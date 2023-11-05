Canlı anlatım: Brezilya GP
Canlı anlatım: Brezilya GP
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Herkese iyi geceler diliyorum.
Bu isimler içerisinde Alonso ve Perez birbirlerine çok yakın. Diğerlerinin pozisyon değiştirmesi pek olası durmuyor
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