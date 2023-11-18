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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: 2023 Las Vegas GP sıralama turları

2023 Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Las Vegas GP: Vegas'ta pole Leclerc'in, Ferrari 1-2, Hamilton ve Perez son bölüme kalamadı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

2023 Las Vegas GP: Vegas'ta pole Leclerc'in, Ferrari 1-2, Hamilton ve Perez son bölüme kalamadı!
İyi günler
Sıralamalar için anlatımı burada noktalıyor ve haberlere geçiyoruz. Seans sonrası tüm açıklamaları sitemizden takip edebilirsiniz.
Son bölümde 8 farklı araç vardı ve bunlar içerisinde en yavaşı Aston Martin oldu
En büyük hayal kırıklığı Alonso oldu.
Sainz'ın 12. sıraya gerilemesiyle arkasındaki isimler birer sıra yükselecekler
Sıralamaların son bölümü şu şekilde tamamlanıyor:

1. Leclerc
2. Sainz
3. Verstappen
4. Russell
5. Gasly
6. Albon
7. Sargeant
8. Bottas
9. Magnussen
10. Alonso
Verstappen yavaş son turuna rağmen sıralamaları 3. sırada tamamlıyor. Bu, yarınki yarışta Leclerc'le ilk çizgide olacağı manasına geliyor
Carlos Sainz ikinci oluyor ancak hatırlayacağınız üzere ilk seanstaki kaza sonrası değişen batarya nedeniyle 10 sıra grid cezası bulunuyor
Leclerc, 1:32.726 ile pistin en hızlı turunu atarak Las Vegas'ta pole pozisyonunu kazanıyor!!!
Arka tarafta pozisyonlar sürekli değişti
Verstappen'in şansına onu geçebilen olmuyor
Verstappen'in son turu kötü geliyor
LEclerc pole pozisyonunda diyebiliriz
Sainz derecesini geliştiriyor ama geçemiyor!!!
Leclerc, 1:32.726 ile derecesini iyileştiriyor!
Magnussen 4. sıraya yükseldi!
Zaman ekranlarına göre Verstappen'de kullanılmış bir set, diğer herkeste sıfır set yumuşak lastik var
İkinci seanstaki en hızlı tur 1:32.775 ile Leclerc'e aitti
Leclerc lider ama ilk zaman turunda bence istediği kadar hızlı bir tur atamadı
Son 2 dk!
Verstappen de piste çıktı. Son tur zamanı ondan gelecek gibi
Sainz'ın başını çektiği grubu Alonso, Russell, Sargeant takip ediyorlar. Hava koridoru burada 0.3 - 0.4 sn civarında destek sağlayabiliyor
Leclerc piste çıktı, sadece Verstappen kaldı
Bottas, ilk ve tek turu için pistte
Leclerc ve Verstappen, yeni lastiklerle henüz piste çıkmadı. Sainz bu isimlerden erken piste yöneldi
Verstappen'in bariyerlere çok yaklaştığı ekranlara yansıyor
Russell; Gasly ve Magnussen'i geçerek 5. sıraya yükseliyor ancak liderin yarım saniyeden fazla gerisinde kalıyor
Geçici pole pozisyonu Leclerc'de. Russell, Albon, Sargeant ve Bottas henüz tur zamanına sahip değiller.
İlk turlarını atan pilotlar yeni lastikler için pite geldiler
Russell'ın ikinci turu da hazırlık amaçlı.
Tamamlanan turlara göre sıralama:

1. Leclerc
2. Sainz
3. Verstappen
4. Alonso
5. Gasly
6. Magnussen
Beklediğimizden daha yakın başladı son bölüm ancak dereceler ikinci seansa göre daha yavaş
İlk turların ardından Leclerc 1:33.021 ile lider. Sainz 0.022 sn geride 2., Verstappen 0.08 sn geride 3.!
İlk dereceler geliyor
Sargeant da piste çıktı
Leclerc, Sainz, Verstappen ve Russell'da sıfır set yumuşak, diğerlerinde kullanılmış setler var
Russell ve Bottas harici tüm isimler pistte
Gasly, Alonso, Magnussen, Leclerc ve Sainz hemen piste çıktılar
3. seans başlıyor
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