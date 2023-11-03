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Formula 1 Brezilya GP
Antrenman raporu

Brezilya GP antrenman seansı: Sainz lider, Ferrari 1-2!

2023 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz lider tamamladı.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Interlagos, 2023 Formula 1 sezonunun son sprint hafta sonuna ev sahipliği yaparken, cuma günü gerçekleştirilen tek antrenman seansı epey yoğun geçti.

Sürücüler ilk andan itibaren piste çıkarak, sıralama turları öncesinde doğru ayarları bulmaya çalıştılar.

Seansın ilk bölümünde sürücüler sert lastiklerle turladılar ve Max Verstappen 1:13.138 ile liderdi. Bu noktaya kadar tek olay Fernando Alonso'nun tekerleğindeki delinme nedeniyle pite girmesiydi. 

Orta hamura geçen Yuki Tsunoda, son 35 dakikaya girerken 1:13'ün altına inen ilk isim oldu ve bu noktadan sonra dereceler gelişmeye başladı.

Dereceler 1:12'nin de altına inerken, Mercedes pilotu George Russell'ın orta lastiklerle 1:11.065'lik turu uzun süre zirvede yer aldı.

Son dört dakikaya girildiğinde yumuşak lastiklerle en hızlı tur denemesi yapan Carlos Sainz 1:11.732 yaparak, Ferrari'siyle zirveye çıktı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Son bölümde favori isimler derecesini geliştirmeyince, Sainz seansı lider tamamlayan isim oldu.

Red Bull, Mercedes ve McLaren pilotlarının temsili turlar atmadığı seansta, Charles Leclerc 0.108 saniye geride ikinci oldu ve Ferrari seansı 1-2 tamamladı. İki Ferrari pilotu da en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Mercedes'ten Russell, orta hamurla attığı turla 0.133 saniye geride üçüncü olurken, yumuşak lastikle sürüş yapan Nico Hulkenberg 0.196 saniye geride dördüncü oldu.

Hulkenberg, seans içerisinde bordürlerin üzerine çıkmasının ardından güç kaybı yaşadı ve seansı erken kapatmak zorunda kaldı.

Williams pilotu Alex Albon'un beşinci olduğu seansta, orta hamurla turlayan Lance Stroll ve Pierre Gasly ilk yediyi tamamladı.

Gasly'yi takip eden Zhou Guanyu, Logan Sargeant ve Kevin Magnussen, en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar. Sargeant, seansın bir bölümünde aracının ön tarafından şikayet etti. Bu bölümde Sargeant ilk virajda pist dışına çıkarken, bir lastiği havada kaldığı için lastikleri yaktı ancak sonradan hızlanarak 9. olmayı başardı.

Fernando Alonso, lastik patlattığı seansı sert hamurla attığı turla 11. tamamlarken, en hızlı turunda trafiğe takılan Lewis Hamilton 12. oldu.

Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo sırasıyla 13. ve 14. olurken, ilk 15'i Esteban Ocon tamamladı.

Max Verstappen seansın tamamını sert lastikle geçirmesinin ardından 16. olurken, onu Valtteri Bottas, Sergio Perez, Lando Norris ve Oscar Piastri takip ettiler. Perez de takım arkadaşı gibi seansı sert lastiklerle geçirdi.

McLaren'de Piastri yumuşak lastiklerle ilk iki sektörde en hızlı zamanlara sahipti ancak turunu tamamlamadan pite döndü. Norris de benzer şekilde orta lastiklerle kendisinin en iyi derecesiyle geliyordu ancak o da en hızlı turunu atmadan garaja geldi.

Bu hafta sonu, tamamlanan tek antrenman seansının ardından bugün 21'de gerçekleştirilecek sıralama seansı ile devam edecek.

Seans sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 30

1'11.732

   216.254
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 32

+0.108

1'11.840

 0.108 215.929
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.133

1'11.865

 0.025 215.854
4 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 19

+0.196

1'11.928

 0.063 215.665
5 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 28

+0.312

1'12.044

 0.116 215.318
6 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.404

1'12.136

 0.092 215.043
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 31

+0.452

1'12.184

 0.048 214.900
8 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 27

+0.749

1'12.481

 0.297 214.020
9 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 30

+0.847

1'12.579

 0.098 213.731
10 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 24

+0.860

1'12.592

 0.013 213.692
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 28

+0.883

1'12.615

 0.023 213.625
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 30

+0.906

1'12.638

 0.023 213.557
13 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 29

+0.982

1'12.714

 0.076 213.334
14 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 27

+1.046

1'12.778

 0.064 213.146
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 30

+1.047

1'12.779

 0.001 213.143
16 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 30

+1.061

1'12.793

 0.014 213.102
17 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 31

+1.280

1'13.012

 0.219 212.463
18 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 31

+1.324

1'13.056

 0.044 212.335
19 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 25

+1.897

1'13.629

 0.573 210.683
20 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+2.106

1'13.838

 0.209 210.086
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

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