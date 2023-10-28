2023 Meksika GP: Leclerc üst üste 2. kez pole'de, Ferrari 1-2!

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'sinde sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Heyecanlı geçen bu seansta en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi. Leclerc böylelikle kariyerinin 22. pole pozisyonuna uzandı.

Yarın gridde Leclerc'in yanında Carlos Sainz ve Max Verstappen yer alacak.

Meksika GP, Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak.

Yarış gridi:

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Q3- Üçüncü bölüm: Leclerc pole'de, kırmızılar ilk çizgiyi kapattı!

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull, Mercedes ve Alfa Romeo pilotlarına ek olarak Daniel Ricciardo ile Oscar Piastri mücadele ettiler.

İlk denemelerin ardından Ferrari 1-2 idi! Leclerc, 1:17.116 ile liderdi, Sainz ise 0.067 saniye geride ikinciydi.

Verstappen, Ricciardo, Russell, Hamilton, Perez, Piastri, Zhou ve Botttas ilk 10'u tamamlıyordu. Bitime 3 dakika kala ise ikinci denemeler başladı.

İkinci denemelerde neredeyse kimse derecesini geliştiremedi ve Leclerc, 1:17.116'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Sainz ise takım arkadaşının 0.067 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Böylelikle kırmızılar ilk çizgiyi kapadılar.

Verstappen, son turunda derecesini biraz geliştirse de bu yeterli değildi ve 3. sırayı aldı. Antrenmanlardaki güçlü temposunu sıralama turlarına da taşıyan Daniel Ricciardo dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. Avusturalyalı pilot, yarışa Verstappen'in yanında ikinci çizgiden başlayacak.

Yerel kahraman Perez ilk 5'i tamamlarken, Lewis Hamilton altıncıydı. Piastri, Russell, Bottas ve Zhou ise ilk 10'u tamamladı.

Q3 sonucu:

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

Q2-İkinci bölüm : Hamilton zirvede, Verstappen ikinci

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Seansın en hızlı derecesi Hamilton'dan geldi, Verstappen ve Russell ilk 3'ü tamamladılar. Daniel Ricciardo bu hafta sonu tüm seanslarda olduğu gibi yine rekabetçi gözüktü ve dördüncüydü. Piastri ise ilk 5'i tamamladı.

Diğer Q3 biletleri Leclerc, Bottas, Perez, Sainz ve Zhou'ya gitti. Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, -turu silinen- Albon ve Tsunoda ise elendiler.

Q2 sonucu:

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Q1- Birinci bölüm: Verstappen zirvede, Norris elendi!

Meksika'da sıralama seansı her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Max Verstappen birinci seansı ilk sırada tamamladı, burada bir sürpriz yoktu ama Lando Norris'in 19. olarak elenmesi bir sürprizdi.

İngiliz pilot ilk olarak orta hamurla piste çıktı ve istediği turu atamadı. Bunun üzerinde yumuşak lastiklere geçti ve ikinci turuna başladı, bu turunda da orta sektörde hata yaptı ve elendi.

Norris için her şey artık son tura kalmıştı ama Fernando Alonso'nun ilk sektörde spin atarak çıkardığı sarı bayraklara takılmasıyla Norris'in zamanı kalmadı ve McLaren pilotu 19. olarak seansa veda etti.

Elenen diğer isimler Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lance Stroll ve Logan Sargeant oldular.

Q1 sonucu:

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523