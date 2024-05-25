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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı

2024 Monako GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2024 Monako GP: 3. antrenmanda Leclerc lider, Verstappen 2.!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı öncesinde gerçekleştirilen 3. ve son antrenman seansında en hızlı isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

2024 Monako GP: 3. antrenmanda Leclerc lider, Verstappen 2.!
3. antrenman için anlatımı burada noktalıyoruz. Saat 17'de sıralamalarda görüşmek üzere...
Leclerc, seansı rahat bir şekilde ilk sırada tamamlarken son dakikalarda hızlanan Verstappen 0.197 sn gerisinde ikinci oldu. Onu 0.3 sn geride Hamilton takip etti.
Leclerc, 1:11.369'luk derecesiyle en hızlı isim oluyor ancak son bölümde diğerlerine kıyasla daha fazla kullanılmış lastiklerle turladı
Seans sona eriyor
Verstappen son sektörde trafikte kalıyor...
Verstappen ilk sektör zamanını geliştirdi ancak 2. sektörde yavaş kaldı
Verstappen, bu şekilde zorlamaya devam ederse bariyerlere gireceğini söylüyor
Son dakikaya giriyoruz...
Verstappen, az önceki turuyla Leclerc'e 0.197 sn yaklaşmış oldu
Hamilton, 1:11.710 ile 3. sıraya yükseliyor! İkincilikteki mücadele bir anda dağıldı
Verstappen, 1:11.566 ile arkadaki gruptan biraz uzaklaşıyor
Olan biten her şey ikinci sıra için. Şu anda 2. sıradaki Piastri ile 8. sıradaki Hamilton arasındaki herkesin derecesi 1:11.9**
Art arda hızlı turlar geliyor. Ancak tüm bunlar Leclerc'i etkilemiyor.
Piastri, 1:11.901 ile ikinci sıraya yükseliyor, Russell ise 4. sıraya yükseldi
1:11.958 ile Verstappen 2. sıraya yükseliyor ancak Leclerc hâlâ 0.6 sn önde
Norris, 1:11.988 ile üçüncü sıraya, Tsunoda 1:11.991 ile dördüncü sıraya yükseliyor. 1:12 altına inen iki sürücü daha
Piastri, "Bunlardan bazıları aptal, pardon bazıları aptal..." diyerek engellemeleri yorumluyor
Pist üstünde bazı engellemeler olduğu görülüyor. Russell ve Piastri arasında bir inceleme olacak
Son 10 dakikaya girdik. Büyük bir sürpriz olmazsa Leclerc yenilmez duruyor.
Hâlâ Ferrari pilotları dışında 1:12 altına inebilen yok.
Hamilton, 1:12.014 ile 3. sıraya yükseliyor
Bugünkü sıralamalarda Verstappen harici birisi pole pozisyonunu alırsa, art arda 8 pole rekoru sona ermiş olacak. Verstappen bugün de pole alırsa art arda pole serisini 9 yarışla yeni bir seviyeye çıkaracak.
Verstappen'in en iyi turu 1:12.095 oldu. Şampiyona lideri dördüncü sırada
LEclerc bu dereceyle dünkü en hızlı dereceye çok yaklaştı
Üç mor sektör atan Leclerc, 1:11.369 ile 0.6 sn kadar uzaklaşıyor!
LEclerc çok iyi bir turla geliyor...
Sainz, 1:11.979 ile ikinci sıraya yükseliyor... 1:12 altına inen ikinci sürücü. Ferrari'ler 1-2
 
Hamilton ancak 6. sıraya yükselebiliyor
Alonso, 1:12.087 ile Russell'ı geçerek 2. sıraya yükseliyor!
Mercedes, bu hafta sonu önceki haftalara göre daha güçlü görünüyor. Bakalım bu rekabet seviyesini ne kadar sürdürecekler ve sürpriz yapabilecekler mi?
Russell, 1:12.223 ile ikinci sıraya yükseliyor!
Pist yeniden hareketleniyor... Son 20 dk
Hamilton pistte, Albon ve Russell çıkıyorlar. Diğerleri ise pitteler
Leclerc, 1:11.977 ile bugün 1:12 altına inen ilk isim oluyor
Hamilton da az kalsın Yüzme Havuzu'ndan çıkışta bordürlerin üzerinden uçunca bariyerlere vuracakmış... Bakalım o bariyer bu hafta sonu başka kimleri avlayacak?
Verstappen, 1:12.391 ile derecesini geliştirse de üçüncü sıradan öteye gidemedi
Sainz, 1:12.279 ile ikinci sıraya yükseliyor
Verstappen, "Nerede zaman kazanabileceğimi biliyorum ama bunu yapmak mümkün değil..." diyor.
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