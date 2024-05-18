Canlı anlatım
Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP sıralama turları
2024 Emilia-Romagna GP öncesinde sıralamalarda yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Sıralamalar Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton, Ricciardo ve Hulkenberg şeklinde tamamlanıyor
Ancak henüz kimse rahat değil. Diyebileceğimiz tek şey, Red Bull'un cuma günkü sorunları atlattığı ve liderlik mücadelesine döndüğü...
İlk hakların ardından geçici pole pozisyonu Verstappen'in! Onun arkasında sıralama Norris, Leclerc, Piastri, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton ve Hulkenberg şeklinde.
Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz 3 ve 5. sıralarda kalıyorlar! Leclerc, liderin 0.147 sn gerisinde, Sainz ise yarım saniye
Russell telsizden takıma kendisini ilk turda neden kullanılmış lastiklerle çıkardıklarını sordu ve bu yüzden son turda baskı altında kaldığını söyledi.
Sıralamalara kadar Ferrari ve McLaren çok güçlülerdi, Red Bull sorun yaşıyordu ancak görünüşe göre Red Bull, bir kez daha Cumartesi günü yapılması gereken şeyi yapmış ve ön sıralara dönmüş durumda... Ancak henüz her şey bitmiş değil. Bu üç takım gerçekten birbirine yakın duruyor ve RB ile Tsunoda'nın turları da etkileyici...
İkinci seansı ilk sırada tamamlayan isim yine Verstappen oluyor. Onu Leclerc ve Tsunoda takip ediyorlar.
RB takımı Tsunoda'nın turundan o kadar emin olacak ki ikinci kez piste bile çıkarmadı... Ya da lastiği son seans için saklıyorlar...
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