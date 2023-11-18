Canlı anlatım: 2023 Las Vegas GP sıralama turları
2023 Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
1. Leclerc
2. Sainz
3. Verstappen
4. Russell
5. Gasly
6. Albon
7. Sargeant
8. Bottas
9. Magnussen
10. Alonso
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