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Formula 1 Las Vegas GP
Sıralama turları raporu

2023 Las Vegas GP: Vegas'ta pole Leclerc'in, Ferrari 1-2, Hamilton ve Perez son bölüme kalamadı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, celebrates with his team in Parc Ferme

Amerika'nın gözde şehirlerinden, dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz, Formula 1'e 40 yıldan daha uzun bir süre önce ev sahipliği yapmış olan Las Vegas; bu yıl F1 takvimine geri döndü.  

Sportif anlamda olmasa da gösteri açısından belki de F1 tarihinin en görkemli hafta sonu olarak gösterebileceğimiz Las Vegas GP'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi ve pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu. Gridde Leclerc'in yanında Max Verstappen olacak. 

Las Vegas GP, Pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak. 

Yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

1'32.726

 240.748
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.378

1'33.104

 239.770
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.386

1'33.112

 239.749
4 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+0.513

1'33.239

 239.423
5 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.597

1'33.323

 239.207
6 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+0.787

1'33.513

 238.721
7 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari

+0.799

1'33.525

 238.691
8 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+0.811

1'33.537

 238.660
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.829

1'33.555

 238.614
10 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+1.111

1'33.837

 237.897
11 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+1.129

1'33.855

 237.852
12 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.044

1'32.770

 240.633
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.253

1'33.979

 237.538
14 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull

+1.582

1'34.308

 236.709
15 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+1.977

1'34.703

 235.722
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+2.108

1'34.834

 235.396
17 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari

+2.123

1'34.849

 235.359
18 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+2.124

1'34.850

 235.356
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.473

1'34.199

 236.983
20 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull

+3.721

1'36.447

 231.459
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Q3-Üçüncü bölüm: Leclerc pole'ü aldı, Sainz ikinci

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari ve Williams pilotlarına ek olarak Max Verstappen, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, George Russell, Pierre Gasly mücadele etti. 

12 dakikalık seansın başlamasıyla pilotlar hemen ilk denemeleri için lastik hazırlama turlarına başladılar. 

İlk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:33.021'lik derecesiyle liderdi, Sainz takım arkadaşının 0.022 saniye arkasında ikinciydi. Max Verstappen ise 0.083 saniye geride üçüncüydü. Fernando Alonso ve George Russell ise yarım saniye geride ilk 5'i tamamlıyordu. 

Bitime 3 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıktılar ve Leclerc derecesini bir kez daha geliştirerek pole pozisyonuna uzandı. Hem Leclerc hem de Ferrari hafta sonu boyunca en hızlı ekip görüntüsü çizdiler ve sıralama turlarına da bu tempolarını taşıdılar. 

Sainz takım arkadaşının 0.044 saniye gerisinde ikinci sırayı alsa da kendisini yarış için 10 saniyelik bir grid cezası bekliyor. Dolayısıyla Sainz yarın yarışa 12. sıradan başlayacak. 

Max Verstappen son denemesinde ilk iki sektörde kendisinden yavaş kaldı ve pite geldi, yine de 3. sırayı almayı başardı. Hollandalı pilot, Sainz'ın cezasıyla birlikte yarışa ilk çizgiden başlayacak. 

Geriye kalan tek Mercedes'te George Russell dördüncü sırayı alırken, Pierre Gasly ilk 5'i tamamladı. Williams pilotları gridde arka arkaya olacaklar: Albon altıncı, Sargeant yedinci sırada. 

Bottas, Magnussen ve Alonso ilk 10'u tamamladılar. Tabii bu isimlerin hepsi de Sainz'ın 12. sıraya gerilemesiyle birer sıra yükselecekler. 

Q3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

1'32.726

   240.748
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23

+0.044

1'32.770

 0.044 240.633
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 19

+0.378

1'33.104

 0.334 239.770
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.386

1'33.112

 0.008 239.749
5 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 25

+0.513

1'33.239

 0.127 239.423
6 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 21

+0.597

1'33.323

 0.084 239.207
7 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 23

+0.787

1'33.513

 0.190 238.721
8 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 19

+0.799

1'33.525

 0.012 238.691
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 23

+0.811

1'33.537

 0.012 238.660
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24

+0.829

1'33.555

 0.018 238.614
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Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45

Q2-İkinci bölüm: Leclerc yine lider, Hamilton ve Perez elendi! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

İkinci bölümde Ferrari'ler bir vites daha artırdılar, özellikle de Leclerc çok hızlıydı. Monakolu pilot, 1:32.775 ile bir kez daha en hızlı isim oldu. Sainz ise takım arkadaşının yarım saniye kadar arkasında ikinciydi. 

Mercedes'te George Russell üçüncü olurken, Gasly ve Verstapppen ilk 5'i tamamladı. Albon, Alonso, Magnussen, Sargeant ve Bottas ise son Q3 biletlerini kaptılar. 

Hamilton, son turunda istediği kadar zaman bulamadı ve 11. olarak elendi. On ikinci sırada ise Sergio Perez vardı. Red Bull, bitime 2 dakika kala elenme bölgesine nispeten yakın bir noktada olan Perez'i garajda tuttu ve piste yollamadı. Bu kumar tutmadı ve pist gelişimi sayesinde de son saniyelerde birçok isim derecesini geliştirdi. Böylelikle Perez 12. sıraya gerilemiş oldu. 

Hamilton ve Perez'in de elenmesiyle, McLaren pilotlarının ardından iki sürpriz ismi daha beklenenden erken kaybetmiş olduk. 

Nico Hulkenberg, 5 sıra grid cezası olan Lance Stroll ve Daniel Ricciardo ise sıralama turlarına Q2'de veda eden diğer isimler oldular. 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

1'32.775

   240.620
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 16

+0.563

1'33.338

 0.563 239.169
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.576

1'33.351

 0.013 239.136
4 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 18

+0.719

1'33.494

 0.143 238.770
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 14

+0.797

1'33.572

 0.078 238.571
6 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 16

+0.813

1'33.588

 0.016 238.530
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 17

+0.842

1'33.617

 0.029 238.456
8 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 17

+0.889

1'33.664

 0.047 238.337
9 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 18

+0.958

1'33.733

 0.069 238.161
10 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 15

+1.034

1'33.809

 0.076 237.968
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 15

+1.062

1'33.837

 0.028 237.897
12 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 14

+1.080

1'33.855

 0.018 237.852
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 17

+1.204

1'33.979

 0.124 237.538
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 18

+1.424

1'34.199

 0.220 236.983
15 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 18

+1.533

1'34.308

 0.109 236.709
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Q1-Birinci bölüm: Leclerc lider, McLaren'lar elendi! 

Vegas'ta sıralama seansı her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Ferrari antrenmanlardaki temposunu sıralamaya da yansıtmış gibi duruyordu zira Leclerc ve Sainz birinci bölümü ilk iki sırada noktaladılar. 

Russell, Verstappen, Hulkenberg, Gasly, Bottas, Hamilton, Magnussen ve Alonso ise ilk 10'u tamamladılar. 

İlk 15'te yer alarak Q2'ye kalan diğer isimler Lance Stroll, Logan Sargeant, Sergio Perez, Alexander Albon ve Daniel Ricciardo oldular. 

Elenme bölgesinde baktığımızda bizi McLaren'lar karşıladı, muhtemelen sıralama turlarının en büyük sürprizi de buydu. McLaren'ın bu pistte zorlanmasını bekliyorduk ama Zak Brown'un da dediği gibi iki araçla birden Q1'de elenmelerini kendileri de beklemiyorlardı. Las Vegas GP'ye Lando Norris on altıncı, Oscar Piastri on dokuzuncu sıradan başlayacak. 

Seansın son bölümünde trafikte kalan Esteban Ocon, son zaman turuna son anda başladı ama sonrasında Ocon'un hemen arkasında yer alan Max Verstappen kendisini ilk virajda içeri atınca Fransız pilotun turu gitmiş oldu. Bu da seansın ilginç anlarından biriydi.  

 

Guanyu Zhou on sekizinci olurken, Yuki Tsunoda son sırayı aldı ve elendi. 

Q1 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

1'33.617

   238.456
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.234

1'33.851

 0.234 237.862
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.520

1'34.137

 0.286 237.139
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8

+0.573

1'34.190

 0.053 237.006
5 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10

+0.648

1'34.265

 0.075 236.817
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 10

+0.655

1'34.272

 0.007 236.799
7 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 9

+0.688

1'34.305

 0.033 236.717
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8

+0.690

1'34.307

 0.002 236.712
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 10

+0.720

1'34.337

 0.030 236.636
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.805

1'34.422

 0.085 236.423
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10

+0.887

1'34.504

 0.082 236.218
12 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 10

+0.908

1'34.525

 0.021 236.166
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 8

+0.957

1'34.574

 0.049 236.043
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+1.017

1'34.634

 0.060 235.894
15 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 10

+1.066

1'34.683

 0.049 235.771
16 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9

+1.086

1'34.703

 0.020 235.722
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 10

+1.217

1'34.834

 0.131 235.396
18 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 10

+1.232

1'34.849

 0.015 235.359
19 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+1.233

1'34.850

 0.001 235.356
20 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 9

+2.830

1'36.447

 1.597 231.459
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