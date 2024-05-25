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Formula 1 Monako GP
Antrenman raporu

2024 Monako GP: 3. antrenmanda Leclerc lider, Verstappen 2.!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı öncesinde gerçekleştirilen 3. ve son antrenman seansında en hızlı isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hafta sonu öncesinde beklenenin aksine güneşli hava şartları altında gerçekleştirilen 1 saatlik son antrenman seansı, kendi evinde yarışan Leclerc'in liderliğinde tamamlandı.

Leclerc, tüm seans boyunca net bir şekilde diğerlerinden daha hızlıydı ve seansın bitmesine daha 15 dk varken attığı 1:11.369'luk derecesiyle 3. antrenman seansının en hızlı ismi oldu.

Leclerc, en hızlı turunu attığında en yakın rakibiyle fark 0.6 saniyeydi. Uzun süre ona yaklaşabilen pilot olmadı ancak son dakikalarda gelen sıralama simülasyonlarında fark bir miktar kapandı.

Hızlı bir tur için oldukça fazla zorlayan şampiyona lideri Max Verstappen, son dakikalarda attığı 1:11.566 ile Leclerc'e 0.197 sn kadar yaklaşırken onu dünün ikincisi Lewis Hamilton takip etti. Hamilton'ın derecesi, en hızlı turdan 0.341 sn daha yavaştı.

Seans boyunca birçok engelleme yaşanırken bunlardan en dikkat çekici olanları Oscar Piastri ile Russell arasında yaşanan ve son dakika içerisinde Verstappen'in hızlı turunun da engellendiği olaydı. O bölümde Perez'in turu da önde giden yavaş pilotlar tarafından engellendi.

Seans içerisinde Magnussen, Hamilton ve Piastri pist dışına çıkarken Bottas seansın başında Yüzme Havuzu çıkışında bariyerlere vurunca sağ ön süspansiyonunu kırdı ve kısa süreliğine kırmızı bayraklara neden oldu.

3. sıradaki Hamilton'ın arkasındaki grup birbirine oldukça yakındı. Hatta Verstappen ve Hamilton son hızlı turlarını atmadan önce ikinci sıra ile 8. sıra arasındaki tüm pilotlar 1:11.9**'luk derecelere sahipti. 

Oscar Piastri seansı dördüncü sırada tamamlarken onu normalde çok dağınık bir seans geçiren ancak son anda yükselen Perez takip etti. Perez'in arkasında ilk 10'u tamamlayan isimler Russell, Sainz, Norris, Tsunoda ve Alonso oldular. 

Gasly, Albon, Hulkenberg, Magnussen ve Stroll ilk 15'i tamamlarken bu isimlerin tamamı 1 saniye içerisinde yer aldılar.

Monako GP hafta sonu, bugün 17:00'da başlayacak sıralamalarla devam edecek.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

1'11.369

   168.325
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 27

+0.197

1'11.566

 0.197 167.861
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 25

+0.341

1'11.710

 0.144 167.524
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.532

1'11.901

 0.191 167.079
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24

+0.554

1'11.923

 0.022 167.028
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 33

+0.599

1'11.968

 0.045 166.924
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 26

+0.610

1'11.979

 0.011 166.898
8 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 24

+0.619

1'11.988

 0.009 166.877
9 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 27

+0.622

1'11.991

 0.003 166.870
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 25

+0.718

1'12.087

 0.096 166.648
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 26

+0.775

1'12.144

 0.057 166.516
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+0.811

1'12.180

 0.036 166.433
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 24

+0.823

1'12.192

 0.012 166.406
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 31

+0.847

1'12.216

 0.024 166.350
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25

+0.962

1'12.331

 0.115 166.086
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 25

+1.103

1'12.472

 0.141 165.763
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 21

+1.334

1'12.703

 0.231 165.236
18 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 28

+1.460

1'12.829

 0.126 164.950
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 28

+2.461

1'13.830

 1.001 162.714
20 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 2

 

    
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