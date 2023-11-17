Canlı anlatım: Las Vegas GP 2. antrenman seansı

13:39 2. seansın ilk derecesi 1:43.832 ile Piastri'den gelmişti. Şu anki en hızlı derece ise 1:35.254 ile Leclerc'e ait.



Şu ana kadar 7.5 saniyelik bir gelişme olduğunu ancak bunun daha da ilerleyeceğini söyleyebiliriz