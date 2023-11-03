Canlı anlatım: 2023 Brezilya GP antrenman seansı
2023 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilecek ilk ve tek antrenman seansında yaşananları sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
1. Russell
2. Hulkenberg
3. Albon
4. Stroll
5. Gasly
6. Zhou
7. Magnussen
8. Alonso
9. Hamilton
10. Tsunoda
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