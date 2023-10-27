2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'si, 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve ikinci antrenman seansı ile devam etti.

İlk seansta koltuklarını çaylak pilotlara bırakan George Russell, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda araçlarına geri döndüler.

Sakin ve olaysız geçen seansın, ilk bölümünde ufak bir yağmur geçişi yaşansa da pistteki yol tutuşu beklendiği gibi ilk seansa kıyasla daha iyiydi. Takımlar ve pilotlar 2. antrenman seanslarında görmeye alıştığımız gibi seansın ilk yarısında daha çok tek tur temposuna odaklandılar.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Seansın ikinci yarısında ise her zamanki gibi uzun sürüşler yapıldı ve yarış temposu üzerine çalışıldı. Seansın bitimine 15 dakika kala yeniden yağmur çiselemeye başlasa da tıpkı seansın başında olduğu gibi pilotları pek etkilemedi.

Klasmanı ise seansın ilk yarısında yumuşak lastiklerle kaydedilen tek tur denemelerindeki dereceler belirledi.

İlk seansta olduğu gibi zirvede Verstappen yer aldı. Hollandalı pilot, 1:18.686'lık derecesiyle günün en hızlısı oldu.

McLaren, en azından Norris, hafta sonuna beklenenden daha iyi bir başlangıç yaptı ve oldukça güçlü bir görüntü çizdi. İngiliz pilot, Verstappen'in 0.119 arkasında ikinci sırayı aldı ve özellikle yavaş hızlı bölümlerde oldukça güçlüydü.

Ferrari'de Charles Leclerc ise ilk üçü tamamladı.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Alfa Romeo'de Valtteri Bottas sürpriz bir şekilde dördüncü en hızlı zamanı kaydetti ve Leclerc'in sadece 0.003 saniye arkasındaydı.

Yerel kahraman Sergio Perez ise kendi evinde Cuma gününü 5. sırada noktaladı. 2018'de burada pole alan Daniel Ricciardo, altıncı sıradaydı.

Mercedes'te Lewis Hamilton yedinci oldu, İngiliz pilotun uzun sürüşlerdeki yarış temposu iyi gözüktü ama tabii ki kimin ne kadar yakıt taşıdığını bilmiyoruz.

Esteban Ocon, Oscar Piastri ve aracına dönen George Russell ise ilk 10'u tamamladılar. Ferrari'de Carlos Sainz sadece 11. olabildi. Yuki Tsunoda ve Guanyu Zhou onu takip ettiler.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

İlk seansı 2. sırada tamamlayan Alexander Albon, bu seansın orta noktasına kadar günün en iyi gözüken isimlerinden biriydi ve bu seansa da hızlı başlamıştı ancak tek tur denemelerinden itibaren Williams pilotu istediği tempoyu bulamadı ve 14. oldu.

Hulkenberg, Gasly ve Sargeant onun arkasında yer aldılar. Aston Martin gerçekten çok dağınık bir gün geçirdi.

Gün boyunca mekanik sorunlarla uğraşan ekibin temposu da iyi değildi. Bu seansta Fernando Alonso 9. virajda yüksek hızda spin attığı bir an da yaşadı. İspanyol sürücü muazzam araç kontrolü sayesinde aracı bariyerlerden uzak tutmayı başardı.

Aston Martin için muhtemelen günün özeti buydu.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Stroll ve Alonso'nun arasına ise Kevin Magnussen girdi ve 19. sırayı aldı.

Meksika GP hafta sonu, Cumartesi günü 20.30'da başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: