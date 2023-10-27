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Formula 1 Mexico City GP
Antrenman raporu

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı derece red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi. 

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'si, 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve ikinci antrenman seansı ile devam etti. 

Birinci antrenman raporu:

İlk seansta koltuklarını çaylak pilotlara bırakan George Russell, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda araçlarına geri döndüler. 

Sakin ve olaysız geçen seansın, ilk bölümünde ufak bir yağmur geçişi yaşansa da pistteki yol tutuşu beklendiği gibi ilk seansa kıyasla daha iyiydi. Takımlar ve pilotlar 2. antrenman seanslarında görmeye alıştığımız gibi seansın ilk yarısında daha çok tek tur temposuna odaklandılar. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

Seansın ikinci yarısında ise her zamanki gibi uzun sürüşler yapıldı ve yarış temposu üzerine çalışıldı. Seansın bitimine 15 dakika kala yeniden yağmur çiselemeye başlasa da tıpkı seansın başında olduğu gibi pilotları pek etkilemedi. 

Klasmanı ise seansın ilk yarısında yumuşak lastiklerle kaydedilen tek tur denemelerindeki dereceler belirledi. 

İlk seansta olduğu gibi zirvede Verstappen yer aldı. Hollandalı pilot, 1:18.686'lık derecesiyle günün en hızlısı oldu. 

McLaren, en azından Norris, hafta sonuna beklenenden daha iyi bir başlangıç yaptı ve oldukça güçlü bir görüntü çizdi. İngiliz pilot, Verstappen'in 0.119 arkasında ikinci sırayı aldı ve özellikle yavaş hızlı bölümlerde oldukça güçlüydü.  

Ferrari'de Charles Leclerc ise ilk üçü tamamladı. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Alfa Romeo'de Valtteri Bottas sürpriz bir şekilde dördüncü en hızlı zamanı kaydetti ve Leclerc'in sadece 0.003 saniye arkasındaydı. 

Yerel kahraman Sergio Perez ise kendi evinde Cuma gününü 5. sırada noktaladı. 2018'de burada pole alan Daniel Ricciardo, altıncı sıradaydı. 

Mercedes'te Lewis Hamilton yedinci oldu, İngiliz pilotun uzun sürüşlerdeki yarış temposu iyi gözüktü ama tabii ki kimin ne kadar yakıt taşıdığını bilmiyoruz. 

Esteban Ocon, Oscar Piastri ve aracına dönen George Russell ise ilk 10'u tamamladılar. Ferrari'de Carlos Sainz sadece 11. olabildi. Yuki Tsunoda ve Guanyu Zhou onu takip ettiler. 

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

İlk seansı 2. sırada tamamlayan Alexander Albon, bu seansın orta noktasına kadar günün en iyi gözüken isimlerinden biriydi ve bu seansa da hızlı başlamıştı ancak tek tur denemelerinden itibaren Williams pilotu istediği tempoyu bulamadı ve 14. oldu. 

Hulkenberg, Gasly ve Sargeant onun arkasında yer aldılar. Aston Martin gerçekten çok dağınık bir gün geçirdi.

Gün boyunca mekanik sorunlarla uğraşan ekibin temposu da iyi değildi. Bu seansta Fernando Alonso 9. virajda yüksek hızda spin attığı bir an da yaşadı. İspanyol sürücü muazzam araç kontrolü sayesinde aracı bariyerlerden uzak tutmayı başardı. 

 

Aston Martin için muhtemelen günün özeti buydu. 

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Stroll ve Alonso'nun arasına ise Kevin Magnussen girdi ve 19. sırayı aldı. 

Meksika GP hafta sonu, Cumartesi günü 20.30'da başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 26

1'18.686

   196.914
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 31

+0.119

1'18.805

 0.119 196.616
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 33

+0.266

1'18.952

 0.147 196.250
4 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 33

+0.269

1'18.955

 0.003 196.243
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 29

+0.302

1'18.988

 0.033 196.161
6 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 31

+0.316

1'19.002

 0.014 196.126
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 30

+0.338

1'19.024

 0.022 196.072
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 29

+0.391

1'19.077

 0.053 195.940
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 31

+0.477

1'19.163

 0.086 195.727
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.541

1'19.227

 0.064 195.569
11 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 34

+0.571

1'19.257

 0.030 195.495
12 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 34

+0.604

1'19.290

 0.033 195.414
13 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 27

+0.729

1'19.415

 0.125 195.106
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 23

+0.760

1'19.446

 0.031 195.030
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 29

+0.849

1'19.535

 0.089 194.812
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 29

+0.956

1'19.642

 0.107 194.550
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 26

+1.214

1'19.900

 0.258 193.922
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 17

+1.389

1'20.075

 0.175 193.498
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 30

+1.426

1'20.112

 0.037 193.409
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 30

+1.740

1'20.426

 0.314 192.654
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