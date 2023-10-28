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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Meksika GP sıralama turları

2023 Meksika GP sıralamalarında yaşanan gelişmeleri anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Can Çarpıcı
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Ekleyen: can çarpıcı

Özet
Durum: Durdu

2023 Meksika GP: Leclerc üst üste 2. kez pole'de, Ferrari 1-2!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi.

2023 Meksika GP: Leclerc üst üste 2. kez pole'de, Ferrari 1-2!
Böylelikle heyecan verici bir sıralama seansının sonuna geliyoruz. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz, yarışta görüşmek üzere!
İşte ilk 10: 

  1. Leclerc, Ferrari
  2. Sainz, Ferrari
  3. Verstappen, Red Bull
  4. Ricciardo, AlphaTauri
  5. Perez, Red Bull
  6. Hamilton, Mercedes
  7. Piastri, McLaren
  8. Russell, Mercedes
  9. Bottas, Alfa Romeo
  10. Zhou, Alfa Romeo
Leclerc dahil olmak üzere kimse bu sonucu beklemiyordu muhtemelen.
Onlar da kırmızıları geçemedi. Leclerc pole'de, Ferrari 1-2!
Geriye sadece Mercedes'ler kaldı.
Verstappen Ferrari'leri geçemedi!
Verstappen mor sektörle geliyor.
Şu ana kadar kimse derecesini geliştiremedi.
Leclerc takım arkadaşının 0.067 saniye önünde lider. Amerika'dan sonra burada da pole alabilecek mi?
İkinci ve son denemelere başlıyoruz.
Ricciardo yine Red Bull'ları ayırdı.

İlk 10

  1. Leclerc, Ferrari
  2. Sainz, Ferrari
  3. Verstappen, Red Bull
  4. Ricciardo, AlphaTauri
  5. Russell, Mercedes
  6. Hamilton, Mercedes
  7. Perez, Red Bull
  8. Piastri, McLaren
  9. Bottas, Alfa Romeo
  10. Zhou, Alfa Romeo
İlk haklar geride kaldığında Ferrari lider!
İlk denemeler başlıyor.
12 dakikalık Q3 seansı başladı, Perez yine piste ilk çıkan isim.
12 dakikalık Q3 seansı başladı, Perez yine piste ilk çıkan isim oldu.
Sıra artık pole pozisyonu mücadelesinde.
Q3'ün başlamasını bekliyoruz.
Böylelikle Zhou 10. sıraya yükseldi ve Q3'e kaldı, Albon ise 14. sıraya geriledi.
Dokuzuncu sıradaki Albon'un turu siliniyor!
Zhou, Gasly, Hulkenberg, Alonso ve Tsunoda elendiler.
Ve ikinci bölümü de noktalıyoruz. İşte ilk 10: 

  1. Hamilton, Mercedes
  2. Verstappen, Red Bull
  3. Russell, Mercedes
  4. Ricciardo, AlphaTauri
  5. Piastri, McLaren
  6. Leclerc, Ferrari
  7. Bottas, Alfa Romeo
  8. Perez, Red Bull
  9. Albon, Williams
  10. Sainz, Ferrari
Pist son saniyelerde yine çok hızlandı, klasman sürekli değişiyor.
Bakalım kimler son bölüme kalacak, kimler ikinci bölümde havlu atacak.
Son 2 dakikaya giriyoruz, Verstappen hariç herkes pistte.
Alonso ve Ferrari sürücüleri, Q1de kullandıkları yumuşak lastikle turladılar.
Pilotlar şu anda garajdalar, son denemeleri için piste çıkmayı bekliyorlar.
Williams'ın antrenmanlardaki performansı gitmiş gibi duruyor, Albon durum karşısında oldukça şaşkın. Hatta araçta bir "hasar olmalı" diyor.
Albon, Hulkenberg, Gasly, Alonso ve Tsunoda ise elenme bölgesinde.
İlk denemelerin ardından sıralama şöyle: 

  1. Verstappen, Red Bull
  2. Piastri, McLaren
  3. Ricciardo, AlphaTauri
  4. Perez, Red Bull
  5. Bottas, Alfa Romeo
  6. Russell, Mercedes
  7. Hamilton, Mercedes
  8. Sainz, Ferrari
  9. Leclerc, Ferrari
  10. Zhou, Alfa Romeo
İkinci bölümde 5 pilot daha kaybedeceğiz.
İlk bölümde Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Lando Norris ve Logan Sargeant sıralama turlarına veda etti.
İkinci bölüme başladık. Perez pistte.

Alonso'nun spini

 
İlk virajda sarı bayraklar çıkmasıyla Norris son turunu da atamamış oldu ve 20. sırada kalarak elendi!
İlk viraj kompleksinde fazla kerb alan Alonso, spin atmış.
Fernando Alonso bir sorun yaşamış.
İlk sektörde sarı bayraklar var!
Son 1 dakikaya giriyoruz, artık hataya yer yok.
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