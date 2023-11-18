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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Las Vegas GP 3. antrenman seansı

2023 Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilecek 3. ve son antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Can Çarpıcı
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Las Vegas GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Russell ve Mercedes zirvede, Piastri ikinci!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell ilk sırada tamamladı.

2023 Las Vegas GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Russell ve Mercedes zirvede, Piastri ikinci!
Las Vegas GP sıralama turları 11'de başlayacak. Sıralamalarda görüşmek üzere...
3. antrenman sonucu

1. Russell
2. Piastri
3. Sargeant
4. Verstappen
5. Perez
6. Albon
7. Alonso
8. Hamilton
9. Bottas
10. Magnussen
11. Norris
12. Hulkenberg
13. Stroll
14. Ocon
15. Zhou
16. Leclerc
17. Sainz
18. Tsunoda
19. Gasly
20. Ricciardo
Heyecan verici bir sıralama bizi bekliyor gibi
Ancak özellikle Ferrari'lerin ve Red Bull'ların en hızlı turunu göremediğimizi hatırlatmam lazım
Böylece 1:34.093 ile Russell, 3. antrenman seansının en hızlı ismi oluyor
Albon'un kazası, Las Vegas'taki ilk kaza oluyor! Şu ana kadar birçok pist dışı ziyaret görsek de bir yerlere vuran olmamıştı
Seans Albon'un kazasıyla birlikte sona eriyor
Antrenmanlarda kırmızı bayrak sallandığında süre durdurulmuyor
Seansın bitmesine 4 dk varken kırmızı bayrak çıkıyor
Albon sol arka lastiği bariyerlere vurarak süspansiyona hasar vermiş ve tekerlek yerinden çıkmış
Evet, Albon'uns sol arka lastiği
Williams'a ait gibi
Pist üstünde bir lastik duruyor!
Russell, 1:34.093 ile ilk sıraya yükseliyor!
Seansın başında büyük ölçüde orta lastiklerle yapılan sürüşlerin ardından şu anda herkes yumuşak lastiklerle pistte.
Son 8 dk
 
Norris hızlı turuna rağmen ancak 9. olabiliyor
Birazdan Leclerc'in 1:33'lü tur elde ettiğini görebiliriz gibi...
Piastri, 1:34.491 ile ilk sıraya yükseliyor. Pist kauçuk kapladıkça ve yumuşak lastiklerle dereceler geldikçe, en iyi tur daha da iyileşiyor.
Verstappen en hızlı ilk sektör zamanıyla geliyordu ancak kaçış alanına çıktı...
1:34.645 ile Sargeant 2. sıraya yükseliyor!
Zhou bir kez daha lastiklerini kilitliyor. Yarışta en büyük sorunlardan birisi bu olabilir
Art arda gelen hızlı turlarla Albon gerilemişti ancak 1:34.726 ile yeniden 3. sıraya yükseldi
Sıralamalarda 1:32'li dereceler görebilir miyiz?
Son 15 dk
1:34.585 ile Russell ilk sıraya yükseliyor!
Yumuşak lastiklerle turlar geldikçe dereceler iyileşiyor
Piastri de 1:35.301 ile 5. sıraya yükseldi
1:34.9 ile Alonso 3. sıraya yükseliyor!
Zhou, 1:36.004 ile 7. sıraya yükselerek Hamilton'ı geçti
Hamilton'ın yumuşak lastiklerle turu o kadar iyi değildi. Kendisine telsizden 2. zaman turunun daha iyi olacağı söylendi.
Leclerc'in bir virajda duvara 6 cm kadar yaklaştığı ekranlara yansıyor!
Russell, 1:35.106 ile daha iyi bir tur atıyor ve 3. sıraya yükseliyor
Hamilton, 1:36.041 ile ancak 6. olabiliyor
 
Albon derecesini bir miktar geliştirdi ve Verstappen'le farkı 0.8 sn'ye düşürdü. Williams pilotu hâlâ 3. sırada
Bu arada Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik de bu hafta sonu Las Vegas GP'yi yerinden izliyor. Onun çekimlerinden gelişmeleri takip etmek için Motorsport Türkiye ve Cihangir Perperik Instagram hesaplarını takibe alabilirsiniz.

Motorsport.com Türkiye 🇹🇷 (@motorsportcomtr) • Instagram fotoğrafları ve videoları
Cihangir Perperik (@cihangirp) • Instagram fotoğrafları ve videoları
Hamilton ve Russell yumuşak lastiklerle pistteler. Artık onların yükselişini göreceğiz
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