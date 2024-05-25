2024 Monako GP: 3. antrenmanda Leclerc lider, Verstappen 2.!
2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı öncesinde gerçekleştirilen 3. ve son antrenman seansında en hızlı isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Hafta sonu öncesinde beklenenin aksine güneşli hava şartları altında gerçekleştirilen 1 saatlik son antrenman seansı, kendi evinde yarışan Leclerc'in liderliğinde tamamlandı.
Leclerc, tüm seans boyunca net bir şekilde diğerlerinden daha hızlıydı ve seansın bitmesine daha 15 dk varken attığı 1:11.369'luk derecesiyle 3. antrenman seansının en hızlı ismi oldu.
Leclerc, en hızlı turunu attığında en yakın rakibiyle fark 0.6 saniyeydi. Uzun süre ona yaklaşabilen pilot olmadı ancak son dakikalarda gelen sıralama simülasyonlarında fark bir miktar kapandı.
Hızlı bir tur için oldukça fazla zorlayan şampiyona lideri Max Verstappen, son dakikalarda attığı 1:11.566 ile Leclerc'e 0.197 sn kadar yaklaşırken onu dünün ikincisi Lewis Hamilton takip etti. Hamilton'ın derecesi, en hızlı turdan 0.341 sn daha yavaştı.
Seans boyunca birçok engelleme yaşanırken bunlardan en dikkat çekici olanları Oscar Piastri ile Russell arasında yaşanan ve son dakika içerisinde Verstappen'in hızlı turunun da engellendiği olaydı. O bölümde Perez'in turu da önde giden yavaş pilotlar tarafından engellendi.
Seans içerisinde Magnussen, Hamilton ve Piastri pist dışına çıkarken Bottas seansın başında Yüzme Havuzu çıkışında bariyerlere vurunca sağ ön süspansiyonunu kırdı ve kısa süreliğine kırmızı bayraklara neden oldu.
3. sıradaki Hamilton'ın arkasındaki grup birbirine oldukça yakındı. Hatta Verstappen ve Hamilton son hızlı turlarını atmadan önce ikinci sıra ile 8. sıra arasındaki tüm pilotlar 1:11.9**'luk derecelere sahipti.
Oscar Piastri seansı dördüncü sırada tamamlarken onu normalde çok dağınık bir seans geçiren ancak son anda yükselen Perez takip etti. Perez'in arkasında ilk 10'u tamamlayan isimler Russell, Sainz, Norris, Tsunoda ve Alonso oldular.
Gasly, Albon, Hulkenberg, Magnussen ve Stroll ilk 15'i tamamlarken bu isimlerin tamamı 1 saniye içerisinde yer aldılar.
Monako GP hafta sonu, bugün 17:00'da başlayacak sıralamalarla devam edecek.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
1'11.369
|168.325
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.197
1'11.566
|0.197
|167.861
|3
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+0.341
1'11.710
|0.144
|167.524
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.532
1'11.901
|0.191
|167.079
|5
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+0.554
1'11.923
|0.022
|167.028
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|33
|
+0.599
1'11.968
|0.045
|166.924
|7
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.610
1'11.979
|0.011
|166.898
|8
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.619
1'11.988
|0.009
|166.877
|9
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|27
|
+0.622
1'11.991
|0.003
|166.870
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+0.718
1'12.087
|0.096
|166.648
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|26
|
+0.775
1'12.144
|0.057
|166.516
|12
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+0.811
1'12.180
|0.036
|166.433
|13
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|24
|
+0.823
1'12.192
|0.012
|166.406
|14
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|31
|
+0.847
1'12.216
|0.024
|166.350
|15
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+0.962
1'12.331
|0.115
|166.086
|16
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|25
|
+1.103
1'12.472
|0.141
|165.763
|17
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|21
|
+1.334
1'12.703
|0.231
|165.236
|18
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|28
|
+1.460
1'12.829
|0.126
|164.950
|19
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+2.461
1'13.830
|1.001
|162.714
|20
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|2
|
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