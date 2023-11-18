Canlı anlatım: Las Vegas GP 3. antrenman seansı
2023 Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilecek 3. ve son antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
1. Russell
2. Piastri
3. Sargeant
4. Verstappen
5. Perez
6. Albon
7. Alonso
8. Hamilton
9. Bottas
10. Magnussen
11. Norris
12. Hulkenberg
13. Stroll
14. Ocon
15. Zhou
16. Leclerc
17. Sainz
18. Tsunoda
19. Gasly
20. Ricciardo
Motorsport.com Türkiye 🇹🇷 (@motorsportcomtr) • Instagram fotoğrafları ve videoları
Cihangir Perperik (@cihangirp) • Instagram fotoğrafları ve videoları
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