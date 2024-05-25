Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Kendi evinde tüm antrenmanlarda güçlü bir performans sergileyen ve hafta sonunun favorisi olarak görülen Leclerc, sıralamalarda kendisinden bekleneni yaptı ve büyük yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Leclerc böylece 2023 Las Vegas GP'den sonra ilk kez pole pozisyonunu kazanırken, 2022'den sonra Monaco'da ilk kez pole pozisyonunu aldı. Bu, Leclerc'in kariyerindeki 24. pole pozisyonuydu.

Leclerc ayrıca, geçen sezonun son yarışı Abu Dhabi'den bu yana aralıksız pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'in istikrarını bozmayı başaran isim oldu. Verstappen, geçen hafta sonu Imola'da art arda 8. pole pozisyonu ile Ayrton Senna'ya ait olan rekora ortak olmuştu ve bu hafta sonu o rekoru yeni bir seviyeye taşımak istiyordu ancak Leclerc'in pole pozisyonu ile bu rekor noktalanmış oldu.

Monako'da sıralamalarda Ferrari'de Leclerc'le McLaren'de Oscar Piastri ön plana çıktılar. Avustralyalı pilot, tüm seanslarda hızlıydı ve günün sonunda Leclerc'in 0.154 sn gerisinde ikinci oldu.

Gridde ikinci çizgiyi Ferrari ve McLaren'in diğer pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris dolduracaklar. Her iki isim son turlarında derecelerini iyileştirerek yükselirken onları Mercedes'ten George Russell takip etti.

Bu sezona art arda 7 pole pozisyonuyla başlayan Max Verstappen, son turun ilk virajında soldaki bariyerlere sürtünce derecesini geliştiremedi. İlk haklarda 3. sırada olan Verstappen böylece 7. sıraya gerilemiş oldu.

Hafta sonuna 1. antrenman liderliğiyle başlayan Lewis Hamilton, sıralamaları 7. sırada tamamlarken onu sezonun formda isimlerinden RB pilotu Yuki Tsunoda takip etti.

Bu sene ilk defa Q3'e kalan Alex Albon ve Pierre Gasly, sıralamaları 9 ve 10. sıralarda tamamladılar.

2024 Monako GP, Pazar günü 16:00'da başlayacak.

3. Seans:

Üçüncü seansta mücadele eden isimler Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc, Gasly, Russell, Hamilton, Sainz, Tsunoda ve Albon oldular.

Pilotlar çok hızlı bir şekilde piste çıktılar ve zaman turlarına başladılar. Son seansa kadar öne çıkamayan Leclerc, son bölümdeki ilk hakkında 1:10.418 elde ederek geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken onun sadece 0.026 sn gerisinde Piastri vardı. İlk hızlı turların ardından sıralama Leclerc, Piastri, Verstappen, Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Tsunoda ve Albon şeklindeydi. Albon, son bölüme diğerlerinden daha erken başladı ve Albon, 1:10.948 ile 7. sıraya yükseldi.

Son turlarda Leclerc, en hızlı turunu 1:10.270'e yükseltti ve kimse bu dereceye ulaşamadı. Piastri, 0.154 sn geride 2. olurken Sainz son turuyla 3. sıraya, Norris 4. sıraya yükseldi. Russell son bölümde 5. olurken Verstappen ilk virajda bariyerlere sürtmesinin ardından derecesini geliştiremedi ve 6. sıraya geriledi.

Hamilton sıralamaları 7. sırada tamamlarken onu Tsunoda, Albon ve Gasly takip ettiler.

2. Seans

İkinci seansın başında Piastri, Russell, Hamilton, Sainz'da kullanılmış yumuşak lastikler, diğerlerinde ise sıfır set yumuşak lastikler vardı.

İlk seansta dereceler yavaştı ancak ikinci seansın başında, hafta sonunun en hızlı turları geldi. Önce Verstappen en iyi turu atarken, ardından Sainz 1:11.177 ile bu hafta sonunun en hızlı turunu attı. Sainz bu turun ardından pite gelirken Verstappen aynı lastiklerle devam etti ve 1:11.019 ile en hızlı turu geliştirdi.

2. seanstaki ilk hakların ardından en hızlı isim Verstappen'ken onun ardında ilk 10'u tamamlayan isimler Sainz, Tsunoa, Ocon, Leclerc, Gasly, Norris, Piastri, Hamilton ve Russell'dı. Elenme potasında olan isimler ise Stroll, Albon, Magnussen, Hulkenberg ve Ricciardo'ydu.

2. seanstaki son bölümde öne çıkan isimler McLaren pilotları oldular. Lando Norris, 1:10.732 ile hafta sonunun en hızlı turunu atarken Verstappen onun 0.013 sn gerisinde 2., Piastri0.024 sn geride 3., Leclerc 0.093 sn geride 4., Gasly 0.164 sn geride 5. oldu. Bu bölümde ilk 5 sürücü sadece 0.164 sn içerisinde yer alırken ilk 10 0.484 sn içerisinde seansı tamamladılar. Albon ve Gasly bu sene ilk kez 3. seansa geçtiler.

2. bölümde elenen isimler Ocon, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll ve Magnussen oldular.

1. Seans: Russell lider, Alonso ve Perez elendiler!

Seansın başlamasıyla birlikte pilotların çoğu erkenden hızlı tur atabilmek için piste çıktılar. Son çıkan isimler Ferrari pilotları oldular.

Pilotlar ilk bölüme ağır yakıt yüküyle başladılar ve birer soğutma turuyla ilk stintte 3 hızlı tur atmaya çalıştılar.

İlk stintlerin ardından Piastri 1:11.881 ile en hızlı isim olurken onu 0.035 sn geriden Lewis Hamilton, 0.058 sn geriden George Russell takip ediyordu. Russell'ın arkasında Sainz, Verstappen, Gasly, Alonso, Ocon, Stroll ve Hulkenberg ilk 10'u tamamlarken Leclerc ancak 13. sıradaydı.

İkinci stintte, ilk bölümde olduğu gibi art arda hızlı turların atıldığını gördük. Bu turların sonucunda en hızlı isim 1:11.492 ile George Russell olurken Oscar Piastri son anda attığı 1:11.500 ile ikinci sıraya yükseldi. İlk 10'u Hamilton, Sainz, Leclerc, Albon, Verstappen, Gasly, Stroll ve Norris tamamlarken ilk bölümde elenen isimler Alonso, Sargeant, Perez, Bottas ve Zhou oldular.

İlk 15 sürücü, ilk seansı 0.4 sn içerisinde tamamlarken elenen ilk isim olan Alonso liderin 0.5 sn gerisindeydi.