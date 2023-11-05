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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Brezilya GP

Canlı anlatım: Brezilya GP

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Brezilya GP: Verstappen kazandı, Alonso podyumda, Leclerc start alamadan yarış dışı kaldı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

2023 Brezilya GP: Verstappen kazandı, Alonso podyumda, Leclerc start alamadan yarış dışı kaldı!
Bu yarış anlatımında bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yarış sonrası açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

Herkese iyi geceler diliyorum.
Sorunlu bir hafta sonu geçiren Mercedes'te Lewis Hamilton 8. olurken son puanlar Tsunoda ve Ocon'un oldu.
Ferrari'de Carlos Sainz, öndeki mücadelenin çok gerisinde 6. olurken onu Alpine ile güçlü bir yarış çıkaran Pierre Gasly takip etti
Podyumun arkasında Perez 4. olurken onu Aston Martin'den Lance Stroll takip etti. Aston Martin böylece yarışı 3 ve 5. sıralarda tamamladı
 
Günün pilotu da Norris oluyor...
Norris hem ikinci oluyor hem de en hızlı tur puanının sahibi oluyor
Verstappen, art arda 5. zaferini kazanırken bu sezonki 17. zaferini kazanıyor.... Verstappen böylece kendisine ait olan "bir sezonda en çok kazanma" rekorunu 17'ye çıkarıyor
 
Alonso, 2023 Hollanda GP'den sonra ilk kez podyuma dönüyorr...
Alonso, "çene farkıyla" kazandı dersek yalan olmaz. Tebrikler Alonso'ya
Gerçekten son iki turda Perez ve Alonso arasında inanılmaz bir mücadele oldu. Bu iki isimden hangisi önde bitirirse hak etmiş olacaktı, hak eden isim Alonso oldu!
Uykumuzun geldiği yarışta son anda Alonso ve Perez biz F1 severleri ayağa kaldırıyorlar
Perez sadece 0.053 sn farkla podyumu kaybediyor
Alonso direniyor ve yarışı 3. sırada tamamlıyoorrrrrrrrr
Norris yarışı ikinci sırada tamamlıyor
Brezilya GP'de kazanan isim Max Verstappen oluyor!!!
Alonso 4. virajda yeniden öne geçiyorRRRRR
Alonso geçiyor!!!!
3. virajdan hızlı çıkıyor!
Alonso ilk virajda yakın
Son turdayızzzz
Perez son iki tur kala podyumun son basamağını kazandı ancak koruyabilecek mi? Şu ana kadar koruyabilecek gibi
4. virajda da yerini koruyor ama Alonso takibi sürdürüyor!
Perez ilk virajda Alonso'yu geçiyor!
Günün pilotu oylamasına siz de katılabilirsiniz


 
Ancak Sainz'ın tur zamanında pek bir anormallik görülmüyor
Sainz, vites düşüremediğini, sol pedalın adeta çalışmadığını söyledi
Son 3 tur...
Turlar bir bir ilerliyor ancak Perez şu ana kadar Alonso'ya karşı gerçek bir atak fırsatı bulamadı
Şu an sadece bu iki ismin ne yapacağını bekliyoruz diyebilirim... Podyumun son basamağını bu mücadelenin sonucu şekillendirecek
Alonso - Perez mücadelesi dışında pist üstünde bir mücadele yok
Son 5 tur
Norris, pit stoptan sonra Verstappen'le puan farkını kapatmaya devam ediyor ancak arada hâlâ 8 sn fark var... Verstappen adeta Pazar gezisine çıkmış durumda
Alonso son virajdan ve 3. virajdan daha hızlı bir şekilde çıkarak DRS avantajına sahip Perez'den kaçmayı başarıyor gibi
Alonso, daha yavaş bir araçla şu ana kadar üstüne düşeni fazlasıyla yaptı ancak bakalım son 6 turda aynısını yapabilecek mi?
Podyumun son basamağı için görüntü böyle


 
Bu isimlerden sorun yaşayan birisi olursa puan kazanacak sıradaki isim Sargeant!
Bir sorun yaşanmazsa ilk 10 sırada olacak isimler: Verstappen, Norris, Alonso, Perez, Stroll, Sainz, Gasly, Hamilton, Tsunoda ve Ocon.

Bu isimler içerisinde Alonso ve Perez birbirlerine çok yakın. Diğerlerinin pozisyon değiştirmesi pek olası durmuyor
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