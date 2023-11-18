2023 Las Vegas GP: Vegas'ta pole Leclerc'in, Ferrari 1-2, Hamilton ve Perez son bölüme kalamadı!
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Amerika'nın gözde şehirlerinden, dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz, Formula 1'e 40 yıldan daha uzun bir süre önce ev sahipliği yapmış olan Las Vegas; bu yıl F1 takvimine geri döndü.
Sportif anlamda olmasa da gösteri açısından belki de F1 tarihinin en görkemli hafta sonu olarak gösterebileceğimiz Las Vegas GP'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi ve pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu. Gridde Leclerc'in yanında Max Verstappen olacak.
Las Vegas GP, Pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.
Yarış gridi:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Zaman
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
1'32.726
|240.748
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.378
1'33.104
|239.770
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.386
1'33.112
|239.749
|4
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|
+0.513
1'33.239
|239.423
|5
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+0.597
1'33.323
|239.207
|6
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|
+0.787
1'33.513
|238.721
|7
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|
+0.799
1'33.525
|238.691
|8
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|
+0.811
1'33.537
|238.660
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|
+0.829
1'33.555
|238.614
|10
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|
+1.111
1'33.837
|237.897
|11
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.129
1'33.855
|237.852
|12
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.044
1'32.770
|240.633
|13
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|
+1.253
1'33.979
|237.538
|14
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|
+1.582
1'34.308
|236.709
|15
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|
+1.977
1'34.703
|235.722
|16
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|
+2.108
1'34.834
|235.396
|17
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|
+2.123
1'34.849
|235.359
|18
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+2.124
1'34.850
|235.356
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|
+1.473
1'34.199
|236.983
|20
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|
+3.721
1'36.447
|231.459
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Q3-Üçüncü bölüm: Leclerc pole'ü aldı, Sainz ikinci
Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari ve Williams pilotlarına ek olarak Max Verstappen, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, George Russell, Pierre Gasly mücadele etti.
12 dakikalık seansın başlamasıyla pilotlar hemen ilk denemeleri için lastik hazırlama turlarına başladılar.
İlk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:33.021'lik derecesiyle liderdi, Sainz takım arkadaşının 0.022 saniye arkasında ikinciydi. Max Verstappen ise 0.083 saniye geride üçüncüydü. Fernando Alonso ve George Russell ise yarım saniye geride ilk 5'i tamamlıyordu.
Bitime 3 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıktılar ve Leclerc derecesini bir kez daha geliştirerek pole pozisyonuna uzandı. Hem Leclerc hem de Ferrari hafta sonu boyunca en hızlı ekip görüntüsü çizdiler ve sıralama turlarına da bu tempolarını taşıdılar.
Sainz takım arkadaşının 0.044 saniye gerisinde ikinci sırayı alsa da kendisini yarış için 10 saniyelik bir grid cezası bekliyor. Dolayısıyla Sainz yarın yarışa 12. sıradan başlayacak.
Max Verstappen son denemesinde ilk iki sektörde kendisinden yavaş kaldı ve pite geldi, yine de 3. sırayı almayı başardı. Hollandalı pilot, Sainz'ın cezasıyla birlikte yarışa ilk çizgiden başlayacak.
Geriye kalan tek Mercedes'te George Russell dördüncü sırayı alırken, Pierre Gasly ilk 5'i tamamladı. Williams pilotları gridde arka arkaya olacaklar: Albon altıncı, Sargeant yedinci sırada.
Bottas, Magnussen ve Alonso ilk 10'u tamamladılar. Tabii bu isimlerin hepsi de Sainz'ın 12. sıraya gerilemesiyle birer sıra yükselecekler.
Q3 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
1'32.726
|240.748
|2
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.044
1'32.770
|0.044
|240.633
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+0.378
1'33.104
|0.334
|239.770
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.386
1'33.112
|0.008
|239.749
|5
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|25
|
+0.513
1'33.239
|0.127
|239.423
|6
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|21
|
+0.597
1'33.323
|0.084
|239.207
|7
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|23
|
+0.787
1'33.513
|0.190
|238.721
|8
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|
+0.799
1'33.525
|0.012
|238.691
|9
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|23
|
+0.811
1'33.537
|0.012
|238.660
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+0.829
1'33.555
|0.018
|238.614
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Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Logan Sargeant, Williams FW45
Q2-İkinci bölüm: Leclerc yine lider, Hamilton ve Perez elendi!
Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.
İkinci bölümde Ferrari'ler bir vites daha artırdılar, özellikle de Leclerc çok hızlıydı. Monakolu pilot, 1:32.775 ile bir kez daha en hızlı isim oldu. Sainz ise takım arkadaşının yarım saniye kadar arkasında ikinciydi.
Mercedes'te George Russell üçüncü olurken, Gasly ve Verstapppen ilk 5'i tamamladı. Albon, Alonso, Magnussen, Sargeant ve Bottas ise son Q3 biletlerini kaptılar.
Hamilton, son turunda istediği kadar zaman bulamadı ve 11. olarak elendi. On ikinci sırada ise Sergio Perez vardı. Red Bull, bitime 2 dakika kala elenme bölgesine nispeten yakın bir noktada olan Perez'i garajda tuttu ve piste yollamadı. Bu kumar tutmadı ve pist gelişimi sayesinde de son saniyelerde birçok isim derecesini geliştirdi. Böylelikle Perez 12. sıraya gerilemiş oldu.
Hamilton ve Perez'in de elenmesiyle, McLaren pilotlarının ardından iki sürpriz ismi daha beklenenden erken kaybetmiş olduk.
Nico Hulkenberg, 5 sıra grid cezası olan Lance Stroll ve Daniel Ricciardo ise sıralama turlarına Q2'de veda eden diğer isimler oldular.
Q2 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
1'32.775
|240.620
|2
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.563
1'33.338
|0.563
|239.169
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.576
1'33.351
|0.013
|239.136
|4
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|18
|
+0.719
1'33.494
|0.143
|238.770
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.797
1'33.572
|0.078
|238.571
|6
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|16
|
+0.813
1'33.588
|0.016
|238.530
|7
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|
+0.842
1'33.617
|0.029
|238.456
|8
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|17
|
+0.889
1'33.664
|0.047
|238.337
|9
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|
+0.958
1'33.733
|0.069
|238.161
|10
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|
+1.034
1'33.809
|0.076
|237.968
|11
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+1.062
1'33.837
|0.028
|237.897
|12
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+1.080
1'33.855
|0.018
|237.852
|13
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.204
1'33.979
|0.124
|237.538
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|
+1.424
1'34.199
|0.220
|236.983
|15
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|
+1.533
1'34.308
|0.109
|236.709
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Q1-Birinci bölüm: Leclerc lider, McLaren'lar elendi!
Vegas'ta sıralama seansı her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Ferrari antrenmanlardaki temposunu sıralamaya da yansıtmış gibi duruyordu zira Leclerc ve Sainz birinci bölümü ilk iki sırada noktaladılar.
Russell, Verstappen, Hulkenberg, Gasly, Bottas, Hamilton, Magnussen ve Alonso ise ilk 10'u tamamladılar.
İlk 15'te yer alarak Q2'ye kalan diğer isimler Lance Stroll, Logan Sargeant, Sergio Perez, Alexander Albon ve Daniel Ricciardo oldular.
Elenme bölgesinde baktığımızda bizi McLaren'lar karşıladı, muhtemelen sıralama turlarının en büyük sürprizi de buydu. McLaren'ın bu pistte zorlanmasını bekliyorduk ama Zak Brown'un da dediği gibi iki araçla birden Q1'de elenmelerini kendileri de beklemiyorlardı. Las Vegas GP'ye Lando Norris on altıncı, Oscar Piastri on dokuzuncu sıradan başlayacak.
Seansın son bölümünde trafikte kalan Esteban Ocon, son zaman turuna son anda başladı ama sonrasında Ocon'un hemen arkasında yer alan Max Verstappen kendisini ilk virajda içeri atınca Fransız pilotun turu gitmiş oldu. Bu da seansın ilginç anlarından biriydi.
Guanyu Zhou on sekizinci olurken, Yuki Tsunoda son sırayı aldı ve elendi.
Q1 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
1'33.617
|238.456
|2
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.234
1'33.851
|0.234
|237.862
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.520
1'34.137
|0.286
|237.139
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.573
1'34.190
|0.053
|237.006
|5
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|10
|
+0.648
1'34.265
|0.075
|236.817
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|10
|
+0.655
1'34.272
|0.007
|236.799
|7
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|9
|
+0.688
1'34.305
|0.033
|236.717
|8
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.690
1'34.307
|0.002
|236.712
|9
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|10
|
+0.720
1'34.337
|0.030
|236.636
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|9
|
+0.805
1'34.422
|0.085
|236.423
|11
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|10
|
+0.887
1'34.504
|0.082
|236.218
|12
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|10
|
+0.908
1'34.525
|0.021
|236.166
|13
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.957
1'34.574
|0.049
|236.043
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|8
|
+1.017
1'34.634
|0.060
|235.894
|15
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|10
|
+1.066
1'34.683
|0.049
|235.771
|16
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+1.086
1'34.703
|0.020
|235.722
|17
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|10
|
+1.217
1'34.834
|0.131
|235.396
|18
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|10
|
+1.232
1'34.849
|0.015
|235.359
|19
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+1.233
1'34.850
|0.001
|235.356
|20
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|9
|
+2.830
1'36.447
|1.597
|231.459
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