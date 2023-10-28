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Formula 1 Mexico City GP
Sıralama turları raporu

2023 Meksika GP: Leclerc üst üste 2. kez pole'de, Ferrari 1-2!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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İlk üç Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi. 

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'sinde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

Heyecanlı geçen bu seansta en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi. Leclerc böylelikle kariyerinin 22. pole pozisyonuna uzandı. 

Yarın gridde Leclerc'in yanında Carlos Sainz ve Max Verstappen yer alacak. 

Meksika GP, Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak. 

Yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

1'17.166

 200.793
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.067

1'17.233

 200.618
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.097

1'17.263

 200.541
4 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull

+0.216

1'17.382

 200.232
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.257

1'17.423

 200.126
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.288

1'17.454

 200.046
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.457

1'17.623

 199.610
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.508

1'17.674

 199.479
9 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari

+0.866

1'18.032

 198.564
10 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari

+0.884

1'18.050

 198.518
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.355

1'18.521

 197.328
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.358

1'18.524

 197.320
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.572

1'18.738

 196.784
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.981

1'19.147

 195.767
15 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull

 

  
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.914

1'19.080

 195.933
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.997

1'19.163

 195.727
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+2.061

1'19.227

 195.569
19 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+4.388

1'21.554

 189.989
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

 

  
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Q3- Üçüncü bölüm: Leclerc pole'de, kırmızılar ilk çizgiyi kapattı! 

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull, Mercedes ve Alfa Romeo pilotlarına ek olarak Daniel Ricciardo ile Oscar Piastri mücadele ettiler. 

İlk denemelerin ardından Ferrari 1-2 idi! Leclerc, 1:17.116 ile liderdi, Sainz ise 0.067 saniye geride ikinciydi. 

Verstappen, Ricciardo, Russell, Hamilton, Perez, Piastri, Zhou ve Botttas ilk 10'u tamamlıyordu. Bitime 3 dakika kala ise ikinci denemeler başladı. 

İkinci denemelerde neredeyse kimse derecesini geliştiremedi ve Leclerc, 1:17.116'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Sainz ise takım arkadaşının 0.067 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Böylelikle kırmızılar ilk çizgiyi kapadılar. 

Verstappen, son turunda derecesini biraz geliştirse de bu yeterli değildi ve 3. sırayı aldı. Antrenmanlardaki güçlü temposunu sıralama turlarına da taşıyan Daniel Ricciardo dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. Avusturalyalı pilot, yarışa Verstappen'in yanında ikinci çizgiden başlayacak. 

Yerel kahraman Perez ilk 5'i tamamlarken, Lewis Hamilton altıncıydı. Piastri, Russell, Bottas ve Zhou ise ilk 10'u tamamladı. 

Q3 sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

1'17.166

   200.793
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.067

1'17.233

 0.067 200.618
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.097

1'17.263

 0.030 200.541
4 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6

+0.216

1'17.382

 0.119 200.232
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.257

1'17.423

 0.041 200.126
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.288

1'17.454

 0.031 200.046
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.457

1'17.623

 0.169 199.610
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.508

1'17.674

 0.051 199.479
9 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.866

1'18.032

 0.358 198.564
10 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 3

+0.884

1'18.050

 0.018 198.518
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George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

Q2-İkinci bölüm : Hamilton zirvede, Verstappen ikinci 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Seansın en hızlı derecesi Hamilton'dan geldi, Verstappen ve Russell ilk 3'ü tamamladılar. Daniel Ricciardo bu hafta sonu tüm seanslarda olduğu gibi yine rekabetçi gözüktü ve dördüncüydü. Piastri ise ilk 5'i tamamladı. 

Diğer Q3 biletleri Leclerc, Bottas, Perez, Sainz ve Zhou'ya gitti. Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, -turu silinen- Albon ve Tsunoda ise elendiler. 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

1'17.571

   199.744
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

+0.054

1'17.625

 0.054 199.605
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.102

1'17.673

 0.048 199.482
4 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6

+0.135

1'17.706

 0.033 199.397
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.303

1'17.874

 0.168 198.967
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.330

1'17.901

 0.027 198.898
7 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.445

1'18.016

 0.115 198.605
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 4

+0.553

1'18.124

 0.108 198.330
9 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.811

1'18.382

 0.258 197.678
10 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.869

1'18.440

 0.058 197.531
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.950

1'18.521

 0.081 197.328
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.953

1'18.524

 0.003 197.320
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+1.167

1'18.738

 0.214 196.784
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

 

    
15 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 4

 

    
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Q1- Birinci bölüm: Verstappen zirvede, Norris elendi! 

Meksika'da sıralama seansı her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Max Verstappen birinci seansı ilk sırada tamamladı, burada bir sürpriz yoktu ama Lando Norris'in 19. olarak elenmesi bir sürprizdi. 

İngiliz pilot ilk olarak orta hamurla piste çıktı ve istediği turu atamadı. Bunun üzerinde yumuşak lastiklere geçti ve ikinci turuna başladı, bu turunda da orta sektörde hata yaptı ve elendi. 

Norris için her şey artık son tura kalmıştı ama Fernando Alonso'nun ilk sektörde spin atarak çıkardığı sarı bayraklara takılmasıyla Norris'in zamanı kalmadı ve McLaren pilotu 19. olarak seansa veda etti. 

Elenen diğer isimler Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lance Stroll ve Logan Sargeant oldular. 

Q1 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'18.099

   198.394
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.142

1'18.241

 0.142 198.034
3 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 3

+0.242

1'18.341

 0.100 197.781
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

+0.302

1'18.401

 0.060 197.630
5 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 5

+0.330

1'18.429

 0.028 197.559
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.454

1'18.553

 0.124 197.247
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.578

1'18.677

 0.124 196.936
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 5

+0.656

1'18.755

 0.078 196.741
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.729

1'18.828

 0.073 196.559
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8

+0.749

1'18.848

 0.020 196.509
11 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 7

+0.791

1'18.890

 0.042 196.405
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.794

1'18.893

 0.003 196.397
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.846

1'18.945

 0.052 196.268
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.870

1'18.969

 0.024 196.208
15 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.917

1'19.016

 0.047 196.091
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.981

1'19.080

 0.064 195.933
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+1.064

1'19.163

 0.083 195.727
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+1.128

1'19.227

 0.064 195.569
19 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+3.455

1'21.554

 2.327 189.989
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6

 

    
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Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523

 

 

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