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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Las Vegas GP 2. antrenman seansı

2023 Las Vegas GP 2. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Las Vegas GP: Gece 02:30'da başlayan 2. antrenmanda Leclerc en hızlı isim, Ferrari 1-2!

2023 Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Las Vegas GP: Gece 02:30'da başlayan 2. antrenmanda Leclerc en hızlı isim, Ferrari 1-2!
Anlatımı burada noktalıyoruz. Pilotlar hemen uyumaya gitmezlerse, seans sonrası açıklamaları sitemizden okumaya devam edebilirsiniz.
 
Ferrari pilotlarının arkasında Aston Martin'den Fernando Alonso 3. hızlı isim olurken onu Perez, Bottas, Verstappen, Hulkenberg, Stroll,  Hamilton ve Albon takip ettiler
Leclerc, 1:35.265'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti.
2. antrenman seansı damalı bayrakla birlikte sona eriyor
Bir kez daha sarı bayraklar sallanıyor
Birinci antrenmanda yaşananlar nedeniyle olumsuz bir başlangıç olsa da 2. antrenmanın başlamasıyla her şey daha normal göründü.
Bu saatten sonra hızlı derecenin gelmeyeceğini ve Leclerc'in seansı ilk sırada tamamlayacağını söyleyebiliriz.
Sargeant'ın kaçış alanı ziyaretiyle kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı
Son 5 dk
Derecelerin geliştiği bölümleri takip etmek biraz daha zevkliydi, uzun sürüşlerde sıkıcı bir hal aldığını söyleyebilirim. Seanstan sonra uzun sürüşlerin nasıl olduklarına bakacağız
Hafta sonu ilerledikçe bu durum iyileşebilir ancak şartların soğuk olması, bunun devam etmesine neden olabilir
Russell bir kez daha pist dışına çıkıyor... İlginç bir şekilde ilk 80 dk boyunca bir kaza izlemedik ancak neredeyse tüm pilotlar kaçış noktalarına birden fazla kez çıkmaktan kurtulamadı
Bu bölümde sürücülerin büyük ölçüde uzun sürüşler yaptıklarını ve tur gelişimlerinin bu nedenle durakladığını söyleyebiliriz
Son 10 dakikaya doğru ilk 10 şu şekilde

  1. Leclerc, Ferrari
  2. Sainz, Ferrari
  3. Alonso, Aston Martin
  4. Perez, Red Bull
  5. Bottas, Alfa Romeo
  6. Verstappen, Red Bull
  7. Hulkenberg, Haas
  8. Stroll, Aston Martin
  9. Hamilton, Mercedes
  10. Albon, Williams
Gasly haricinde tüm pilotlar pistte
Leclerc yarım saniye farkla liderliğini sürdürüyor
Son 15 dakika... Pilotlar son hakları için pistteler
Şu ana kadar izlediğimiz bölümde Ferrari'nin diğerlerinden daha iyi bir momentuma sahip olduğunu, Red Bull'un henüz istediği seviyede olmadığını söyleyebiliriz.
Son 20 dk
Bu arada şu anda Las Vegas'ta saat 03:40! Evet, bu saatte bir antrenman seansı. Pek önemsemiyoruz belki ama tarihi anlardan birisi
2. seansın ilk derecesi 1:43.832 ile Piastri'den gelmişti. Şu anki en hızlı derece ise 1:35.254 ile Leclerc'e ait. 

Şu ana kadar 7.5 saniyelik bir gelişme olduğunu ancak bunun daha da ilerleyeceğini söyleyebiliriz
Alonso da blokajla birlikte kaçış alanına çıkıyor. Onu Sainz takip ediyor...
Hafta sonunun en çok konuşulan ikonlarından birisi: Sphere (Küre)


 
Zhou pist dışına çıkmıyor ama sol ön lastiğini yakıyor... Bu tür durumlarda lastikleri yakmaktansa kaçış alanına çıkmak daha mantıklı görünüyor
1:35.265 ile Leclerc, 0.5 sn fark açıyor!
Ancak Alonso, şu anda Leclerc'in 0.097 sn gerisinde 2. sıraya yükseldi!
Leclerc şu ana kadar en hızlı isim olarak zirvedeki yerini koruyor ancak Sainz, Perez ve Bottas Verstappen'i geride bıraktılar
3 dakikalık pit stop vermiştik, o arada dereceler bayağı değişmiş :)
Sarı bayraklar Russell'ın pist dışına çıkması sonucu sallanmış
Hulkenberg, 0.8 sn geride 5. sıraya yükseliyor
Verstappen, derecesini iyileştirdi ancak Leclerc'le hâlâ 0.487 sn fark var
İlk iki sektörde sarı bayraklar sallanıyor
Son dönemin flaş takımı McLaren, şu ana kadar oldukça zayıf kaldı ancak bunun gerçekçi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bakalım McLaren elini gösterdiğinde nerede yer alacak
1:35.696 ile Leclerc ilk sıraya yükseliyor. Şu ana kadar 1:36 altına inen ilk isim Leclerc oluyor
Bu iki ismin derecesi, önceki hızlı turlardan 0.3 sn kadar daha hızlıydı
1:36.354 ile ilk sıraya yükseliyor! Verstappen'den önce Sainz liderliği ele geçirmişti
Verstappen geliyor...
 
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