7 pole pozisyonuyla başlayan Max Verstappen, son turun ilk virajında soldaki bariyerlere sürtünce derecesini geliştiremedi. İlk haklarda 3. sırada olan Verstappen böylece 7. sıraya gerilemiş oldu.

Hafta sonuna 1. antrenman liderliğiyle başlayan Lewis Hamilton, sıralamaları 7. sırada tamamlarken onu sezonun formda isimlerinden RB pilotu Yuki Tsunoda takip etti.

Bu sene ilk defa Q3'e kalan Alex Albon ve Pierre Gasly, sıralamaları 9 ve 10. sıralarda tamamladılar.

2024 Monako GP, Pazar günü 16:00'da başlayacak.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

1'10.270

   170.957
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.154

1'10.424

 0.154 170.583
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.248

1'10.518

 0.094 170.356
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.272

1'10.542

 0.024 170.298
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.273

1'10.543

 0.001 170.296
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 7

+0.297

1'10.567

 0.024 170.238
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.351

1'10.621

 0.054 170.108
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.588

1'10.858

 0.237 169.539
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.678

1'10.948

 0.090 169.324
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+1.041

1'11.311

 0.363 168.462
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3. Seans: 

Üçüncü seansta mücadele eden isimler Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc, Gasly, Russell, Hamilton, Sainz, Tsunoda ve Albon oldular.

Pilotlar çok hızlı bir şekilde piste çıktılar ve zaman turlarına başladılar. Son seansa kadar öne çıkamayan Leclerc, son bölümdeki ilk hakkında 1:10.418 elde ederek geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken onun sadece 0.026 sn gerisinde Piastri vardı. İlk hızlı turların ardından sıralama Leclerc, Piastri, Verstappen, Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Tsunoda ve Albon şeklindeydi. Albon, son bölüme diğerlerinden daha erken başladı ve Albon, 1:10.948 ile 7. sıraya yükseldi.

Son turlarda Leclerc, en hızlı turunu 1:10.270'e yükseltti ve kimse bu dereceye ulaşamadı. Piastri, 0.154 sn geride 2. olurken Sainz son turuyla 3. sıraya, Norris 4. sıraya yükseldi. Russell son bölümde 5. olurken Verstappen ilk virajda bariyerlere sürtmesinin ardından derecesini geliştiremedi ve 6. sıraya geriledi.

Hamilton sıralamaları 7. sırada tamamlarken onu Tsunoda, Albon ve Gasly takip ettiler.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

1'10.270

   170.957
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.154

1'10.424

 0.154 170.583
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.248

1'10.518

 0.094 170.356
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.272

1'10.542

 0.024 170.298
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.273

1'10.543

 0.001 170.296
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 7

+0.297

1'10.567

 0.024 170.238
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.351

1'10.621

 0.054 170.108
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.588

1'10.858

 0.237 169.539
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.678

1'10.948

 0.090 169.324
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+1.041

1'11.311

 0.363 168.462
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2. Seans

İkinci seansın başında Piastri, Russell, Hamilton, Sainz'da kullanılmış yumuşak lastikler, diğerlerinde ise sıfır set yumuşak lastikler vardı.

İlk seansta dereceler yavaştı ancak ikinci seansın başında, hafta sonunun en hızlı turları geldi. Önce Verstappen en iyi turu atarken, ardından Sainz 1:11.177 ile bu hafta sonunun en hızlı turunu attı. Sainz bu turun ardından pite gelirken Verstappen aynı lastiklerle devam etti ve 1:11.019 ile en hızlı turu geliştirdi.

2. seanstaki ilk hakların ardından en hızlı isim Verstappen'ken onun ardında ilk 10'u tamamlayan isimler Sainz, Tsunoa, Ocon, Leclerc, Gasly, Norris, Piastri, Hamilton ve Russell'dı. Elenme potasında olan isimler ise Stroll, Albon, Magnussen, Hulkenberg ve Ricciardo'ydu.

2. seanstaki son bölümde öne çıkan isimler McLaren pilotları oldular. Lando Norris, 1:10.732 ile hafta sonunun en hızlı turunu atarken Verstappen onun 0.013 sn gerisinde 2., Piastri0.024 sn geride 3., Leclerc 0.093 sn geride 4., Gasly 0.164 sn geride 5. oldu. Bu bölümde ilk 5 sürücü sadece 0.164 sn içerisinde yer alırken ilk 10 0.484 sn içerisinde seansı tamamladılar. Albon ve Gasly bu sene ilk kez 3. seansa geçtiler.

2. bölümde elenen isimler Ocon, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll ve Magnussen oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

1'10.732

   169.841
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9

+0.013

1'10.745

 0.013 169.809
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.024

1'10.756

 0.011 169.783
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.093

1'10.825

 0.069 169.618
5 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 10

+0.164

1'10.896

 0.071 169.448
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.197

1'10.929

 0.033 169.369
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 10

+0.324

1'11.056

 0.127 169.066
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.343

1'11.075

 0.019 169.021
9 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+0.374

1'11.106

 0.031 168.947
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10

+0.484

1'11.216

 0.110 168.686
11 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 8

+0.553

1'11.285

 0.069 168.523
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10

+0.708

1'11.440

 0.155 168.157
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 9

+0.750

1'11.482

 0.042 168.059
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.831

1'11.563

 0.081 167.868
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 7

+0.993

1'11.725

 0.162 167.489
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1. Seans: Russell lider, Alonso ve Perez elendiler!

Seansın başlamasıyla birlikte pilotların çoğu erkenden hızlı tur atabilmek için piste çıktılar. Son çıkan isimler Ferrari pilotları oldular.

Pilotlar ilk bölüme ağır yakıt yüküyle başladılar ve birer soğutma turuyla ilk stintte 3 hızlı tur atmaya çalıştılar.

İlk stintlerin ardından Piastri 1:11.881 ile en hızlı isim olurken onu 0.035 sn geriden Lewis Hamilton, 0.058 sn geriden George Russell takip ediyordu. Russell'ın arkasında Sainz, Verstappen, Gasly, Alonso, Ocon, Stroll ve Hulkenberg ilk 10'u tamamlarken Leclerc ancak 13. sıradaydı.

İkinci stintte, ilk bölümde olduğu gibi art arda hızlı turların atıldığını gördük. Bu turların sonucunda en hızlı isim 1:11.492 ile George Russell olurken Oscar Piastri son anda attığı 1:11.500 ile ikinci sıraya yükseldi. İlk 10'u Hamilton, Sainz, Leclerc, Albon, Verstappen, Gasly, Stroll ve Norris tamamlarken ilk bölümde elenen isimler Alonso, Sargeant, Perez, Bottas ve Zhou oldular. 

İlk 15 sürücü, ilk seansı 0.4 sn içerisinde tamamlarken elenen ilk isim olan Alonso liderin 0.5 sn gerisindeydi.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

1'11.492

   168.035
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.008

1'11.500

 0.008 168.016
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 12

+0.036

1'11.528

 0.028 167.951
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 11

+0.051

1'11.543

 0.015 167.915
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.092

1'11.584

 0.041 167.819
6 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+0.131

1'11.623

 0.039 167.728
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12

+0.219

1'11.711

 0.088 167.522
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 12

+0.222

1'11.714

 0.003 167.515
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 11

+0.236

1'11.728

 0.014 167.482
10 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 13

+0.268

1'11.760

 0.032 167.408
11 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 12

+0.293

1'11.785

 0.025 167.349
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 11

+0.340

1'11.832

 0.047 167.240
13 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 10

+0.360

1'11.852

 0.020 167.193
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10

+0.384

1'11.876

 0.024 167.137
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 12

+0.395

1'11.887

 0.011 167.112
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 11

+0.527

1'12.019

 0.132 166.805
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 12

+0.528

1'12.020

 0.001 166.803
18 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 12

+0.568

1'12.060

 0.040 166.711
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 11

+1.020

1'12.512

 0.452 165.671
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 11

+1.536

1'13.028

 0.516 164.501
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