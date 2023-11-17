Canlı anlatım: Las Vegas GP 2. antrenman seansı
2023 Las Vegas GP 2. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
- Leclerc, Ferrari
- Sainz, Ferrari
- Alonso, Aston Martin
- Perez, Red Bull
- Bottas, Alfa Romeo
- Verstappen, Red Bull
- Hulkenberg, Haas
- Stroll, Aston Martin
- Hamilton, Mercedes
- Albon, Williams
Şu ana kadar 7.5 saniyelik bir gelişme olduğunu ancak bunun daha da ilerleyeceğini söyleyebiliriz
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