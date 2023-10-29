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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Meksika GP

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 19. yarışı olan Meksika GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Meksika GP: Verstappen Meksika'da 5. kez kazandı, Perez kendi evinde yarış dışı

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

2023 Meksika GP: Verstappen Meksika'da 5. kez kazandı, Perez kendi evinde yarış dışı
Herkese iyi geceler diliyorum.
Art arda 3 yarışın 3.sü ve sonuncusu gelecek hafta sonu Brezilya'da gerçekleşecek. Biz Formula 1 taraftarları için uykusuz hafta sonları devam ediyor :(
Sezonun 19. yarışı bu şekilde noktalanmış oldu... Kazananları tebrik ediyoruz.
 
 
 
Seyirciler röportajda Leclerc'i yuhalıyor ancak kendisinin ilk virajda Perez'le olan kazada yapabileceği pek bir şey yoktu...
 
Hamilton'a röportajlar sırasında büyük destek geliyor
Diğer taraftan Max iki zafer daha alırsa Vettel'i geçecek, üç zafer alırsa en çok kazananlar listesinde Hamilton ve Schumacher'in ardında 3. sıraya yükselecek.
Verstappen bir sezonda en çok kazanma rekorunu yeniden kırdı ancak sezonun bitmesine daha 3 yarış daha var... Potansiyel olarak bu rakam 19'a çıkabilir.
Verstappen seyircilerin sevgi gösterisiyle karşılaşıyor. Perez'in podyuma çıkamaması sonucu seyirciler de yumuşamış gibi
Podyuma çıkacak pilotlar tribün bölgesine geldiler. Meksikalı taraftarlar için bu sefer podyumda Perez olmayacak...
Sargeant son anda pite gelerek yarışa veda etti.
Yarışı tamamlayabilen son isimler Gasly, Tsunoda, Hulkenberg, Bottas ve Zhou oluyorlar.
Meksika'da son puan Alpine'den Ocon'un oluyor.
Piastri, yarışı başladığı pozisyonun bir sıra gerisinde 8. sırada tamamlarken Albon 9. olarak 2 puan alıyor
Norris tam 12 sıra yükseldi ve yarışı Russell'ın önünde 5. sırada tamamladı.
Sainz yarışı dördüncü sırada tamamlıyor. Ferrari böylece 1-2 başladığı yarışı 3-4 tamamlıyor. Ferrari'nin lastik düşüşündeki beklentisi gerçek olmuyor
Tsunoda - Piastri olayında başka bir karar çıkmadığı bilgisi ekranlara yansıyor
Ancak diğer taraftan pole pozisyonunu galibiyete çevirememe istatistiğinde kariyerine bir yenisini daha ekliyor...
Leclerc 3. sırada damalı bayrağı görerek podyuma çıkma hakkı elde eden son isim oluyor.
Hamilton yarışı 2. sırada tamamlıyor ve en hızlı tur puanını da alıyor!
2023 Meksika GP'de zafer Max Verstappen'in oluyor!
Hamilton'ın orta lastik stratejisi de Leclerc'i geçmesi nedeniyle işe yaramış oldu
En hızlı tur da onda kalacak
Verstappen 15 saniyenin üzerinde farkla zafere gidiyor
Son turrrr
Ricciardo, Russell'ı zorlamaya başladı. Bakalım geçiş yapabilecek mi?
Diğer taraftan 51 zaferle en çok kazananlar listesinde 4. sırada bulunan Alain Prost'u yakalayacak
Verstappen bu yarışı kazandığı an, kendisine ait bir sezonda en çok kazanma rekorunu 16'ya çıkarmış olacak
Ricciardo da Russell'ın DRS aralığına geldi
Sezon başında podyuma oynayan Aston, sezon sonunda sorunlarla boğuşuyor ve iki araçla birden yarışa veda ediyor...
Stroll yarışa veda ediyor... Bottas ile olan teması yarıştan sonra incelenecek
Norris, tribün bölgesinde seyircilere güzel bir şov yapmış
Az önce sarı bayraklar sallanmıştı. Stroll, Bottas'la temas edip spin atmış...
Norris için muazzam diyorum çünkü gerçekten 14. sıradan bu kadar yükseliş art arda geçişler yaptı
Norris geçmesinin ardından doğrudan DRS aralığından da kaçıyor
Gerçekten muazzam bir yükseliş.
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