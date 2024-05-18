Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP sıralama turları

17:44 Sıralamalara kadar Ferrari ve McLaren çok güçlülerdi, Red Bull sorun yaşıyordu ancak görünüşe göre Red Bull, bir kez daha Cumartesi günü yapılması gereken şeyi yapmış ve ön sıralara dönmüş durumda... Ancak henüz her şey bitmiş değil. Bu üç takım gerçekten birbirine yakın duruyor ve RB ile Tsunoda'nın turları da etkileyici...