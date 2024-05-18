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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP sıralama turları

2024 Emilia-Romagna GP öncesinde sıralamalarda yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Emilia-Romagna GP sıralama turları: Verstappen pole pozisyonunda, Piastri 2.!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Emilia Romagna GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda pole pozisyonunu Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

Emilia-Romagna GP sıralama turları: Verstappen pole pozisyonunda, Piastri 2.!
Anlatımı burada noktalayarak haberlere geçiyoruz. Yarınki yarışta görmek üzere
Sıralamalar Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton, Ricciardo ve Hulkenberg şeklinde tamamlanıyor
Pole pozisyonu Verstappen'in! Verstappen, art arda 8 pole'le Senna'yı yakalıyor!
Piastri 2. sıraya yükseliyor!!!
Verstappen 1:14.746 ile derecesini iyileştiriyor!
Damalı bayrak sallanıyor!
Verstappen 2. sektörde de en hızlısı
Leclerc derecesini çok az geliştirdi ama 3. sırada
Verstappen ilk sektörde en hızlı zamanı kaydetti
Ricciardo 8. sıraya yükseldi
Hulkenberg 9. sırada kalıyor
Hulkenberg ve Ricciardo şu anda hızlı turlarını atıyorlar
Son sözü McLaren pilotları söyleyecek şu anki pist üstü pozisyonlara göre
Pilotlar son hakları için piste çıkmaya başladılar...
Ancak henüz kimse rahat değil. Diyebileceğimiz tek şey, Red Bull'un cuma günkü sorunları atlattığı ve liderlik mücadelesine döndüğü...
Tur zamanları gerçek manada hızlanırken üç takımda üç sürücü diğerlerinden bir miktar ayrıştılar.
İlk hakların ardından geçici pole pozisyonu Verstappen'in! Onun arkasında sıralama Norris, Leclerc, Piastri, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton ve Hulkenberg şeklinde.
Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz 3 ve 5. sıralarda kalıyorlar! Leclerc, liderin 0.147 sn gerisinde, Sainz ise yarım saniye
Piastri 0.279 sn geride 3. oluyor
1:14.869 ile en hızlı derece Verstappen'den geliyor! Norris sadece 0.073 sn gerisinde 2.!
İlk zaman Hulkenberg'den geliyor: 1:16.308
Hulkenberg, Russell ve Hamilton'da kullanılmış yumuşak lastikler var.
Ricciardo hariç tüm pilotlar piste çıktılar. Hepsinden ikişer hızlı tur denemesi izleyeceğiz
Piastri ve Ferrari pilotları da piste çıkıyorlar
Piste çıkan ilk isimler Verstappen, Norris, Hulkenberg ve Tsunoda oldular.
Sıralamalarda 3. seans başlıyor...
Russell telsizden takıma kendisini ilk turda neden kullanılmış lastiklerle çıkardıklarını sordu ve bu yüzden son turda baskı altında kaldığını söyledi.
Sıralamalara kadar Ferrari ve McLaren çok güçlülerdi, Red Bull sorun yaşıyordu ancak görünüşe göre Red Bull, bir kez daha Cumartesi günü yapılması gereken şeyi yapmış ve ön sıralara dönmüş durumda... Ancak henüz her şey bitmiş değil. Bu üç takım gerçekten birbirine yakın duruyor ve RB ile Tsunoda'nın turları da etkileyici...
İkinci seansta elenen isimler: Perez, Ocon, Stroll, Albon ve Gasly
İkinci seansı ilk sırada tamamlayan isim yine Verstappen oluyor. Onu Leclerc ve Tsunoda takip ediyorlar.
Perez, 11. sırada kalarak eleniyor!
Verstappen, 1:15.176 ile ilk sıraya yükseliyor
Ricciardo 10. sıraya yükseldi, Perez ilk 10 dışında
Hulkenberg 7. sırada!
Damalı bayrak sallanıyor
Çok geçmeden Russell, Hamilton'ı geçerek 7.liği aldı!
Hamilton 7. sıraya yükseliyor ancak hâlâ güvende değil
RB takımı Tsunoda'nın turundan o kadar emin olacak ki ikinci kez piste bile çıkarmadı... Ya da lastiği son seans için saklıyorlar...
Son 2 dakika... Tsunoda ve Albon haricinde tüm pilotlar pistte
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