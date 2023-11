2023 Brezilya GP: Verstappen kazandı, Alonso podyumda, Leclerc start alamadan yarış dışı kaldı!

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 20. ayağı Brezilya'ydı.

Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos'ta ana yarış bugün gerçekleştirildi.

Sprint Shootout formatı uygulanan bu hafta sonunda, sprint yarışı dün koşulmuştu. 24 turluk sprint mücadelesinde zafer Max Verstappen'in olmuştu. Podyumda ona Lando Norris ve Sergio Perez eşlik etmişti.

Bu yıl sprint hafta sonlarının formatı değiştiğinden ana yarış gridini artık sprint yarışın sonucu belirlemiyor. Ana yarışın grdinin belirlenmesi için Cuma günleri ayrı bir sıralama seansı gerçekleştiriliyor.

Hatırlayacaksınız ki Cuma günü gerçekleştirilen bu seansta en hızlı derece Max Verstappen'den gelmişti ve Hollandalı pilot, böylelikle ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Gridde onun hemen arkasında Charles Leclerc vardı. İkinci çizgiyi Aston Martin pilotları paylaşıyorlardı. Cuma günü güçlü bir sıralama seansı geçiren İngiliz ekibin Kanadalı pilotu Lance Stroll üçüncü, Fernando Alonso ise dördüncü cepteydi.

Üçüncü çizgide ise Mercedes pilotları vardı: Fahri Brezilya vatandaşı Lewis Hamilton beşinci, George Russell altıncıydı.

Gridde ilk 10'u Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez ve Oscar Piastri tamamlıyordu.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on the grid

Yarış öncesinde merak edilen bir diğer husus lastik tercihleriydi, gridde Logan Sargeant (orta) hariç herkes yarışa yumuşak lastikle başlamayı tercih etmişti.

Yarış raporu

Interlagos'ta daha formasyon turu tamamlanmadan drama yaşanmaya başladı: İkinci sıradaki Leclerc formasyon turunda bariyerlere girmişti!

Monakolu pilot, 6. viraja gelinirken tüm hidrolik sistemlerini kaybedince aracı da kaybetti ve spin atarak bariyerlere girdi. "Neden bu kadar şanssızım!" diye bağıran Ferrari pilotu, anlaşılabilir bir şekilde büyük hayal kırıklığı yaşıyordu.

Leclerc bariyerlerden çıkarak yarışa devam edemeyecek kadar hasar alan aracını güvenli bir bölgeye götürülebildi, böylelikle ekstra bir formasyon turu atılmasına gerek kalmadı. Tabii bahsettiğimiz gibi Leclerc için yarış bitmişti.

Bu esnada geriye kalan 19 pilot gride geldi, Leclerc'in grid cebi boştu. Beş kırmızı ışığın sönmesiyle start verildi ve daha fazla kaos yaşandı.

Temiz taraftan kalkan Verstappen hata yapmadı ve ilk viraj kompleksini lider döndü, onun arkasında Aston Martin'ler yavaş kaldılar.

Güçlü startlar alan Lando Norris ve Lewis Hamilton, Aston Martin pilotlarını geçtiler. Norris ikinci, Hamilton üçüncüydü.

Daha da arkalarda ise temas vardı: Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg ve Alexander Albon arasında temas yaşandı ve büyük bir kaza gördük.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, crashes out at the start after contact with Alex Albon, Williams FW45

Hem Albon hem de Magnussen kaza sonucu yarışa veda ederken, kazadan uçan parçalar nedeniyle Oscar Piastri ve Daniel Ricciardo da araçlarına hasar aldılar.

İlk virajdaki bu kazadan dolayı ilk olarak güvenlik aracı çıktı, sonrasında da bariyerlere onarım gerektiğinden kırmızı bayrağa döndü.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Marshals remove the damaged car of Alex Albon, Williams FW45, from the circuit

Böylelikle henüz ilk turu yarılamamışken yarış durdurulmuş oldu. Bu noktada Verstappen, Norris, Hamilton, Alonso, Stroll, Russell, Perez, Sainz, Ocon, Tsunoda ilk 10'u vardı.

Yaklaşık 30 dakikalık bir kırmızı bayrak periyodunun ardından pit yolu yeniden açıldı ve pilotlar piste çıkarak 2. kez formasyon turunu tamamladılar. Yarış durarak start ile yeniden başlayacaktı.

Aracına hasar alan Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri de hızlı tamir çalışmalarının ardından piste çıkabildiler ve 1 tur geriden de olsa gride katıldılar. Böylelikle ilk virajdaki kazada sadece Magnussen ve Albon yarışa veda etmiş oldu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Pierre Gasly, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Leclerc, Magnussen ve Albon'un gitmesiyle geriye sadece 17 pilot kalmıştı, bu 17 isim de gride yerleştiler ve günün 2. start verildi.

Verstappen bir kez daha hatasız kalktı ve liderliğini korudu. Norris de ikinci sırasını kimseye kaptırmadı. Alonso ise dördüncü viraja gelinirken Hamilton'ı geçti.

Alonso, 2. startta Hamilton'ı geçiyor:

Böylelikle 2. startın ilk turunu Verstappen, Norris, Alonso, Hamilton, Russell, Perez, Stroll, Sainz, Gasly, Ocon ilk 10'u ile tamamladık.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the start as Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, crash in the background

McLaren yumuşak lastikle geçtiğimiz bu ilk turlarda çok hızlıydı ve Norris, Verstappen'in hemen arkasındaydı.

Hatta 8. tura geldiğimizde Norris, ilk olarak birinci virajda ardından da 4. virajda atak yapmayı da denedi ama Verstappen sırasını korudu.

Hollandalı pilot, Norris'in atak denemelerinin ardından temposunu artırdı ve Norris'in DRS mesafesinden çıktı. Onuncu tura geldiğimizde Verstappen için 2 saniyelik bir avantaj oluşmuştu bile.

Sonraki turlarda Perez'in yükselişini izledik: Meksikalı pilot, Mercedes pilotlarını geçti ve 4. sıraya yükseldi. On dokuzuncu turda ise ilk Hamilton ilk pit-stop'u için pite geldi, sonraki turda Russell pite geldi. Bir tur sonra da Perez pitteydi.

Perez, pit'ten Hamilton'ın arkasında çıktı. Hamilton'ın erken pit stop'u işe yaramıştı. Ancak Hamilton önde fazla kalamadı ve Perez, İngiliz pilotu bir kez daha geçerek öne geçmeyi başardı.

28. turda Verstappen ve Norris ilk pit-stop'ları için pite geldiler. Verstappen lider, Norris ikinci olarak piste geri döndü. Bu noktada Verstappen 5 saniye kadar öndeydi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

30. tura geldiğimizde ilk pit-stop'lar tamamlanmıştı ve Verstappen, Norris, Alonso, Perez, Stroll, Hamilton, Russell, Sainz, Ocon, Bottas ilk 10'u vardı.

Bu noktada Russell takım arkadaşını yakalamıştı ve geçiş yapmaya çalışıyordu ama bir türlü başaramıyordu.

Bu durum birkaç tur böyle devam etti ama ardından Sainz geldi ve iki Mercedes pilotunu da geçti.

Geriye kalan tek Ferrari'de yarışa devam eden Sainz, böylelikle 6. sıraya yükselmiş oldu. Hamilton ve Russell ise birer sıra kaybettiler. Russell ardından Hamilton'dan koptu. Mercedes'lerin temposu gerçekten beklentinin altındaydı.

Mercedes o kadar yavaştı ki dokuzuncu sıradaki Gasly bile Russell'ı kovalamaya başlamıştı ve sonrasında geçti de.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Russell'ı Tsunoda da yakalamaya başlıyordu çünkü Mercedes pilotu hararet sorunu yaşıyordu. Tsunoda geçmeden pite gelen Russell, 10. sırada piste geri döndü. 58. tura geldiğimizde de Mercedes, Russell'ın aracını yarıştan çekti.

60. tura geldiğimizde Verstappen ve Norris ikinci ve son pit-stop'larını yapmış şekilde yola devam ediyorlardı.

Onların arkasında Perez ve Alonso 3. sıra için savaşıyordu. Perez, DRS ile sürekli olarak gelse de Alonso sırasını koruyordu.

70. tura girerken Perez geçişini yaptı ama Alonso'nun kolay kolay podyumu bırakmaya niyeti yoktu.

İspanyol sürücü, Perez'den kopmadı ve son turda Perez'i geri geçerek 3. sırayı geri aldı. Tabii Perez de podyumu bırakmak istemiyordu ve ikili son viraja arka arkaya girdiler.

Son virajın çıkışında Perez, Alonso'dan daha iyi çekiş yakaladı. Artık düzlüğe kadar bir çekiş yarışı olacaktı. Perez, düzlükte Alonso'nun yanına geldi ve ikili çizgiyi yan yana geçtiler. Bu mücadelenin kazanını ise Alonso oldu, çifte şampiyon çizgiyi 0.053 saniye önde geçti ve podyuma tutundu.

Verstappen ise bir kez daha kusursuz bir yarış geçirdi ve çizgiyi ilk sırada geçerek bu sezonki 17. zaferine ulaştı.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, parks his car in Parc Ferme

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, iki startta da hata yapmadı. Ardından da yarışı harika bir şekilde kontrol etti ve Brezilya'da da zaferin adı oldu.

McLaren'da Lando Norris, yarış boyunca Verstappen'in temposuna biraz da olsa yaklaşabilen tek isimdi ve 2. sırayı alarak bir kez daha podyuma çıktı.

Tam bir dünya şampiyonu gibi yarışan Alonso ise Perez'i arkasında tuttu ve 0.053 saniyelik farkla podyuma çıktı. İspanyol sürücü böylelikle Hollanda yarışının ardından ilk defa podyuma çıkmış oldu.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates by spraying champagne on the podium

Perez neredeyse son 30 tur boyunca Alonso'nun arkasında gitti ve son 10 tur geçiş için çok da zorladı. Bitime 2 tur kala 3. sıraya da çıktı ama yarışın sonunda 4. sırayla yetindi. Diğer Aston Martin'de Lance Stroll ilk 5'i tamamladı.

Leclerc'in start alamamasıyla geriye kalan tek Ferrari'de Carlos Sainz altıncıydı. Alpine'de Pierre Gasly ise yedinciydi.

Yarış boyunca çok zorlanan ve Russell'ın aracını yarıştan çeken Mercedes'te Lewis Hamilton sekizinci oldu ve unutmak isteyeceği bir yarışı geride bıraktı.

Hafta sonu boyunca güçlü bir tempoya sahip olan AlphaTauri'de Yuki Tsunoda 7 sıra kazandı ve 9. oldu. Günün son puanı ise Esteban Ocon'a gitti.

Logan Sargeant ve Nico Hulkenberg onu takip ettiler. İlk virajdaki kazada araçlarına hasar aldıklarından yarışa 1 tur geriden katılan Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri ise çizgiyi geçen diğer isimler oldular.

Brezilya'nın yüksek rakımı ve sıcak havası birçok aracı zorladı. Russell'a ek olarak Alfa Romeo pilotları da yarışı bırakmak zorunda kaldılar.

Leclerc, Magnussen ve Albon da yarışı tamamlayamayan diğer isimler oldular.

2023 Formula 1 sezonu, iki hafta sonra gerçekleştirilecek Las Vegas GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: