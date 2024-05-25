Canlı anlatım
Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı
2024 Monako GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Leclerc, seansı rahat bir şekilde ilk sırada tamamlarken son dakikalarda hızlanan Verstappen 0.197 sn gerisinde ikinci oldu. Onu 0.3 sn geride Hamilton takip etti.
Leclerc, 1:11.369'luk derecesiyle en hızlı isim oluyor ancak son bölümde diğerlerine kıyasla daha fazla kullanılmış lastiklerle turladı
Olan biten her şey ikinci sıra için. Şu anda 2. sıradaki Piastri ile 8. sıradaki Hamilton arasındaki herkesin derecesi 1:11.9**
Norris, 1:11.988 ile üçüncü sıraya, Tsunoda 1:11.991 ile dördüncü sıraya yükseliyor. 1:12 altına inen iki sürücü daha
Bugünkü sıralamalarda Verstappen harici birisi pole pozisyonunu alırsa, art arda 8 pole rekoru sona ermiş olacak. Verstappen bugün de pole alırsa art arda pole serisini 9 yarışla yeni bir seviyeye çıkaracak.
Mercedes, bu hafta sonu önceki haftalara göre daha güçlü görünüyor. Bakalım bu rekabet seviyesini ne kadar sürdürecekler ve sürpriz yapabilecekler mi?
Hamilton da az kalsın Yüzme Havuzu'ndan çıkışta bordürlerin üzerinden uçunca bariyerlere vuracakmış... Bakalım o bariyer bu hafta sonu başka kimleri avlayacak?
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