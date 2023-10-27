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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Meksika GP 2. antrenman seansı

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 19. yarışı olan Meksika GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında yaşananları anlık olarak aktaracağız.

Can Çarpıcı
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Ekleyen: can çarpıcı

Özet
Durum: Durdu

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı derece red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
3. antrenman seansında görüşmek üzere!
Böylelikle Meksika'da Cuma gününü, Cumartesi'ye de girerek tamamlamış olduk. Her zaman olduğu gibi bu seansta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. 
Pilotlar start antrenmanları için gride geliyorlar.
Ve damalı bayrak çıkıyor, Meksika'da günü noktalıyoruz. Verstappen zirvede, Norris ve Leclerc takipte. 

İşte ilk 10: 

  1. Max Verstappen - Red Bull
  2. Lando Norris - McLaren
  3. Charles Leclerc - Ferrari
  4. Valtteri Bottas - Alfa Romeo
  5. Sergio Perez - Red Bull
  6. Daniel Ricciardo - AlphaTauri
  7. Lewis Hamilton - Mercedes
  8. Esteban Ocon - Alpine
  9. Oscar Piastri - McLaren
  10. George Russell - Mercedes
Bitime 3 dakika kaldı, yağmur etkisini biraz daha artırdı.
Elbette kimin ne kadar yakıt taşıdığını bilmiyoruz ama şu anda uzun sürüşlerde Norris ve Hamilton en hızlı isimler, 1:22'lerde dönüyorlar.
Pilotlar uzun sürüşlerine devam ediyorlar.
Yeniden yağmur başladı ama etkisi oldukça zayıf.
Yarış simülasyonları başladı.
Mevcut ilk 10: 

  1. Max Verstappen - Red Bull
  2. Lando Norris - McLaren
  3. Charles Leclerc - Ferrari
  4. Valtteri Bottas - Alfa Romeo
  5. Sergio Perez - Red Bull
  6. Daniel Ricciardo - AlphaTauri
  7. Lewis Hamilton - Mercedes
  8. Esteban Ocon - Alpine
  9. Oscar Piastri - McLaren
  10. George Russell - Mercedes
Son 20 dakikaya giriyoruz, takımlar yarış simülasyonlarına başlayacaklardır ama acele etmeleri gerek, yağmur yolda.
Alonso'ya "10 ya da 12 tura" yağmur geleceği söylendi.
Bottas sürpriz bir şekilde 3. sıraya çıktı!
Tek tur denemelerinin ardından ilk 10: 

  1. Max Verstappen - Red Bull
  2. Lando Norris - McLaren
  3. Sergio Perez - Red Bull
  4. Daniel Ricciardo - AlphaTauri
  5. Lewis Hamilton - Mercedes
  6. Esteban Ocon - Alpine
  7. Oscar Piastri - McLaren
  8. George Russell - Mercedes
  9. Carlos Sainz - Ferrari
  10. Alex Albon - Williams
Tek dur denemeleri bitti.
Hulkenberg ilk sektörü mora boyadı ama diğer iki sektörde toplam 0.8 saniye kaybetti ve 7. sıraya yerleşti.
Tek tur denemeleri üst üste geliyor, şimdi de Hamilton Ocon'u geçerek 3. sıraya çıktı.
Ocon sürpriz bir şekilde 3. sıraya yükseldi.
Verstappen 1:18.686 zirvede. Norris 0.119 geride ikinci sırada.
Norris ve Hamilton da geliyorlar.
Bu esnada Verstappen de yumuşak lastikle piste çıktı.
Aston Martin için oldukça dağınık bir gün geride kalıyor, Alonso'nun bu muazzam kurtarışı onlar için günün özeti olacak muhtemelen.
Alonso 9. virajda yüksek hızlı bir spin attı ama aracı bariyerlerden uzak tutmayı başardı.
Albon, Piastri'yi geçemiyor! 0.3 saniye geride ikinci.
Yumuşak lastikle turlama sırası Albon'da.
Piastri 1:19.163 ile zirveye çıkıyor. Birazdan diğer pilotların da tek tur denemelerini göreceğiz.
Şimdi sıra tek tur denemelerinde, ilk olarak Piastri yumuşak lastikle piste çıktı.
İlk 20 dakikayı geride bırakıyoruz.

İlk 10 şu şekilde: 

  1. Max Verstappen - Red Bull
  2. Charles Leclerc - Ferrari 
  3. Daniel Ricciardo - AlphaTauri
  4. Carlos Sainz - Ferrari
  5. Valtteri Bottas - Alfa Romeo
  6. George Russell - Mercedes
  7. Alex Albon - Williams
  8. Lance Stroll - Aston Martin
  9. Lando Norris - McLaren
  10. Esteban Ocon - Alpine
Sainz ve Leclerc de orta hamurla turladılar. Leclerc ikinci, Sainz dördüncü.
Verstappen orta hamurla 1:19.511 yaptı ve liderliği yeniden ele geçirdi.
Aston Martin garajında ilk seansta Fernando Alonso'nun aracında çalışmalar vardı, şimdi de Lance Stroll'un aracında bir çalışma var. Stroll birazdan piste geri dönecek.
Ferrari daha fazla yağmur yağmayacağını söylüyor.
Tam bunu yazarken Albon liderliğe yükseldi, onda da prototip lastiği var.
İlk 10 dakika geride kalırken Verstappen prototip lastiği ile attığı tur ile lider. Norris ise ikinci.

İlk 10: 
  1. Max Verstappen - Red Bull
  2. Lando Norris - McLaren
  3. Alex Albon - Williams
  4. Charles Leclerc - Ferrari
  5. Daniel Ricciardo - AlphaTauri
  6. Carlos Sainz - Ferrari
  7. Zhou Guanyu - Alfa Romeo
  8. Sergio Perez - Red Bull
  9. Logan Sargeant - Williams
  10. Oscar Piastri - McLaren 
Bu noktada pilotları etkileyecek noktada bir yağış yok.
Gerçekten ilginç bir görüntü. Güneş var ama son sektörde yağmur çiseliyor.
Verstappen haklıymış, pit yolunda yağmur başladı!
Yağmur yağan bir nokta göremiyoruz, yoksa Verstappen de Russell gibi terini yağmur mu sandı? Gerçi Verstappen henüz terlemiş olamaz.
Verstappen, Albon ve Ocon da piste çıktılar. Verstappen yağmur yağdığını rapor etti, enteresan...
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