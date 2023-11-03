Brezilya GP antrenman seansı: Sainz lider, Ferrari 1-2!

Interlagos, 2023 Formula 1 sezonunun son sprint hafta sonuna ev sahipliği yaparken, cuma günü gerçekleştirilen tek antrenman seansı epey yoğun geçti.

Sürücüler ilk andan itibaren piste çıkarak, sıralama turları öncesinde doğru ayarları bulmaya çalıştılar.

Seansın ilk bölümünde sürücüler sert lastiklerle turladılar ve Max Verstappen 1:13.138 ile liderdi. Bu noktaya kadar tek olay Fernando Alonso'nun tekerleğindeki delinme nedeniyle pite girmesiydi.

Orta hamura geçen Yuki Tsunoda, son 35 dakikaya girerken 1:13'ün altına inen ilk isim oldu ve bu noktadan sonra dereceler gelişmeye başladı.

Dereceler 1:12'nin de altına inerken, Mercedes pilotu George Russell'ın orta lastiklerle 1:11.065'lik turu uzun süre zirvede yer aldı.

Son dört dakikaya girildiğinde yumuşak lastiklerle en hızlı tur denemesi yapan Carlos Sainz 1:11.732 yaparak, Ferrari'siyle zirveye çıktı.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Son bölümde favori isimler derecesini geliştirmeyince, Sainz seansı lider tamamlayan isim oldu.

Red Bull, Mercedes ve McLaren pilotlarının temsili turlar atmadığı seansta, Charles Leclerc 0.108 saniye geride ikinci oldu ve Ferrari seansı 1-2 tamamladı. İki Ferrari pilotu da en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Mercedes'ten Russell, orta hamurla attığı turla 0.133 saniye geride üçüncü olurken, yumuşak lastikle sürüş yapan Nico Hulkenberg 0.196 saniye geride dördüncü oldu.

Hulkenberg, seans içerisinde bordürlerin üzerine çıkmasının ardından güç kaybı yaşadı ve seansı erken kapatmak zorunda kaldı.

Williams pilotu Alex Albon'un beşinci olduğu seansta, orta hamurla turlayan Lance Stroll ve Pierre Gasly ilk yediyi tamamladı.

Gasly'yi takip eden Zhou Guanyu, Logan Sargeant ve Kevin Magnussen, en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar. Sargeant, seansın bir bölümünde aracının ön tarafından şikayet etti. Bu bölümde Sargeant ilk virajda pist dışına çıkarken, bir lastiği havada kaldığı için lastikleri yaktı ancak sonradan hızlanarak 9. olmayı başardı.

Fernando Alonso, lastik patlattığı seansı sert hamurla attığı turla 11. tamamlarken, en hızlı turunda trafiğe takılan Lewis Hamilton 12. oldu.

Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo sırasıyla 13. ve 14. olurken, ilk 15'i Esteban Ocon tamamladı.

Max Verstappen seansın tamamını sert lastikle geçirmesinin ardından 16. olurken, onu Valtteri Bottas, Sergio Perez, Lando Norris ve Oscar Piastri takip ettiler. Perez de takım arkadaşı gibi seansı sert lastiklerle geçirdi.

McLaren'de Piastri yumuşak lastiklerle ilk iki sektörde en hızlı zamanlara sahipti ancak turunu tamamlamadan pite döndü. Norris de benzer şekilde orta lastiklerle kendisinin en iyi derecesiyle geliyordu ancak o da en hızlı turunu atmadan garaja geldi.

Bu hafta sonu, tamamlanan tek antrenman seansının ardından bugün 21'de gerçekleştirilecek sıralama seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: