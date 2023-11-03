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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: 2023 Brezilya GP antrenman seansı

2023 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilecek ilk ve tek antrenman seansında yaşananları sizlere aktaracağız.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Brezilya GP antrenman seansı: Sainz lider, Ferrari 1-2!

2023 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz lider tamamladı.

Brezilya GP antrenman seansı: Sainz lider, Ferrari 1-2!
Anlatımı burada noktalıyoruz. Sıralama seansında görüşmek üzere
McLaren pilotları seansı son iki sırada tamamladılar ancak her ikisinin de orta ve yumuşak lastiklerle çok iyi sektör zamanı kaydettiklerini, buna rağmen turlarını tamamlamadan pite geldiklerini hatırlatalım.
Russell, orta lastiklerle lider Sainz'ın 0.1 sn gerisinde 3. olurken şampiyon Verstappen, 1 sn geride 16. oldu. Verstappen ve Perez sadece sert lastiklerle çalıştılar
Leclerc takım arkadaşının 0.1 sn arkasında 2. oluyor ve Ferrari ilk seansı ilk iki sırada tamamlıyor
Son bölümde derecesini iyileştirebilen isim olmuyor ve Sainz, Brezilya'daki tek antrenman seansını zirvede tamamlıyor
Sargeant daha iyi bir turla gelse de son sektörde trafiğe takılıyor ve derecesini iyileştiremiyor
Bu arada Sargeant 9. sıraya kadar yükseldi
Damalı bayrak sallanıyor
Bottas da ilk virajda pist dışına taşıyor
Leclerc, yumuşak lastiklerle 1:11.840 ile takım arkadaşının hemen arkasında 2. sıraya yükseliyor ancak 3. sıradaki Russell'ın orta lastiklerle en hızlı turunu attığını hatırlatalım
Ancak bu derece, Russell'ın orta lastiklerle derecesinden çok az farkla daha iyi
Sainz yumuşak lastikleriyle Ferrari'sini ilk sıraya yerleştiriyor: 1:11.732
Red Bull pilotları için seans hızlı başlasa da sonrası gerilerde geçti.
Mevcut sıralama:

1. Russell
2. Hulkenberg
3. Albon
4. Stroll
5. Gasly
6. Zhou
7. Magnussen
8. Alonso
9. Hamilton
10. Tsunoda
Son 5 dk
Hulkenberg'in bordürün üzerine çıktıktan sonra aracının arksından duman çıktığı görülüyor
 
Hulkenberg, 4. virajda bordürlerin üzerine çıkmasının ardından güç kaybettiğini söyleyerek pite geldi
Son yarışın süper ismi Ricciardo, 9. sıraya yükseliyor
Norris ve Hulkenberg arasında yaşanan temas, seanstan sonra görüşülecek
Tüm gelişmelere rağmen Russell hâlâ seansın en hızlı ismi konumunda.
Bu bölümde farklı set lastiklerle art arda hızlı turların geldiğini görüyoruz
Gasly, orta lastiklerle 5. sıraya yükseldi
Benzer şekilde Norris orta lastiklerle ilk iki sektörde kendisinin en iyi zamanını kaydettikten sonra pite geldi.
McLaren'de yumuşak lastikli Piastri ilk iki sektörde en hızlı zamanlarla geldi ancak sonra pite girerek gerçek potansiyelini gizlemiş oldu
Son 10 dk
Verstappen'e pistin çok rüzgarlı olduğu, bir anda durumun değişebildiği, dikkatli olması gerektiği söylendi
Stroll, orta lastiklerle 4. sıraya yükseliyor
Sargeant aracının ön tarafındaki şikayetlerinde haklı gibi. Tekrar görüntülerinde sağ ön lastiğin havada kaldığı görülüyor
Albon, yumuşak lastiklerle 1:12.044 elde ediyor ve 3. sıraya yükseliyor
Sargeant, aracının sol ön tarafında bir şeylerin yolunda olmadığı konusunda ısrarcı
Russell yeniden orta lastiklerle pistte
Yanlış görmediysem Mercedes, Ferrari ve McLaren henüz sert lastik harici lastik kullanmadılar
Albon da yumuşak lastikle pistte
Sargeant, yumuşak lastiklerle turunda ilk virajda pist dışına çıktı
Russell hâlâ ilk sırada yer alıyor. Son 15 dakikaya giriyoruz
Hulkenberg, son turunda ilk sektörde derecesini iyileştirmişti ancak devamında turu bıraktı
Hava gittikçe daha fazla kararıyor gibi. Bakalım seans bitmeden önce yağmur gelecek mi?
Magnussen, 1:12.592 ile yumuşak lastik derecesini bir miktar geliştirerek Alonso'yu geçerek 3. sıraya yükseldi ancak hâlâ 0.7 sn geride
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