2023 Meksika GP: Verstappen Meksika'da 5. kez kazandı, Perez kendi evinde yarış dışı

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'sinde yarış bugün gerçekleştirildi.

Pist dışındaki festival havası ve eğlenceli pist yapısı, bu yarışı sezonun en heyecanlı yarışlarından biri hâline getiriyor. Bu yıl da durum farklı değildi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Yarış öncesinde gridde kırmızılar ilk çizgideydi: Charles Leclerc birinci, Carlos Sainz ikinciydi. Bu pistte 5. zaferini kovalayan Max Verstappen üçüncü sıradaydı. Daniel Ricciardo ikinci çizgide eski takım arkadaşının yanındaydı.

Yerel kahraman Sergio Perez beşinciydi, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ilk 10'u tamamlıyordu.

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 19 sürücü gride yerleşti, yarışa pit yolundan başlayacak Lance Stroll ise pit yolunun sonunda yerini aldı.

Böylelikle gözler heyecanla beklenen starta çevrildi. Meksika'da startlar genellikle aksiyon dolu oluyor zira ilk cepten ilk viraja kadar olan mesafe oldukça uzun.

İlk viraja kadar hava koridoru alarak geçiş yapmak oldukça muhtemel oluyor ama ilk viraj dar olduğundan temaslar yaşandığını da görebiliyoruz. Bu yıl da bunun bir örneğini gördük.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış başlarken, Leclerc istediği startı alamadı. Üçüncü viteste bile patinajda kaldı Monakolu pilot.

Kirli taraftan kalkan Sainz da harika bir start alamadı. Kırmızıların aksine Red Bull'lar harika startlar aldılar.

Verstappen daha ilk saniyelerden iki Ferrari'nin arasına girdi. Perez de Leclerc'in hava koridorunu alarak sol taraftan geliyordu.

Perez, Leclerc, Verstappen üçlüsü ilk viraja yan yana girdiler. Verstappen içeride, Leclerc ortada, Perez ise dışarıdaydı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Perez, dışarı çizgiden geç frenle geçiş yapmak istedi ama viraja çok erken dönünce hemen sağ tarafında duran Leclerc'e çarptı.

Meksikalı pilotun aracı havalandı ve büyük hasar aldı. İlk virajı biçerek ikinci sırasını koruyan Leclerc'te ise ön kanat hasarı vardı.

İçeri çizgideki Verstappen ise içeri çizgiden temiz bir şekilde döndü ve liderliği aldı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out

Dışarı uçan Perez yola devam edebildi ve pite geldi ancak aracında çok fazla hasar vardı ve Meksikalı pilot, kendi evindeki yarışa daha ilk turdan veda etmiş oldu.

Elbette yarışı izlemeye gelen yüzbinlerce Meksikalı büyük hayal kırıklığına uğradı, Perez'in mutsuzluğu da yüzünden okunuyordu.

Böylelikle ilk turu Verstappen, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Hamilton, Piastri, Russell ilk 7'si ile tamamladık.

Leclerc'in ön kanadındaki hasar ufaktı ve Monakolu pilot yoluna devam etti. Sonraki turlarda Hamilton, Ricciardo'yu biraz zorlansa da geçti ve dördüncü sıraya yükseldi.

18. tura geldiğimizde Verstappen ise ön tarafta 5 saniyelik bir fark yaratmıştı. Hamilton ise 3. sıra için Sainz'a baskı uygulamaya başladı.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

İlk 19-20 turluk bölümde beklendiği gibi herkes aracının sıcaklığını ve lastikleri yönetmeye çalışıyordu. Fazla aksiyon görmüyorduk.

19. turda Verstappen ilk pit-stop'u için pite geldi ve sert lastiğe geçti. 25. turda ise Hamilton pite gelerek sert lastiğe geçti. Sonrasında Piastri ve Russell'ın da pite geldiğini gördük.

Ferrari pilotları tek pit-stop yapmak istiyorlardı ve orta hamurla pistte kalmaya devam ettiler.

Bu esnada Verstappen sert lastiklerle birer birer geçişlerini yapıyordu ve 28. tura geldiğimizde yeniden 3. sıraya tırmanmıştı. İkinci sıradaki Sainz ile de arasında 1.2 saniye vardı.

Sert lastiklerle çok iyi bir tempo tutturan Verstappen, pite gelmesine rağmen pite gelmemiş olan pilotları geçiyordu.

29. turda Sainz'ı da arkasında bırakan Hollandalı pilotun önünde sadece henüz pite gelmemiş Leclerc vardı.

31 ve 32. turlarda Ferrari pilotları da pite geldi. Böylelikle ilk pit-stop'ların ardından Verstappen, Leclerc, Hamilton, Sainz, Ricciardo, Piastri, Russell, Norris, Albon, Tsunoda ilk 10'u oluştu. Verstappen yaklaşık 16 saniye kadar öndeydi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

33.turda ise güvenlik aracı içeri girdi çünkü ikinci sektörde Kevin Magnussen büyük bir kaza yapmıştı. Kazayı izlediğimizde gördük ki Magnussen'in sol arka süspansiyonu kırılmıştı ve kazanın nedeni mekanik arızaydı.

Bu büyük kazanın ardından bariyerler de büyük hasar almıştı ve bariyerlerin onarımı için 35. turda kırmızı bayrak çıkarıldı, tüm sürücüler pite geldiler.

Yaklaşık 30 turluk kırmızı bayrak periyodunun ardından Verstappen, Leclerc, Hamilton, Sainz, Ricciardo, Piastri, Russell, Tsunoda, Hulkenberg ve Norris ilk 10'u piste çıkıldı.

Yarış durarak start ile yeniden başlayacaktı. İlk 5'te Hamilton (orta), dışında herkeste sert lastik vardı. Kaotik bir start bizi bekliyordu.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle yarışın 2. startı verildi, bu sefer çok daha olaysız bir start izledik. Verstappen çok temiz bir start aldı ve önde kalmayı başardı. Leclerc, Hamilton ve Sainz da sıralarını korudular. Ricciardo ise Russell'a geçilerek 6. sıraya düştü.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45

40. tura geldiğimizde Verstappen 3 saniye kadar öndeydi. Hamilton ise Leclerc'i birkaç tur boyunca takip etmesinin ardından ikinci sıra için geçişini yaptı.

45. tura geldiğimizde Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Russell, Ricciardo, Paistri, Tsunoda, Albon, Hulkenberg ilk 10'u ile yarış devam ediyordu.

Verstappen sert lastikleriyle farkı 5 saniye civarına çıkarmıştı. Hamilton ise orta lastikleri yarış sonuna kadar götürmenin zor olacağından bahsediyordu.

48. turda Fernando Alonso pite gelerek yarıştan çekildi. Gerçekten unutmak isteyeceği bir hafta sonunu geride bırakan Alonso, böylelikle üst üste 2. yarışa damalı bayrağı görmemiş oldu.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Bitime 10 tur kala Verstappen önde rahattı, farkı 12 saniyeye kadar çıkarmıştı. Hamilton ise Leclerc'in 6 saniye kadar önünde ilerliyordu.

Yarış sonuna kadar da ilk 6'da büyük bir değişim yaşanmadı ve Max Verstappen, Meksika'da 5. kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışın ilk startında liderliği alan Verstappen, kırmızı bayrağa kadar yarışı muazzam yönetmişti. Kırmızı bayrağın ardından ikinci startta da hata yapmayan Hollandalı pilot, bu sezonki 16. zaferine ulaştı ve kendisine ait olan "bir sezonda en çok yarış kazanma" rekorunu yeniden kırdı. Bu, ayrıca Verstappen'in kariyerinin 51. zaferiydi ve Red Bull pilotu, bu alanda Alain Prost'u yakalamış oldu.

ikinci sırada finiş gören Hamilton ve üçüncü olan Leclerc, sezonun en eğlenceli podyumlarından biri olan Meksika'da Verstappen'e katıldılar.

Diğer Ferrari'de Carlos Sainz dördüncüydü, yarışa 17. sıradan başlayan Lando Norris ise güçlü bir sürüş ortaya çıkardı ve 5. sırada finiş gördü.

Russell altıncıydı, hafta sonunun sürpriz ismi Ricciardo ise yedinci olarak AlphaTauri için önemli puanlar topladı.

Günün son puanları ise Piastri, Albon ve Ocon'a gitti.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Diğer Alpine'de Gasly on birinci oldu. Piastri ile temas yaşayarak spin atan Tsunoda, buna rağmen 12. sırayı almayı başardı.

Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou yarışı tamamlayan diğer isimler oldular.

İlk turdaki temasla yarış dışı kalan Perez'e ek olarak; Alonso, Stroll, Sargeant ve Magnussen de yarışı tamamlayamadılar.

Stroll, son turlarda Bottas ile temas yaşamasının ardından spin attı ve yarıştan çekildi.

Yarış sonucu: