2023 Meksika GP: Verstappen Meksika'da 5. kez kazandı, Perez kendi evinde yarış dışı

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'sinde yarış bugün gerçekleştirildi.

Pist dışındaki festival havası ve eğlenceli pist yapısı, bu yarışı sezonun en heyecanlı yarışlarından biri hâline getiriyor. Bu yıl da durum farklı değildi.

Yarış öncesinde gridde kırmızılar ilk çizgideydi: Charles Leclerc birinci, Carlos Sainz ikinciydi. Bu pistte 5. zaferini kovalayan Max Verstappen üçüncü sıradaydı. Daniel Ricciardo ikinci çizgide eski takım arkadaşının yanındaydı.

Yerel kahraman Sergio Perez beşinciydi, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ilk 10'u tamamlıyordu.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 19 sürücü gride yerleşti, yarışa pit yolundan başlayacak Lance Stroll ise pit yolunun sonunda yerini aldı.

Böylelikle gözler heyecanla beklenen starta çevrildi. Meksika'da startlar genellikle aksiyon dolu oluyor zira ilk cepten ilk viraja kadar olan mesafe oldukça uzun.

İlk viraja kadar hava koridoru alarak geçiş yapmak oldukça muhtemel oluyor ama ilk viraj dar olduğundan temaslar yaşandığını da görebiliyoruz. Bu yıl da bunun bir örneğini gördük.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış başlarken, Leclerc istediği startı alamadı. Üçüncü viteste bile patinajda kaldı Monakolu pilot.

Kirli taraftan kalkan Sainz da harika bir start alamadı. Kırmızıların aksine Red Bull'lar harika startlar aldılar.

Verstappen daha ilk saniyelerden iki Ferrari'nin arasına girdi. Perez de Leclerc'in hava koridorunu alarak sol taraftan geliyordu.

Perez, Leclerc, Verstappen üçlüsü ilk viraja yan yana girdiler. Verstappen içeride, Leclerc ortada, Perez ise dışarıdaydı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start